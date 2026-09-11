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Рецепта на деня: Сочен лаврак с ориз под кашкавалена коричка

Рецепта на деня: Сочен лаврак с ориз под кашкавалена коричка

11 Септември, 2026 10:05 409 8

  • лаврак-
  • риба-
  • ориз-
  • кашкавалена коричка-
  • запеканка-
  • какво да сготвя

Ароматно основно ястие на фурна за вкусна семейна вечеря

Рецепта на деня: Сочен лаврак с ориз под кашкавалена коричка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • филе от лаврак - 600 г;
  • ориз - 200 г;
  • кашкавал - 180 г;
  • домати - 2 бр.;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • готварска сметана - 150 мл;
  • зеленчуков или рибен бульон - 450 мл;
  • зехтин - 3 с.л.;
  • масло - 20 г;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • пресен копър - 3 стръка;
  • пресен магданоз - 3 стръка;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус.

Начин на приготвяне:

Оризът се измива добре под течаща вода, докато водата стане почти бистра. Това помага зрънцата да останат по-отделени и ястието с лаврак и ориз да не стане тежко.

Лукът се нарязва на ситно, чесънът се наситнява, доматите се режат на тънки кръгчета, а кашкавалът се настъргва.

Филетата от лаврак се подсушават внимателно с кухненска хартия. Овкусяват се със сол, черен пипер и лимонов сок, след което се оставят за 10 минути, за да поемат ароматите. Ако по филетата има кожа, тя може да остане, защото помага рибата да запази сочността си при печене.

В широк тиган се загряват зехтинът и маслото. Лукът се запържва за 3-4 минути на умерен огън, докато омекне и стане леко прозрачен.

Добавя се чесънът и се разбърква за още 30 секунди, без да прегаря. Прибавя се оризът и се запържва за 2 минути, за да се обвие с мазнината и да стане по-ароматен.

Налива се горещият бульон, добавя се малко сол и оризът се готви 8-10 минути на слаб до умерен огън. Не е нужно да е напълно готов, защото ще продължи да се пече във фурната. Когато поеме част от течността, се разбърква с нарязания магданоз и копър.

Фурната се загрява на 190 градуса. В намазнена керамична или стъклена тава се разпределя оризът. Върху него се подреждат филетата от лаврак, а отгоре се поставят кръгчета домати. Сметаната се разпределя равномерно, за да даде мекота и сочност на ориза и рибата.

Тавата се покрива с фолио и ястието се пече 20 минути. След това фолиото се маха, поръсва се обилно с настърган кашкавал и се връща във фурната за още 12-15 минути, докато се образува апетитна златиста коричка. Готовността се проверява, като оризът трябва да е мек, а рибата да се отделя лесно на сочни парчета.

Сочният лаврак с ориз под кашкавалена коричка се оставя да почине 5-7 минути преди сервиране, за да се стегнат соковете и порциите да се оформят по-лесно.

Поднася се топъл, поръсен с още пресен копър или магданоз, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Венче, моя ненагледна

    3 0 Отговор
    ше л@па-ш ли една риб@ без кости?

    Коментиран от #4

    10:07 11.09.2026

  • 4 Ах , Ах...

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Венче, моя ненагледна":

    Само ако е голяма като Лаврак!
    Цацата ни щъ!

    10:09 11.09.2026

  • 5 Възраждане

    0 1 Отговор
    Неска Тьо тя нема ли да раздава Борш на далавера?

    10:15 11.09.2026

  • 6 6135

    4 0 Отговор
    Когато една риба е с вкусна, а лавракът определено е такава риба, то тя се пече или пържи с минимални подправки за да се усети истинският й вкус.

    Тези бульони, сосове и сметани можете да ги прилагате към някоя каракуда.

    10:17 11.09.2026

  • 7 Всичко ,

    4 0 Отговор
    хвърлено в тавата убива вкуса на лаврак .

    10:22 11.09.2026

  • 8 Венелино

    1 0 Отговор
    защо съсипа прекрасната риба ?

    10:25 11.09.2026