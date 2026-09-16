Великият Дейвид Копърфийлд на 70 г.: Човекът, който накара света да повярва в невъзможното

Той е преминавал през Великата китайска стена, летял е свободно над сцената и накара символът на американската нация – Статуята на свободата – да изчезне пред очите на милиони. Днес легендарният Дейвид Копърфийлд празнува своя 70-годишен юбилей! Вече пет десетилетия неговото име е синоним на абсолютна магия, а кариерата му остава ненадминат връх в развлекателната индустрия.

Как едно срамежливо момче от Ню Джърси се превърна в милиардер и легенда, чиито фокуси промениха света?

От срамежливото дете Давино до Бродуей

Роден на 16 септември 1956 г. под името Дейвид Сет Коткин в семейство на еврейски имигранти, бъдещата звезда израства като затворено и самотно дете. Магията се превръща в неговото спасение от несигурността. Едва 10-годишен, той започва да изнася квартални представления като „Момчето магьосник Давино“.

Талантът му е толкова очевиден, че на 12 години става най-младият член, приеман някога в Дружеството на американските магове. На 16 вече преподава курс по илюзионизъм в Нюйоркския университет, а на 18 приема артистичния си псевдоним от вечния роман на Чарлз Дикенс и прави своя пробив на сцената.

Илюзиите, които шокираха планетата

Копърфийлд не просто правеше фокуси – той разказваше истории с невиждан дотогава мащаб и холивудска драматичност. Телевизионните му специални предавания спечелиха впечатляващите 21 награди „Еми“, а той самият завоюва 11 рекорда на Гинес. Три от неговите мега-илюзии остават златни страници в историята:

Изчезването на Статуята на свободата (1983 г.): Пред очите на жива публика и милиони пред екрана, Копърфийлд вдигна гигантска завеса, за да покаже, че монументът в пристанището на Ню Йорк просто е изпаднал в дън земя. Триковъоръженият дизайн на платформата остава една от най-коментираните тайни на века.

Пред очите на жива публика и милиони пред екрана, Копърфийлд вдигна гигантска завеса, за да покаже, че монументът в пристанището на Ню Йорк просто е изпаднал в дън земя. Триковъоръженият дизайн на платформата остава една от най-коментираните тайни на века. Преминаването през Великата китайска стена (1986 г.) : Илюзионистът влезе в кутия, долепена до стената, и буквално премина през плътния камък, излизайки от другата страна пред смаяните погледи на камерите.

: Илюзионистът влезе в кутия, долепена до стената, и буквално премина през плътния камък, излизайки от другата страна пред смаяните погледи на камерите. Полетът: Години наред Копърфийлд летеше в ефира напълно свободно, преминавайки през обръчи и влизайки в стъклени кутии, за да докаже, че не използва никакви въжета – ефект, който и до днес кара учени и лаици да спорят.

Време на равносметка и краят на една ера в Лас Вегас

Като всеки велик мит, животът на Копърфийлд премина и през бурни периоди. Светът помни легендарния му годеж със супермодела Клаудия Шифър през 90-те години, както и огромното му богатство, превърнало го в първия илюзионист милиардер, притежаващ собствени райски острови на Бахамите.

Краят на една грандиозна ера обаче настъпи на 30 април 2026 г. Тогава, след повече от 25 години на сцената на хотел MGM Grand в Лас Вегас и над 500 представления годишно, Копърфийлд официално прекрати своята легендарна резиденция на „Стрипа“. Неговото оттегляне бе съпроводено и от сериозни обществени полемики след разсекретяването на съдебни архиви в САЩ, но мащабът на творчеството му остава неоспорим.

Днес Дейвид Копърфийлд остава „Жива легенда“ според Библиотеката на Конгреса на САЩ. Той е човекът, който доказа на съвременното човечество, че границите между реалност и въображение съществуват само за да бъдат преминавани.