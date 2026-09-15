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Меган Маркъл честити 42-рия рожден ден на принц Хари с нови семейни СНИМКИ

Меган Маркъл честити 42-рия рожден ден на принц Хари с нови семейни СНИМКИ

15 Септември, 2026 14:58 666 4

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  • кралско семейство

Херцогинята публикува невиждани досега кадри от семейния живот на двойката

Меган Маркъл честити 42-рия рожден ден на принц Хари с нови семейни СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл публикува девет нови семейни снимки по случай 42-рия рожден ден на съпруга си принц Хари. Херцогинята на Съсекс сподели кадрите в Instagram с краткото послание: „Той е просто най-добрият. Честит рожден ден, любов моя“.

Снимките показват по-личната страна от живота на принц Хари след завръщането на семейството във Великобритания. На тях той е заедно с Меган Маркъл и децата им, 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, по време на различни семейни занимания.

На един от кадрите принц Хари целува дъщеря си Лилибет, а на друг носи велосипеда ѝ, докато двамата вървят хванати за ръце. Публикувани са още снимки от каране на ски, стрелба с лък с Арчи и семейна разходка с четириколка. На друга фотография Лилибет снима баща си по време на семейна вечеря.

В монтажа присъства и лабрадорът на семейството Пула. Меган Маркъл е включила и кадър, на който прегръща съпруга си, докато Арчи и Лилибет играят на заден план.

Публикацията е озвучена с изпълнението на Ноа Рийд на „Simply the Best“, кавър на прочутата песен на Тина Търнър, станал популярен и покрай комедийния сериал „Schitt's Creek“.

Новите семейни снимки се появяват само седмици след като принц Хари и Меган Маркъл се преместиха със семейството си от САЩ във Великобритания на 26 август. Преместването отново постави във фокуса и дългогодишния спор на принц Хари с британските власти относно полицейската му охрана.

След като принц Хари и Меган Маркъл се отказаха от ролята си на работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г., херцогът загуби автоматичното право на държавно финансирана полицейска защита. Последваха няколко съдебни спора с британското вътрешно министерство.

Според британски медии сигурността на семейството отново се разглежда след установяването им в страната. Оценката е свързана с промяната в обстоятелствата, включително факта, че принц Арчи и принцеса Лилибет вече посещават училище във Великобритания. Британските власти по традиция не разкриват конкретните мерки за защита на членове на кралското семейство и други високопоставени личности.


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