Брайън Мей: Queen няма да прави повече турнета

Queen няма да прави повече турнета, потвърди китаристът Брайън Мей. Решението е било взето заедно с барабаниста Роджър Тейлър преди около 18 месеца, след като смъртта на близък семеен приятел накарала Мей да преосмисли живота си на път.

В интервю за The Times музикантът разказва, че двамата били в Съединените щати, когато научил за загубата. Той казал на тур мениджъра си, че ще се прибере за няколко дни и след това ще се върне. Отговорът, който получил, го накарал да осъзнае, че вече не може да продължава по същия начин.

„Обичам да свиря, обичам да пътувам, но цената е да жертваш свободата си“, казва Мей.

Китаристът посочва, че има съпруга и внуци, а освен това иска отново да се занимава по-сериозно с астрофизика. „Може би 50 години са достатъчни“, казва той за кариерата си на сцена.

Последното голямо турне приключи през 2024 г.

Мей и Тейлър останаха единните членове на Queen, които продължиха концертната дейност след смъртта на Фреди Меркюри и оттеглянето на Джон Дийкън. През последните години обаче двамата се насочиха и към собствени проекти.

Последното им изпълнение на живо като Queen е посочено като участието им в трибют концерта за барабаниста Тейлър Хокинс през 2022 г. След това Мей продължи с Адам Ламбърт в рамките на The Rhapsody Tour, което завърши в Япония през февруари 2024 г.

Това не означава, че музикантите прекратяват всякаква работа, свързана с Queen. Решението се отнася до нови турнета, докато отделни проекти и участия остават възможни.

Мей се отказал и от идея за шоу с изкуствен интелект

Брайън Мей е обмислял концертно преживяване, подобно на ABBA Voyage в Лондон, което използва дигитални образи на шведската група. Той дори отделил значително време за планирането на възможно шоу на Queen.

В крайна сметка музикантът се отказал от идеята, защото според него тя би изисквала „масивна употреба на изкуствен интелект“. Мей е променил отношението си към технологията и вече предупреждава за последиците от изграждането на огромни центрове за данни, които обслужват системи с изкуствен интелект.

В същото интервю той отправя послание към Анди Бърнъм, кмет на Голям Манчестър, като го призовава да се противопостави на подобни центрове, преди да е станало твърде късно.

Източници: marica.bg, the-independent.com