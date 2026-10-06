Лионел Меси с разтърсващо прощално послание преди последния си мач за Аржентина

Легендарният капитан на световните шампиони и настоящ нападател на Интер Маями Лионел Меси отправи изключително емоционално обръщение към феновете си в профила на adidas Football, часове преди да сложи окончателен край на своята 21-годишна кариера в националния отбор на Аржентина.

39-годишният гений излиза за своя последен прощален мач за „албиселесте“ в нощта на 7 октомври (сряда) българско време, когато аржентинците се изправят срещу тима на Бенин на препълнения „Естадио Монументал“ в Буенос Айрес.

В специалното видео Меси не скри вълнението си от настъпилия момент:

„Моментът дойде. Тръгвам си спокоен, че съм дал всичко от себе си. Тази фланелка бе моята мечта, моята гордост, моят живот в продължение на много години. Благодаря, че толкова силно ме обичаш. Винаги ще тъгувам за теб.“

Меси обяви своето решение да се оттегли от международната сцена непосредствено след финалите на Световното първенство това лято. Дебютът му за мъжкия национален тим на Аржентина бе през август 2005 година в приятелска среща срещу Унгария, спечелена с 2:1.

За повече от две десетилетия на най-високо ниво Меси се превърна в абсолютна икона за родината си. В своята кариера с националната фланелка той изигра общо 207 мача във всички официални и приятелски турнири, в които отбеляза впечатляващите 125 гола и даде 67 асистенции.

Срещата срещу Бенин е организирана от Аржентинската футболна асоциация (AFA) като специален бенефис, с който цялата нация ще отдаде заслужена почит на най-великия си футболист за всички времена.