Латино звездата J Balvin се раздели с приятелката си след 10 години връзка

Колумбийският певец Джей Балвин и аржентинският модел Валентина Ферер са прекратили връзката си след близо десет години заедно. Новината беше потвърдена от Ферер в сряда, 16 септември, след няколко дни на спекулации около отношенията на двойката.

Валентина Ферер публикува изявление в Instagram Stories, в което съобщи, че двамата са решили да продължат по различни пътища. Тя използва рожденото име на изпълнителя, Хосе Алваро Осорио Балвин.

„След толкова много споделени години и важни моменти заедно, Хосе и аз решихме да поемем по различни пътища“, написа моделът.

Според Валентина Ферер раздялата е станала по взаимно съгласие, като основен приоритет и за двамата остава петгодишният им син Рио.

„Това е решение, взето с любов, уважение и желание да направим най-доброто за нашето семейство. Наш приоритет ще продължи да бъде да бъдем до Рио с цялата си любов“, заяви тя.

Аржентинският модел помоли последователите си да уважават личното пространство на семейството. „Преминаваме през този процес спокойно и сме дълбоко благодарни за разбирането и уважението към този много личен за нас момент“, допълни Валентина Ферер.

Потвърждението идва след серия публикации в социалните мрежи, които породиха слухове за проблеми между двамата. По-рано през септември Ферер публикува видео в TikTok с песента „Alguien que me amaba“ на колумбийската певица Карол Джи. Текстът за променяща се любовна връзка привлече вниманието на феновете, а моделът хареса няколко коментара, в които последователи я питаха дали публикацията има лично послание.

Отсъствието на Джей Балвин от последните публикации на Валентина Ферер допълнително засили спекулациите. Само дни преди официалното съобщение обаче моделът все още говореше публично за дългогодишните им отношения в интервю за бразилската медия gshow.

Джей Балвин и Валентина Ферер се запознават през 2017 г., когато тя участва в музикалния видеоклип към песента му „Sigo Extrañándote“. В клипа двамата играят семейство, а отношенията им впоследствие прерастват от приятелство в романтична връзка.

На 27 юни 2021 г. се ражда единственото им дете, Рио. Колумбийският изпълнител многократно е говорил за влиянието на бащинството върху живота и кариерата си и за желанието да бъде положителен пример за сина си.

Семейството вдъхнови и част от музиката на Джей Балвин. През 2025 г. певецът издаде песента „Río“, посветена на близките му, а видеоклипът включва лични кадри на Валентина Ферер и сина им, заснети с телефона на изпълнителя.