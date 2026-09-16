Последната реч на Хитлер: Ако Германия загуби, Европа няма да устои на азиатския болшевизъм

Последната официална реч на Адолф Хитлер е излъчена по държавното радио на 30 януари 1945 г. в 22:00 часа, отбелязвайки 12-ата годишнина от идването на нацистите на власт. Скрит в своя бункер под разрушената столица, фюрерът прави последното си публично обръщение към германския народ. Вместо реален военен анализ за наближаващата Червена армия, той залага на краен радикализъм и изисква от нацията пълно самоунищожение в името на проваления Трети райх.

Призиви от първо лице: „Очаквам всеки да даде живота си“

Историческите архиви разкриват точните думи на Хитлер, произнесени с уморен, но все още агресивен тон. В радиозаписа диктаторът се обръща директно към гражданите, изисквайки от тях сляпо подчинение без оглед на физическото им състояние:

"Очаквам от всеки германец да изпълни своя дълг докрай и да поеме всяка жертва, която се изисква от него" .

"Очаквам от всеки здрав германец да заложи живота и тялото си в битката. Очаквам от по-слабите, болните или тези, които по друга причина не са на фронта, да работят до последната капка от своите сили" .

С тези думи Хитлер фактически легитимира изпращането на деца и възрастни хора (Фолксщурм) срещу съветските танкове.

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Пророчеството за застрашената Европа

Голяма част от изявлението е посветена на опитите да се всее страх сред населението от настъпващите сили. Фюрерът се опитва да прехвърли вината за войната върху външни фактори и предрича геополитическа катастрофа за целия континент:

"В тази борба за оцеляване няма да има капитулация. Колкото и тежка да е кризата в настоящия момент, тя в крайна сметка ще бъде преодоляна от нашата непоколебима воля".

"Ако Германия загуби, европейските нации няма да успеят да устоят на азиатския болшевизъм и западната култура ще бъде напълно заличена".

Пропагандните лъжи срещу реалността на фронта

В този последен медиен акт на режима пропагандата достига своя пик на откъснатост от реалността. Докато Хитлер обещава в ефира „сигурна крайна победа благодарение на непоколебимия дух“, реалната ситуация е следната:

Военният колапс: Червената армия вече е преминала река Одер и се намира на по-малко от 70 километра от Берлин, а съюзниците напредват бързо от запад.

Червената армия вече е преминала река Одер и се намира на по-малко от 70 километра от Берлин, а съюзниците напредват бързо от запад. Илюзията за „чудодейните оръжия“: Нацията е призована да вярва в секретните оръжия (Вундервафе), които така и не променят хода на войната поради липса на ресурси и време.

Нацията е призована да вярва в секретните оръжия (Вундервафе), които така и не променят хода на войната поради липса на ресурси и време. Пълна апатия сред обществото: Докладите на нацистката служба за сигурност от онези дни сочат, че по-голямата част от германското население вече не изпитва фанатизъм, а пълна апатичност, умора и желание за по-бърз край на въздушните бомбардировки.

Мрачният декор: Фюрербюнкерът

Мястото, от което е организиран записът, също символизира края на режима. Фюрербункерът (Führerbunker), разположен на около 8 метра под градината на старата Райхсканцелария, се превръща в последно убежище за нацисткия елит.

Това е бетонен комплекс с дебелина на тавана до 4 метра, снабден със собствена вентилация и водоснабдяване. В него Хитлер прекарва последните месеци от живота си в пълна физическа и ментална изолация от страдащия над земята град.

Краят на една илюзия

Записът от тази последна реч днес се съхранява в международните звукови архиви като исторически документ за пагубната сила на тоталитарната пропаганда. Излъчването не успява да повдигне духа на изтощената армия.

В ранните часове на 29 април 1945 г. (около 04:00 ч. сутринта) в клаустрофобичната атмосфера на подземния фюрербункер в Берлин, Адолф Хитлер диктува последното си политическо завещание на своята секретарка Траудъл Юнге. Документът, подписан в присъствието на свидетелите Йозеф Гьобелс, Мартин Борман и генералите Бургдорф и Кребс, отразява тоталния отказ от разкаяние и прехвърлянето на вината за разрухата на Германия върху целия останал свят.

Историческият текст се състои от две основни части, които разкриват пълния психологически срив и фанатизъм на диктатора секунди преди краха.

Изкривяване на историята: „Аз не исках войната“

В първата част Хитлер прави отчаян опит да пренапише историята и да оправдае действията си пред идните поколения:

Отричане на вината: Той категорично заявява, че нито той, нито някой друг в Германия е искал войната през 1939 г. Според него конфликтът е бил „провокиран изключително от международни държавници, които или са били от еврейски произход, или са работили за еврейските интереси“.

Той категорично заявява, че нито той, нито някой друг в Германия е искал войната през 1939 г. Според него конфликтът е бил „провокиран изключително от международни държавници, които или са били от еврейски произход, или са работили за еврейските интереси“. Мотивът за самоубийството: Фюрерът обяснява решението си да сложи край на живота си с думите, че отказва да падне в ръцете на настъпващата съветска армия. Той избира смъртта пред „срамната капитулация“ и нарежда трупът му да бъде изгорен веднага.

Разчистване на сметки и чистка на „предатели“

Втората част на документа има административен, но изключително драматичен характер. Изправен пред края, Хитлер се заема да накаже най-близките си хора за „държавна измяна“:

Заличаването на Гьоринг и Химлер: Той официално изключва от нацистката партия и лишава от всички постове Райхсмаршал Херман Гьоринг и Райхсфюрер-СС Хайнрих Химлер, заради тайните им опити да преговарят за капитулация със Западните съюзници.

Той официално изключва от нацистката партия и лишава от всички постове Райхсмаршал Херман Гьоринг и Райхсфюрер-СС Хайнрих Химлер, заради тайните им опити да преговарят за капитулация със Западните съюзници. Последното служебно правителство: Хитлер назначава Гросадмирал Карл Дьониц за нов Президент на Райха и Върховен главнокомандващ, а Йозеф Гьобелс – за нов Райхсканцлер (Гьобелс обаче се самоубива ден по-късно, на 1 май). Мартин Борман е обявен за Партиен министър.

Финалният завет на омразата

Документът завършва с последно яростно напомняне към нацията, което обобщава цялата пагубна идеология на Третия райх:

„Преди всичко, аз задължавам лидерите на нацията и техните подчинени стриктно да спазват расовите закони и да се противопоставят безмилостно на вечния отровител на всички народи – международното еврейство.“

Години по-късно Траудъл Юнге споделя в мемоарите си, че докато е стенографирала тези редове, е очаквала от Хитлер някакво признание за провала, истина или съжаление за милионите жертви. Вместо това е останала дълбоко разочарована, чувайки същата празна нацистка пропаганда и омраза, които фюрерът е повтарял през последните 20 години.

След като приключва с документите, на следващия ден – 30 април 1945 г. около 15:30 ч. – Хитлер излиза за последен път в коридора, ръкува се с персонала и изрича официалните си последни думи пред свидетели: „Свърши се. Сбогом.“ ("Es ist zu Ende. Auf Wiedersehen."), преди да се затвори в стаята си с Ева Браун и да прозвучи фаталният изстрел.