Карл Лагерфелд: Модният гений, който криеше дори възрастта си

На 10 септември 1933 г. в Хамбург е роден Карл Лагерфелд – дизайнерът, фотограф и творчески директор, превърнал се в една от най-разпознаваемите фигури в световната мода. Ако беше жив, днес прочутият „Кайзер Карл“ щеше да навърши 93 години. Той почина на 19 февруари 2019 г. във Франция на 85-годишна възраст.

Любопитното е, че самият Лагерфелд обичал да създава мистерия около възрастта си и през годините посочвал различни години на раждане. Документи и публикации от времето обаче подкрепят датата 10 септември 1933 г.

Роден като Карл Ото Лагерфелд, той отрано проявява интерес към изкуството, рисуването и облеклото. Като младеж се установява в Париж, а големият му пробив идва през 1954 г., когато печели конкурс на International Wool Secretariat в категорията за палта. На същия конкурс младият Ив Сен Лоран печели награда за дизайн на рокля. Успехът отваря на Лагерфелд вратите към модната индустрия и той започва работа при Пиер Балмен.

Следват позиции и сътрудничества с Jean Patou, Chloé и Fendi. С италианската модна къща Fendi започва да работи през 60-те години и запазва връзката си с марката до края на живота си. Кариерата му в крайна сметка обхваща повече от шест десетилетия.

Най-голямата глава в историята на Карл Лагерфелд обаче започва през 1983 г., когато поема творческото ръководство на Chanel. По онова време легендарната френска къща се нуждае от нова енергия след смъртта на Коко Шанел. Лагерфелд успява да запази емблематичните кодове на марката – туида, перлите, камелиите, черно-бялата естетика и преплетените букви С – но ги превръща в част от съвременната попкултура.

Под негово ръководство модните ревюта се превръщат в спектакли. Парижкият Grand Palais беше преобразяван в супермаркет, летище, плаж и други грандиозни декори, а представянето на една колекция вече не беше просто дефиле, а глобално медийно събитие.

Самият дизайнер също се превърна в марка. Бялата коса, вързана на опашка, тъмните очила, високите бели яки, черните костюми и ръкавиците без пръсти изградиха образ, който можеше да бъде разпознат само по силуета. Лагерфелд се шегувал със собствената си трансформация: „Когато бях млад, исках да бъда карикатурист. В крайна сметка самият аз се превърнах в карикатура.“

Зад ексцентричната публична персона стоял човек с огромен интерес към книгите, фотографията и историята на изкуството. Vogue Business посочва, че личната му библиотека е оценявана на над 300 000 тома, предимно книги за фотография и изкуство. Освен че създаваше дрехи, Лагерфелд сам снимаше множество рекламни кампании и модни фотосесии.

Сред най-известните му експерименти беше и сътрудничеството с H&M през 2004 г. – проект, който помогна за популяризирането на модела, при който дизайнери от луксозния сегмент създават достъпни колекции за масовия пазар.

Особено място в живота му заемаше и прочутата му бяла бирманска котка Шупет (Choupette). Тя се превърна в знаменитост със собствени фотосесии и огромна аудитория в социалните мрежи. Лагерфелд открито признаваше колко силно е привързан към нея: „Никога не съм мислил, че ще се влюбя така в котка.“

Карл Лагерфелд беше известен и със своя остър език. Част от изказванията му предизвикваха сериозни критики, но други се превърнаха в своеобразни афоризми за творчеството и модата.

Сред запомнящите се негови думи е: „Вдъхновението е мускул. Този мускул трябва да се използва постоянно.“ Лагерфелд обяснява, че колкото повече работи, толкова повече идеи има и че не вярва в чакането на вдъхновението – за него то идва в процеса на работа.

Друга негова мисъл отлично описва отношението му към историята: „Дрехите са първото нещо, за което мислите, когато си представяте една епоха.“

А собственото си противоречие между фантазия и практичност Лагерфелд обобщава с думите: „Живея в пълна нереалност, докато същевременно съм здраво стъпил на земята дизайнер.“

Той не гледаше сантиментално и към миналите си успехи. Непрекъснатото движение напред беше част от философията му – причина десетилетия наред да създава множество колекции годишно едновременно за Chanel, Fendi и собствената си марка.

След смъртта му през 2019 г. влиянието на Карл Лагерфелд остана осезаемо. През 2023 г. нюйоркският Metropolitan Museum of Art посвети изложбата на Costume Institute „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ на неговата работа, а темата на Met Gala същата година също отдаде почит на дизайнера.

Десетилетия след началото на кариерата му Карл Лагерфелд остава символ на една рядка способност – да пазиш традицията, докато непрекъснато я променяш. Именно това превърна германеца с тъмните очила и бялата коса в една от най-влиятелните фигури в историята на съвременната мода.