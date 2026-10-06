Радослав Рибарски: Страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на атаки с дрон

Антидрон защитата и отбраната срещу дронове зависи от колективни усилия. Това заяви на брифинг депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски след срещата на комисията по отбрана и комисията по външна политика на НС с делегация от държавния департамент, цитиран от News.bg.
По думите му тя трябва да става съвместно със съседните държави и НАТО. Мантрата, че едните са за мир, а другите са войнолюбци не ни предпазва от все по-дръзките атаки с дронове, подчерта той.
Действията трябва да бъдат координирани и е крайно време България да има план, отчете още той.
Срещата с представителите на държавния департамент била опознавателна и на нея били обсъдени законодателни инициативи. Според него страната ни отдавна е трябвало да се подготви за противодействие на нападения с дрон, но вместо това за пореден път се регистрира атака с дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли
Коментиран от #6
21:16 06.10.2026
2 Буздуган
21:17 06.10.2026
3 Крез
21:17 06.10.2026
4 Боруна Лом
21:18 06.10.2026
5 Пич
Никой никъде няма все още ефективна работеща система срещу дронове!!!
Призовават да се дадат много пари за нищо!!! Е..... ще гепят голяма част от тях!!!
Парите трябва да се дадат на нашите учени за да разработят такива системи, и ние да продаваме, не да купуваме!!!
21:19 06.10.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "Верно ли":Промянкаджиите и пишман демократите все повече заприличват простата Тиква Борисов. Сглобката с него ръжда не хваща.
Коментиран от #8
21:23 06.10.2026
7 Горски
21:25 06.10.2026
8 Да ти кажа
До коментар #6 от "Прав си!":борисов е цвете спрямо отпадъците ПП и ДБ. Няма толкова гнусни лъжливи и нагли боклуци.
21:28 06.10.2026
9 Без име
21:31 06.10.2026
10 Бегай
До сега , доста време, само с предшествениците си се оправдавате.
Май толкова си можете.
21:51 06.10.2026
11 Чичан
21:53 06.10.2026
12 Той
21:55 06.10.2026
13 БЛРС
И после - виж таблото€
22:10 06.10.2026
14 Дик диверсанта
С митко есемеса толкова, няма да простя никога на българските политици, че най-простия мъж в държавата го сложиха министър на отбраната.
22:16 06.10.2026
15 Ти да видиш
22:24 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
22:34 06.10.2026
18 А луната спи..
22:40 06.10.2026