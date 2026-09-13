Селин Дион се просълзи на сцената на първия си концерт от 6 години насам в Париж (ВИДЕО)

Селин Дион направи дългоочакваното си завръщане на концертната сцена в Париж, където изнесе първия си пълен концерт от шест години. 58-годишната канадска певица беше видимо развълнувана още с появата си пред публиката и на няколко пъти не успя да сдържи сълзите си.

Концертът на 12 септември в Plenitude Arena в Нантер постави началото на нов етап в кариерата на Дион, която през последните години беше принудена да ограничи публичните си изяви заради синдрома на скования човек, рядко неврологично автоимунно заболяване, причиняващо тежка мускулна скованост и болезнени спазми.

Певицата откри вечерта с „On Ne Change Pas“, а изборът на песента придоби допълнителна символика след продължителното ѝ отсъствие от сцената. „Обещах си, че няма да плача“, каза Селин Дион пред публиката, преди да признае, че очевидно няма да успее да спази това обещание.

По време на концерта тя изпълни както френскоезични песни, така и някои от най-разпознаваемите си международни хитове, сред които „My Heart Will Go On“ и „All By Myself“. Сценичната продукция беше сравнително сдържана, като основният акцент остана върху гласа и емоционалното присъствие на певицата.

„Тази вечер искам да пея за вас, да пея за себе си, да пея за живота“, каза звездата пред разпродадената зала.

Завръщането ѝ в Париж не се изчерпва с една вечер. Селин Дион има планирани общо 26 концерта в града, разпределени в два периода. Първите 16 са между септември и октомври 2026 г., а още 10 са насрочени за май 2027 г. Допълнителните дати бяха обявени заради силния интерес към концертите.

Париж има особено значение в кариерата на певицата. Самата Селин Дион определя френската столица като свой „втори дом“, а през лятото на 2024 г. направи едно от най-запомнящите се публични завръщания след диагнозата си, когато изпълни „Hymne à l'amour“ от Айфеловата кула по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри.

Това изпълнение обаче беше отделна поява, докато сегашните концерти бележат реалното ѝ завръщане към пълноценни сценични продукции.

Селин Дион разкри през 2022 г., че страда от синдром на скования човек. Заради състоянието си тя отмени останалата част от турнето „Courage World Tour“ и в продължение на години се фокусира върху лечение и рехабилитация.

Борбата ѝ със заболяването беше показана и в документалния филм „I Am: Celine Dion“, който проследи трудностите ѝ с ежедневното движение, гласа и подготовката за евентуално завръщане към музиката.

През 2026 г. певицата започна постепенно да възстановява и звукозаписната си кариера. През април излезе „Dansons“, първата ѝ оригинална песен от няколко години, написана от дългогодишния ѝ творчески партньор Жан-Жак Голдман. През юли последва и „Bonjour, Pardon, Merci“, създадена с френския певец и автор Ycare.

Селин Дион остава една от най-продаваните изпълнителки в историята на популярната музика. По данни на Associated Press тя е продала над 260 милиона албума по света, а кариерата ѝ включва пет награди „Грами“, две победи на „Евровизия“ като изпълнител и песни, превърнали се в част от попкултурата на няколко поколения.

Сред най-големите ѝ международни хитове са „The Power of Love“, „Because You Loved Me“, „It's All Coming Back to Me Now“, „I'm Alive“ и „My Heart Will Go On“, песента от „Титаник“, която печели „Оскар“ за най-добра оригинална песен.

Първият концерт в Париж показа и колко голям остава интересът към Селин Дион. Почитатели от различни европейски държави пристигнаха специално за откриващата вечер, а дни преди концерта фенове се събираха пред хотела ѝ в Париж.