Ед Шийрън и милиардерът Робърт Крафт дарили по 2 милиона долара на организации в помощ на Газа

Американският милиардер и собственик на New England Patriots Робърт Крафт обяви, че ще дари 2 млн. долара за хуманитарна помощ за палестинците. По думите му решението е взето след личен разговор с британския певец Ед Шийрън на фона на разрастващия се скандал около отстраняването на рапъра Макълмор от турнето Loop Tour.

85-годишният Робърт Крафт заяви в сряда, че Шийрън лично му се е обадил и го е призовал да отдели 2 млн. долара за подпомагане на хората, засегнати от хуманитарната криза.

„По-рано днес, преди Макълмор да ме призове да изравня неговото дарение, Ед ми се обади и ме помоли да поема ангажимент за 2 млн. долара“, се казва в изявлението на Крафт.

Милиардерът допълни, че Ед Шийрън възнамерява да разговаря и с други собственици на концертни зали с надеждата да бъдат привлечени допълнителни средства. „Целта ни е да продължим да работим заедно и да изграждаме мостове“, заяви Робърт Крафт.

Новината дойде малко след като Макълмор обяви, че ще дари 1 млн. долара, които по думите му е спечелил от участието си в Loop Tour преди отстраняването си. Американският рапър публично призова Крафт да направи същото.

„Каквито и да са различията ни, може би можем да се съгласим с едно: животът на палестинците заслужава защита. Животът на един палестинец не е по-малко ценен от всеки друг живот на тази земя“, написа Макълмор.

Робърт Крафт заяви, че още преди публичния призив е решил да направи по-голямото дарение след разговора си с Ед Шийрън. Собственикът на Kraft Group подчерта, че според него „всеки човешки живот заслужава защита“, и посочи, че от години подкрепя инициативи, които създават възможности за палестинци и насърчават съвместни проекти между млади палестинци и израелци.

Развитието идва само ден след като Ед Шийрън заяви, че лично е разговарял с Крафт в опит да „изгради мост“ между страните в спора. Британският изпълнител продължава да поддържа позицията, че решението Макълмор да бъде отстранен от Loop Tour е било на промоутъра, а не негово лично.

Макълмор от своя страна разкри, че през последната седмица двамата с Ед Шийрън са провели трудни разговори по темата. Въпреки сериозните им различия американският рапър определи Шийрън като свой „брат“ и заяви, че разговорите им са били водени „с любов и взаимно уважение“.