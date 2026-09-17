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Мадона се завръща на сцената на MTV VMA след 23 години, за да открие церемонията

Мадона се завръща на сцената на MTV VMA след 23 години, за да открие церемонията

17 Септември, 2026 12:58 485 1

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За последно тя застана на сцената на видео наградите през 2003 г. с Бритни Спиърс, Кристина Агилера и Миси Елиът

Мадона се завръща на сцената на MTV VMA след 23 години, за да открие церемонията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската поп звезда Мадона ще открие MTV Video Music Awards 2026 с първото си изпълнение на церемонията от 23 години насам. Новината беше потвърдена от MTV и CBS само дни преди наградите, които ще се проведат на 27 септември в Лос Анджелис.

68-годишната певица за последно пя на живо на сцената на VMAs през 2003 г. Тогава Мадона откри шоуто заедно с Бритни Спиърс, Кристина Агилера и Миси Елиът. Изпълнението, което включваше „Like a Virgin“ и „Hollywood“, остана в историята най-вече с целувките на Мадона с Бритни Спиърс и Кристина Агилера.

Завръщането идва в една от най-силните години на Мадона в историята на MTV Video Music Awards. Поп изпълнителката е лидер по номинации за 2026 г. с общо 11, което е личен рекорд за нея. Сред тях са „Артист на годината“, „Видео на годината“ за „Confessions II – The Film“ и „Песен на годината“ за съвместния ѝ сингъл със Сабрина Карпентър „Bring Your Love“.

Тейлър Суифт е непосредствено след нея с девет номинации, докато Ариана Гранде и Сабрина Карпентър имат по седем. Мадона ще се опита да увеличи актива си от 19 конкурентни награди VMA. За трети път в кариерата си тя оглавява списъка с номинации, след като получи по девет за „Vogue“ през 1990 г. и за проектите от ерата на „Ray of Light“ през 1998 г.

Връзката на Мадона с VMAs започва още с първата церемония през 1984 г., когато изпълнението ѝ на „Like a Virgin“ се превръща в един от определящите моменти в ранната история на MTV. Следват спектакълът на „Express Yourself“ през 1989 г. и прочутата интерпретация на „Vogue“ от 1990 г., вдъхновена от френския кралски двор. През 2021 г. певицата отново се появи на церемонията, но без музикално изпълнение, за да отбележи 40-годишнината на MTV.

Новото участие съвпада със завръщането на Мадона към денс музиката. На 3 юли певицата издаде 15-ия си студиен албум „Confessions II“, продължение на „Confessions on a Dance Floor“ от 2005 г. За проекта тя отново работи с продуцента Стюарт Прайс, с когото създаде и оригиналния албум преди повече от две десетилетия.

Сред ключовите песни в новия проект е „Bring Your Love“ със Сабрина Карпентър. Двете певици представиха парчето за първи път пред публика по време на фестивала Coachella през април, преди официалното му издаване. Сега песента е сред номинираните за една от основните награди на VMAs.

Все още не е обявено коя песен Мадона ще изпълни при откриването на церемонията. MTV и CBS уточняват, че специалното ѝ участие ще бъде реализирано в партньорство със Spotify, като платформата ще предложи и архивни материали от предишни нейни появи на VMAs.

Водещ на MTV Video Music Awards 2026 ще бъде рапърът Снуп Дог. Това ще бъде и първото издание на наградите в Лос Анджелис от 2017 г. насам. Церемонията ще се проведе в Peacock Theater на 27 септември, а групата Nirvana ще бъде отличена с наградата Video Vanguard.


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