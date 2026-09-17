Мадона се завръща на сцената на MTV VMA след 23 години, за да открие церемонията

Американската поп звезда Мадона ще открие MTV Video Music Awards 2026 с първото си изпълнение на церемонията от 23 години насам. Новината беше потвърдена от MTV и CBS само дни преди наградите, които ще се проведат на 27 септември в Лос Анджелис.

68-годишната певица за последно пя на живо на сцената на VMAs през 2003 г. Тогава Мадона откри шоуто заедно с Бритни Спиърс, Кристина Агилера и Миси Елиът. Изпълнението, което включваше „Like a Virgin“ и „Hollywood“, остана в историята най-вече с целувките на Мадона с Бритни Спиърс и Кристина Агилера.

Завръщането идва в една от най-силните години на Мадона в историята на MTV Video Music Awards. Поп изпълнителката е лидер по номинации за 2026 г. с общо 11, което е личен рекорд за нея. Сред тях са „Артист на годината“, „Видео на годината“ за „Confessions II – The Film“ и „Песен на годината“ за съвместния ѝ сингъл със Сабрина Карпентър „Bring Your Love“.

Тейлър Суифт е непосредствено след нея с девет номинации, докато Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по седем. Мадона ще се опита да увеличи актива си от 19 конкурентни награди VMA. За трети път в кариерата си тя оглавява списъка с номинации, след като получи по девет за „Vogue“ през 1990 г. и за проектите от ерата на „Ray of Light“ през 1998 г.

Връзката на Мадона с VMAs започва още с първата церемония през 1984 г., когато изпълнението ѝ на „Like a Virgin“ се превръща в един от определящите моменти в ранната история на MTV. Следват спектакълът на „Express Yourself“ през 1989 г. и прочутата интерпретация на „Vogue“ от 1990 г., вдъхновена от френския кралски двор. През 2021 г. певицата отново се появи на церемонията, но без музикално изпълнение, за да отбележи 40-годишнината на MTV.

Новото участие съвпада със завръщането на Мадона към денс музиката. На 3 юли певицата издаде 15-ия си студиен албум „Confessions II“, продължение на „Confessions on a Dance Floor“ от 2005 г. За проекта тя отново работи с продуцента Стюарт Прайс, с когото създаде и оригиналния албум преди повече от две десетилетия.

Сред ключовите песни в новия проект е „Bring Your Love“ със Сабрина Карпентър. Двете певици представиха парчето за първи път пред публика по време на фестивала Coachella през април, преди официалното му издаване. Сега песента е сред номинираните за една от основните награди на VMAs.

Все още не е обявено коя песен Мадона ще изпълни при откриването на церемонията. MTV и CBS уточняват, че специалното ѝ участие ще бъде реализирано в партньорство със Spotify, като платформата ще предложи и архивни материали от предишни нейни появи на VMAs.

Водещ на MTV Video Music Awards 2026 ще бъде рапърът Снуп Дог. Това ще бъде и първото издание на наградите в Лос Анджелис от 2017 г. насам. Церемонията ще се проведе в Peacock Theater на 27 септември, а групата Nirvana ще бъде отличена с наградата Video Vanguard.