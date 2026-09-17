Ед Шийрън и милиардерът Робърт Крафт дарили по 2 милиона долара на организации в помощ на Газа

Американският милиардер и собственик на New England Patriots Робърт Крафт обяви, че ще дари 2 млн. долара за хуманитарна помощ за палестинците. По думите му решението е взето след личен разговор с британския певец Ед Шийрън на фона на разрастващия се скандал около отстраняването на рапъра Макълмор от турнето Loop Tour.
85-годишният Робърт Крафт заяви в сряда, че Шийрън лично му се е обадил и го е призовал да отдели 2 млн. долара за подпомагане на хората, засегнати от хуманитарната криза.
„По-рано днес, преди Макълмор да ме призове да изравня неговото дарение, Ед ми се обади и ме помоли да поема ангажимент за 2 млн. долара“, се казва в изявлението на Крафт.
Милиардерът допълни, че Ед Шийрън възнамерява да разговаря и с други собственици на концертни зали с надеждата да бъдат привлечени допълнителни средства. „Целта ни е да продължим да работим заедно и да изграждаме мостове“, заяви Робърт Крафт.
Новината дойде малко след като Макълмор обяви, че ще дари 1 млн. долара, които по думите му е спечелил от участието си в Loop Tour преди отстраняването си. Американският рапър публично призова Крафт да направи същото.
„Каквито и да са различията ни, може би можем да се съгласим с едно: животът на палестинците заслужава защита. Животът на един палестинец не е по-малко ценен от всеки друг живот на тази земя“, написа Макълмор.
Робърт Крафт заяви, че още преди публичния призив е решил да направи по-голямото дарение след разговора си с Ед Шийрън. Собственикът на Kraft Group подчерта, че според него „всеки човешки живот заслужава защита“, и посочи, че от години подкрепя инициативи, които създават възможности за палестинци и насърчават съвместни проекти между млади палестинци и израелци.
Развитието идва само ден след като Ед Шийрън заяви, че лично е разговарял с Крафт в опит да „изгради мост“ между страните в спора. Британският изпълнител продължава да поддържа позицията, че решението Макълмор да бъде отстранен от Loop Tour е било на промоутъра, а не негово лично.
Макълмор от своя страна разкри, че през последната седмица двамата с Ед Шийрън са провели трудни разговори по темата. Въпреки сериозните им различия американският рапър определи Шийрън като свой „брат“ и заяви, че разговорите им са били водени „с любов и взаимно уважение“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освен за
13:39 17.09.2026
2 Хранете ги тези палестинци
След Шестдневната война през 1967 г., хиляди палестински бежанци и бойци (федаини) се преселват в Йордания. ООП създава собствена военна и административна инфраструктура, като открито игнорира законите на страната. Палестинските милиции контролират цели квартали в столицата Аман, поставят пропускателни пунктове и влизат в постоянни сблъсъци с йорданската полиция. Извършени са няколко неуспешни опита за убийство на крал Хюсеин от страна на радикални палестински фракции. През септември 1970 г. Народният фронт за освобождение на Палестина (НФОП) отвлича четири международни пътнически самолета и ги приземява на самотно летище в Йордания („Доусънс Фийлд“), взривявайки ги пред очите на световните медии. Това прелива чашата на търпението на краля. Крал Хюсеин обявява военно положение в страната и започва масирана офанзива срещу базите на ООП. Сирия (подкрепяща палестинците) изпраща танкови дивизии в Северна Йордания. Йорданските военновъздушни сили обаче отблъскват сирийското настъпление. Въпреки първоначалното примирие в Кайро, боевете продължават до лятото на 1971 г., когато йорданската армия окончателно ликвидира палестинските военни лагери в страната. Палестинците бягат в Ливан.
Следва Гражданската война в Ливан.
Коментиран от #4, #5
13:41 17.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Виж сега колега какво
До коментар #2 от "Хранете ги тези палестинци":казва изкуственият интелект въпреки че послъгва малко с 1 година и 1 месец. По ниска е реално но това е без значение. Че:
13:54 17.09.2026
6 Събке, моя 200 килограмова бухтичке,
13:56 17.09.2026
7 Мушмул няма да дочакаш
До коментар #4 от "Пълни глупости":Най-много кочан да е. Медианна възраст в Израел е 29,3 години (което означава, че половината от населението е по-младо, а другата половина е по-старо от тази възраст).
Деца (0–14 години): 27,2%
В трудоспособна възраст (15–64 години): 60,1%
Над 65 години: 12,7%
Средна продължителност на живота: около 83–84 години (мъже: 80 години, жени: 84 години)
Средният брой деца в едно семейство в Израел (коефициент на плодовитост) е около 2,7 до 3,1 деца на жена. Това е изключително висок показател, който прави Израел страната с най-висока раждаемост сред всички развити държави в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
14:06 17.09.2026
8 Израел
14:11 17.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.