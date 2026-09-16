Лекарите, обвинени за смъртта на Мазонакис, се смятат за невинни

Разследването на внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис навлезе в нов етап, след като двама лекари, съпрузи, отхвърлиха обвинението в убийство с евентуален умисъл във връзка с фаталния инцидент в частен медицински кабинет в атинския квартал Колонаки.

54-годишният Йоргос Мазонакис почина на 9 септември, след като получи сърдечен арест при посещение в медицинския център във връзка с плазмафереза. Процедурата представлява отделяне на плазмата от останалите компоненти на кръвта и се използва при определени медицински показания.

Двамата лекари дадоха продължителни показания пред разследващ магистрат в Атина. Въпреки 18-часовите разпити, те отричат обвинението за убийство с евентуален умисъл чрез бездействие, което е било повдигнато след представянето на допълнителна експертиза по случая. Към 16 септември съдия-следовател и прокурор трябва да се произнесат по по-нататъшната им процесуална мярка.

В центъра на разследването е дигиталната памет на апарата за плазмафереза. Според гръцката обществена телевизия ERT данните позволяват на разследващите да възстановят минута по минута случилото се преди смъртта на певеца. Проверява се и кога са се появили първите сигнали за проблем и кога е потърсена спешна медицинска помощ.

Лекарката твърди, че е направила всичко възможно, за да спаси Йоргос Мазонакис. Съпругът ѝ поддържа версията, че не е присъствал при началото на инцидента и се е намирал в друг свой бизнес, преди да бъде информиран за спешната ситуация.

Разследващите проверяват и самия медицински кабинет. При проверка представители на Медицинската асоциация на Атина са открили два апарата за плазмафереза, а властите изясняват какво разрешително е имало лечебното заведение и при какви условия са били извършвани подобни процедури.

Съществен въпрос остава точната причина за смъртта на Йоргос Мазонакис. Първоначалната съдебномедицинска експертиза не е дала категоричен отговор, а токсикологичните и допълнителните лабораторни изследвания трябва да установят какво е довело до сърдечния арест и дали има пряка връзка с медицинската процедура.

Йоргос Мазонакис беше сред най-разпознаваемите гръцки изпълнители през последните три десетилетия и има широка популярност и извън Гърция. Неочакваната му смърт превърна случая в една от най-следените теми в страната, докато разследването продължава да изяснява последните часове от живота на певеца.