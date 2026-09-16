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Последната реч на Хитлер: Ако Германия загуби, Европа няма да устои на азиатския болшевизъм

Последната реч на Хитлер: Ако Германия загуби, Европа няма да устои на азиатския болшевизъм

16 Септември, 2026 13:45 1 291 26

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Гласът на диктатора от бункера: Настояване за саможертва и зловещи пророчества броени седмици преди капитулацията

Последната реч на Хитлер: Ако Германия загуби, Европа няма да устои на азиатския болшевизъм - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Последната официална реч на Адолф Хитлер е излъчена по държавното радио на 30 януари 1945 г. в 22:00 часа, отбелязвайки 12-ата годишнина от идването на нацистите на власт. Скрит в своя бункер под разрушената столица, фюрерът прави последното си публично обръщение към германския народ. Вместо реален военен анализ за наближаващата Червена армия, той залага на краен радикализъм и изисква от нацията пълно самоунищожение в името на проваления Трети райх.

Призиви от първо лице: „Очаквам всеки да даде живота си“

Историческите архиви разкриват точните думи на Хитлер, произнесени с уморен, но все още агресивен тон. В радиозаписа диктаторът се обръща директно към гражданите, изисквайки от тях сляпо подчинение без оглед на физическото им състояние:

"Очаквам от всеки германец да изпълни своя дълг докрай и да поеме всяка жертва, която се изисква от него" .

"Очаквам от всеки здрав германец да заложи живота и тялото си в битката. Очаквам от по-слабите, болните или тези, които по друга причина не са на фронта, да работят до последната капка от своите сили" .

С тези думи Хитлер фактически легитимира изпращането на деца и възрастни хора (Фолксщурм) срещу съветските танкове.

Последната реч на Хитлер: Ако Германия загуби, Европа няма да устои на азиатския болшевизъм
Снимкa: Shutterstock

Пророчеството за застрашената Европа

Голяма част от изявлението е посветена на опитите да се всее страх сред населението от настъпващите сили. Фюрерът се опитва да прехвърли вината за войната върху външни фактори и предрича геополитическа катастрофа за целия континент:

"В тази борба за оцеляване няма да има капитулация. Колкото и тежка да е кризата в настоящия момент, тя в крайна сметка ще бъде преодоляна от нашата непоколебима воля".

"Ако Германия загуби, европейските нации няма да успеят да устоят на азиатския болшевизъм и западната култура ще бъде напълно заличена".

Пропагандните лъжи срещу реалността на фронта

В този последен медиен акт на режима пропагандата достига своя пик на откъснатост от реалността. Докато Хитлер обещава в ефира „сигурна крайна победа благодарение на непоколебимия дух“, реалната ситуация е следната:

  • Военният колапс: Червената армия вече е преминала река Одер и се намира на по-малко от 70 километра от Берлин, а съюзниците напредват бързо от запад.
  • Илюзията за „чудодейните оръжия“: Нацията е призована да вярва в секретните оръжия (Вундервафе), които така и не променят хода на войната поради липса на ресурси и време.
  • Пълна апатия сред обществото: Докладите на нацистката служба за сигурност от онези дни сочат, че по-голямата част от германското население вече не изпитва фанатизъм, а пълна апатичност, умора и желание за по-бърз край на въздушните бомбардировки.

Мрачният декор: Фюрербюнкерът

Мястото, от което е организиран записът, също символизира края на режима. Фюрербункерът (Führerbunker), разположен на около 8 метра под градината на старата Райхсканцелария, се превръща в последно убежище за нацисткия елит.

Това е бетонен комплекс с дебелина на тавана до 4 метра, снабден със собствена вентилация и водоснабдяване. В него Хитлер прекарва последните месеци от живота си в пълна физическа и ментална изолация от страдащия над земята град.

Краят на една илюзия

Записът от тази последна реч днес се съхранява в международните звукови архиви като исторически документ за пагубната сила на тоталитарната пропаганда. Излъчването не успява да повдигне духа на изтощената армия.

В ранните часове на 29 април 1945 г. (около 04:00 ч. сутринта) в клаустрофобичната атмосфера на подземния фюрербункер в Берлин, Адолф Хитлер диктува последното си политическо завещание на своята секретарка Траудъл Юнге. Документът, подписан в присъствието на свидетелите Йозеф Гьобелс, Мартин Борман и генералите Бургдорф и Кребс, отразява тоталния отказ от разкаяние и прехвърлянето на вината за разрухата на Германия върху целия останал свят.

Историческият текст се състои от две основни части, които разкриват пълния психологически срив и фанатизъм на диктатора секунди преди краха.

Изкривяване на историята: „Аз не исках войната“

В първата част Хитлер прави отчаян опит да пренапише историята и да оправдае действията си пред идните поколения:

  • Отричане на вината: Той категорично заявява, че нито той, нито някой друг в Германия е искал войната през 1939 г. Според него конфликтът е бил „провокиран изключително от международни държавници, които или са били от еврейски произход, или са работили за еврейските интереси“.
  • Мотивът за самоубийството: Фюрерът обяснява решението си да сложи край на живота си с думите, че отказва да падне в ръцете на настъпващата съветска армия. Той избира смъртта пред „срамната капитулация“ и нарежда трупът му да бъде изгорен веднага.

Разчистване на сметки и чистка на „предатели“

Втората част на документа има административен, но изключително драматичен характер. Изправен пред края, Хитлер се заема да накаже най-близките си хора за „държавна измяна“:

  • Заличаването на Гьоринг и Химлер: Той официално изключва от нацистката партия и лишава от всички постове Райхсмаршал Херман Гьоринг и Райхсфюрер-СС Хайнрих Химлер, заради тайните им опити да преговарят за капитулация със Западните съюзници.
  • Последното служебно правителство: Хитлер назначава Гросадмирал Карл Дьониц за нов Президент на Райха и Върховен главнокомандващ, а Йозеф Гьобелс – за нов Райхсканцлер (Гьобелс обаче се самоубива ден по-късно, на 1 май). Мартин Борман е обявен за Партиен министър.

Финалният завет на омразата

Документът завършва с последно яростно напомняне към нацията, което обобщава цялата пагубна идеология на Третия райх:

„Преди всичко, аз задължавам лидерите на нацията и техните подчинени стриктно да спазват расовите закони и да се противопоставят безмилостно на вечния отровител на всички народи – международното еврейство.“

Години по-късно Траудъл Юнге споделя в мемоарите си, че докато е стенографирала тези редове, е очаквала от Хитлер някакво признание за провала, истина или съжаление за милионите жертви. Вместо това е останала дълбоко разочарована, чувайки същата празна нацистка пропаганда и омраза, които фюрерът е повтарял през последните 20 години.

След като приключва с документите, на следващия ден – 30 април 1945 г. около 15:30 ч. – Хитлер излиза за последен път в коридора, ръкува се с персонала и изрича официалните си последни думи пред свидетели: „Свърши се. Сбогом.“ ("Es ist zu Ende. Auf Wiedersehen."), преди да се затвори в стаята си с Ева Браун и да прозвучи фаталният изстрел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едно към едно

    25 15 Отговор
    с Урсула...

    13:49 16.09.2026

  • 2 Пущиня(к)

    2 3 Отговор
    Те тука, у таа статия сега, ше почнеме да си кинеме главите.

    13:50 16.09.2026

  • 3 Истината

    25 30 Отговор
    Азиатския болшевизъм е СССР. Сега пак застрашава Европа, изроден, но пак много опасен.

    13:51 16.09.2026

  • 4 Гост

    28 11 Отговор
    Само да не беше споменавал еврейството, може да си помисли човек, че някоя урсула е произнесла тази реч.

    13:51 16.09.2026

  • 5 Войната ще приключи напролет

    13 9 Отговор
    в Брюксел.

    13:51 16.09.2026

  • 6 Специалист

    16 13 Отговор
    Да се готви Зеленски за последна реч

    13:56 16.09.2026

  • 7 Бялджип

    13 2 Отговор
    Auf Wiedersehen както е казал Хитлер означава довиждане, а не както тук е написано Сбогом. Двете думи са с различно значение, очевидно Хитлер е очаквал ново виждане с последователите си. С голяма част от тях се е видял след процеса в Нюрнберг.

    13:56 16.09.2026

  • 8 кукузел

    9 2 Отговор
    Вечната анамнеза на богатите: презрение към бедните, расизъм.На бедните: презрение към богатите, тероризъм.

    13:59 16.09.2026

  • 9 Ввв

    14 17 Отговор
    Путлер 1:1,само че джуджето е много по-жалко,понеже драпа над 4 години за територии,които Хитлер превзема за седмици!

    Коментиран от #14

    14:01 16.09.2026

  • 10 Край

    19 8 Отговор
    "Ако Германия загуби, европейските нации няма да успеят да устоят на азиатския болшевизъм и западната култура ще бъде напълно заличена". Заменете Германия с Украйна и ще получите реч на Урсула Фон дер ...

    14:04 16.09.2026

  • 11 открито проповядване

    11 4 Отговор
    на фашизъм

    Коментиран от #20

    14:07 16.09.2026

  • 12 хайл Урсулка

    5 9 Отговор
    4тия райх наричан още и ЕС е готов за победа над антифашистка Русия!

    14:10 16.09.2026

  • 13 Мисит

    8 8 Отговор
    Безделното същество,,,,използващо, Путлер,,Пусин,,,Пуслер,,,,и подобни гълвутий ,,е от Карлово! Цял ден троли,,,за 10 сребърника,,,,,Позор!

    14:11 16.09.2026

  • 14 Пилотът Гошу

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ввв":

    Е ако цял свят помагаше по онова време както сега, Хитлер също щеше да я кара бавно...

    14:12 16.09.2026

  • 15 Кравария убер алес

    9 3 Отговор
    Това във връзка с днешната реч на Урсула ли го пускате. Дето ни обяснява, че всичко е топ оф да топ, като Хитлер...

    14:19 16.09.2026

  • 16 дядото

    7 3 Отговор
    каквото навремето хитлер,такова днес урсула и мерц

    14:23 16.09.2026

  • 17 Некой си

    6 1 Отговор
    Поздравления на факти за статията - публикувана малко след речта на гинеколожката.
    Какъв паралел между фюрера и урсула!
    Тези, опорки, призиви... едно към едно.
    И днешните български псведополитици стъпка по стъпка повтарят думите и делата на предшествениците си от онзи период.

    14:28 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Доживяхме!

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "открито проповядване":

    Бг нацисти да печатат речите на Хитлер и открито да пропагандират нацистката идеология!

    14:49 16.09.2026

  • 21 и ЕС мисли така

    0 3 Отговор
    Има нещо много зловещо между тези думи на Хитлер и сегашните на управляващите от ЕС, че ако ЕС загуби, то ще спечели Русия. Едно и също нещо, копирано под индиго. От едни и същи побърканяци и фашисти.

    15:03 16.09.2026

  • 22 звездичка

    2 0 Отговор
    Много прилича на Путин ,същото поведение,разказ на започната война и така наречената хибридна атака.Просто копи пейс

    15:04 16.09.2026

  • 23 Роза

    1 0 Отговор
    Хитлер е имал и политически,и лични причини да мрази евреите:той е смятал ,че те са виновни за провала на Германия в Първата св.война,а другата причина е,че като младеж е бил влюбен в красиво еврейско момиче,което не отговорило с взаимност на чувствата му.Да,германският ефрейтор от австрийски произход и неуспял художник Адолф Хитлер си е получил заслуженото,както и Сталин,но светът и досега плаща за злините,сторени от тях!

    15:09 16.09.2026

  • 24 Цеко

    0 1 Отговор
    Крайно време е Путин да вземе пример от него и да се приключва.

    15:17 16.09.2026

  • 25 Констатация

    0 0 Отговор
    На туй му викат Реваншизъм, другарЕ!!!! Иде ли Чтвъртиот Райх???

    15:22 16.09.2026

  • 26 ПРАВ Е

    0 0 Отговор
    Болшевиките са евреи и комунисти те са затрили над 100 млн невинни човека ...това е еврейски геноцид над християните ..а ние им целуваме подметките...рая викат ни гои мръсните чафути..

    15:23 16.09.2026