Пиърс Броснан и съпругата му напускат Холивуд

Холивудската звезда Пиърс Броснан и съпругата му Кийли Шей Смит са готови да се разделят с дома си в Малибу след повече от четвърт век, като сред основните причини актьорът посочва постоянната заплаха от горски пожари и земетресения по калифорнийското крайбрежие.

73-годишният бивш изпълнител на ролята на Джеймс Бонд разказа пред The Times, че двамата няколко пъти са имали късмет да избегнат най-тежките последици от пожарите в района.

„Няколко пъти бяхме пощадени от пожарите. Но мисля, че е време да се преместим“, казва Броснан. По думите му животът край океана, в район с висока сеизмична активност, постепенно е започнал да създава усещане за несигурност.

Решението идва след 26 години в Малибу, Калифорния. Броснан и Кийли Шей Смит купуват два съседни парцела през 2000 г. за общо около 7,35 млн. долара и в продължение на години изграждат върху тях внушителното си имение, известно като Orchid House.

Архитектурата му е вдъхновена от Югоизточна Азия и по-специално от времето, което актьорът прекарва в Тайланд по време на снимките на филма за Джеймс Бонд „Tomorrow Never Dies“. Комплексът заема повече от един акър и включва две жилища с общо пет спални и 14 бани. Основната резиденция е с площ около 1160 кв. м и разполага с киносалон, музикално студио, фитнес, винарска изба, спа зона и басейн със солена вода.

През 2020 г. двойката обяви имота за продажба за 100 млн. долара, но впоследствие го свали от пазара. Още тогава Пиърс Броснан и съпругата му прекарваха все повече време в другия си дом на остров Кауаи, Хавай.

Рисковете в Малибу не са само теоретични за семейството. През 2015 г. пожар избухна в гаража на дома им и причини щети за около 1 млн. долара. Имотът оцеля и при мащабните пожари в района на Лос Анджелис през януари 2025 г., които унищожиха множество къщи.

Актьорът признава, че с годините се е променил и социалният живот на семейството в Малибу. Двамата със съпругата му водят все по-уединен живот, а част от стария им приятелски кръг се е разпръснал.

Той говори открито и за финансовата страна на поддържането на подобен имот. По думите му дори в кариерата на голяма холивудска звезда има периоди без достатъчно работа, когато ипотеката, училищните такси и постоянните разходи се превръщат в реален натиск.

„Има моменти, в които лодката още не потъва, но може да потъне, ако скоро не намерим работа“, признава Пиърс Броснан.

Решението за промяна идва в момент, когато актьорът остава активно ангажиран с киното и телевизията. На 18 септември предстои премиерата на втория сезон на криминалния сериал „MobLand“ на Paramount+, в който Броснан играе Конрад Хариган редом с Том Харди и Хелън Мирън. Поредицата вече е подновена и за трети сезон.

Пиърс Броснан и журналистката и режисьор Кийли Шей Смит са женени от 2001 г. и имат двама синове, Дилън и Парис. След повече от две десетилетия между Калифорния и Хаваите актьорът все по-ясно дава знак, че остров Кауаи може да се превърне в основния им дом.