Къщата на Хитлер става полицейски участък

Сградата в австрийския град Браунау ам Ин, в която през 1889 г. е роден нацисткият диктатор Адолф Хитлер, официално започна нов живот като полицейски участък. Австрийските власти предприеха тази драстична стъпка с цел изцяло да неутрализират символиката на мястото и да пресекат провеждането на неонацистки поклонения, предадоха Reuters и Deutsche Welle.

Традиционната триетажна постройка с бяла фасада претърпя мащабна реновация на стойност около 20 милиона евро. Проектът цели да заличи специфичния исторически облик, за да се прекратят "селфитата" и посещенията на крайно десни екстремисти. Единственият знак върху обновената фасада днес е надписът „Полиция“. Всички строителни отпадъци от ремонта са извозени и унищожени на секретна локация, за да не се превърнат в сувенири или нацистки реликви, отбелязва австрийската информационна агенция APA.

Представители на австрийското Министерство на вътрешните работи подчертаха, че присъствието на органите на реда е най-добрият символ за защита на гражданските свободи и демокрацията. На тротоара пред сградата остава единствено паметният камък, донесен от конвелагера Маутхаузен, който съдържа надписа „Никога повече фашизъм“, без да споменава името на Хитлер.

Решението за промяна на предназначението обаче предизвика сериозни обществени дебати в Австрия, предава BBC. Организации на оцелели от Холокоста, сред които и Комитетът „Маутхаузен“, изразиха скептицизъм относно ефективността на мярката. Според техните говорители превръщането на сградата в държавна институция изглежда като опит за „бързо забравяне“ на миналото, вместо за неговото открито дебатиране под формата на музей или образователен център за борба с расизма. Очаква се полицейските служители да започнат постоянна работа в новата централа веднага, като обектът е оборудван и с модерни камери за видеонаблюдение.