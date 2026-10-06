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Радослав Рибарски: Страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на атаки с дрон

Радослав Рибарски: Страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на атаки с дрон

6 Октомври, 2026 21:13 667 18

  • радослав рибарски-
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  • дрон

Антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната"

Радослав Рибарски: Страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на атаки с дрон - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия. Това заяви на брифинг депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски след срещата на комисията по отбрана и комисията по външна политика на НС с делегация от държавния департамент, цитиран от News.bg.

По думите му тя трябва да става съвместно със съседните държави и НАТО. Мантрата, че едните са за мир, а другите са войнолюбци не ни предпазва от все по-дръзките атаки с дронове, подчерта той.

Действията трябва да бъдат координирани и е крайно време България да има план, отчете още той.

Срещата с представителите на държавния департамент била опознавателна и на нея били обсъдени законодателни инициативи. Според него страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на нападения с дрон, но вместо това за пореден път се регистрира атака с дронове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    12 1 Отговор
    Коя страна в света е подготвена бе нещастник продаден от партията на мафията и лъжата ПП и ДБ.

    Коментиран от #6

    21:16 06.10.2026

  • 2 Буздуган

    10 2 Отговор
    Този е толкова зле че едва ли знае от къде изгрява слънцето..? Абсолютен тумор ненужен на никой..!

    21:17 06.10.2026

  • 3 Крез

    8 1 Отговор
    Истинската опасност е вътре в страната. Престъпност, беззаконие, корупция, мизерия.

    21:17 06.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    АБЕ, КОНДОМ КЪДЕ БЕШЕ ДО ВЧЕРА? ПИШМАН ЕКСПЕРТ

    21:18 06.10.2026

  • 5 Пич

    9 0 Отговор
    Тоа е с трапанаця, няма как иначе!!!
    Никой никъде няма все още ефективна работеща система срещу дронове!!!
    Призовават да се дадат много пари за нищо!!! Е..... ще гепят голяма част от тях!!!
    Парите трябва да се дадат на нашите учени за да разработят такива системи, и ние да продаваме, не да купуваме!!!

    21:19 06.10.2026

  • 6 Прав си!

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Промянкаджиите и пишман демократите все повече заприличват простата Тиква Борисов. Сглобката с него ръжда не хваща.

    Коментиран от #8

    21:23 06.10.2026

  • 7 Горски

    2 4 Отговор
    Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова по желание на Илиана Йотова? Някой в таи държава мисли ли за семействата на тези стотици хиляди работещи в отбранителната индустрия на какви тръни са последните месеци? То е взрив след взрив. Ако ударите бяха руски до сега щеше да е голямо лаене, декларации и т.н. Никой не иска от Йотова да преценява дали да свика КСНС, законът я задължава да го прави на всеки три месеца!!! От януари до момента Йотова не е свиквала съвета нито веднъж. Това е грубо и безотговорно нарушение на закона, който очевидно Йотова смята, че за нея не се отнася и тя е над него, затова щяла за преценява. Идеята е КСНС да се провежда периодично, за да се изслушат докладите на службите и да се прецени какви мерки трябва да се предприемат по отношение на всеки конкретен проблем. Така службите и отговорните длъжностни лица координират действията си, то това да не е концерт на Лили Иванова

    21:25 06.10.2026

  • 8 Да ти кажа

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прав си!":

    борисов е цвете спрямо отпадъците ПП и ДБ. Няма толкова гнусни лъжливи и нагли боклуци.

    21:28 06.10.2026

  • 9 Без име

    8 0 Отговор
    Тоя пък. 🤣🤣🤣 Като какви ще сеаляме дронове в международни води, бе, охлюв? Нас никой не ни е нападнал, това е в само в празните ви тикви.

    21:31 06.10.2026

  • 10 Бегай

    0 0 Отговор
    Е , те ви страната - подгответе я!
    До сега , доста време, само с предшествениците си се оправдавате.
    Май толкова си можете.

    21:51 06.10.2026

  • 11 Чичан

    5 1 Отговор
    Айде сега пари за антидрон защити, нови заеми, вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии.Антидрон защитата няма да ни опази, след дроновете обикновенно идват ракети, за тях ще искат и анти ракетна защита - още пари. Кой направи войната Украйна - Русия? Не е ли Украйна подпомагана от ЕС и НАТО? Колко години Украйна обстрелва руски населени место преди Русия да започне СВО?

    21:53 06.10.2026

  • 12 Той

    5 0 Отговор
    Рибарю, ти видя ли на какво разстояние от нас е ударен парахода. Да не искаш да покрием 1/4 от Черно море? Май е невъзможно, дори и за нас.

    21:55 06.10.2026

  • 13 БЛРС

    2 0 Отговор
    Всеки с иди@тско име в България е или депутат или треньор на националния по футбол….
    И после - виж таблото€

    22:10 06.10.2026

  • 14 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Да се подготви?
    С митко есемеса толкова, няма да простя никога на българските политици, че най-простия мъж в държавата го сложиха министър на отбраната.

    22:16 06.10.2026

  • 15 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Ами вашите дебили Петков, Василев и Гюров нали целуваха ръката на зеления нацист Зеленски и даже получаваха медали от него, той защо не ви помогна с неговите системи....хехе

    22:24 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Рибарев като Тагарев , са живи доказателство,че ефекта на Дънинг-Крюгер за когнитивното изкривяване, при което хора с ниско ниво на компетентност в определена област надценяват способностите си и не успяват да разпознаят грешките си работи без грешка в България

    22:34 06.10.2026

  • 18 А луната спи..

    0 0 Отговор
    А някой краде и краде,а държавата на марс...

    22:40 06.10.2026

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