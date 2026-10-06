Радослав Рибарски: Страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на атаки с дрон

Антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия. Това заяви на брифинг депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски след срещата на комисията по отбрана и комисията по външна политика на НС с делегация от държавния департамент, цитиран от News.bg.

По думите му тя трябва да става съвместно със съседните държави и НАТО. Мантрата, че едните са за мир, а другите са войнолюбци не ни предпазва от все по-дръзките атаки с дронове, подчерта той.

Действията трябва да бъдат координирани и е крайно време България да има план, отчете още той.

Срещата с представителите на държавния департамент била опознавателна и на нея били обсъдени законодателни инициативи. Според него страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на нападения с дрон, но вместо това за пореден път се регистрира атака с дронове.