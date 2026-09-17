„Спайдърмен“ детронира „Междузвездни войни“ в САЩ

„Спайдърмен“ има нов повод да празнува. „Spider-Man: Brand New Day“ с Том Холанд официално се превърна в най-касовия филм в историята на северноамериканския боксофис, като свали от върха „Междузвездни войни: Силата се пробужда“, съобщава сп. Variety.
Само за 47 дни по кината продукцията на Sony и Marvel е натрупала 936,773 млн. долара в Северна Америка. Така тя подобрява рекорда от 936,66 млн. долара, който „Силата се пробужда“ държеше повече от десетилетие след премиерата си през 2015 г.
Постижението е още по-впечатляващо на световно ниво. „Spider-Man: Brand New Day“ вече е събрал около 2,45 млрд. долара, което го нарежда на трето място сред най-касовите филми в историята. Пред него остават единствено „Аватар“ и „Отмъстителите: Краят“.
Филмът отбеляза редица рекорди още след премиерата си на 31 юли. Той постигна най-големия дебютен уикенд в Северна Америка и стана вторият най-бърз филм, преминал границата от 1 млрд. долара в световния боксофис.
В „Brand New Day“ Том Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър, а към него се присъединяват Зендая, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Марк Ръфало и други. Режисьор е Дестин Даниъл Кретън.
Сега остава въпросът дали Спайдърмен може да постигне нещо, което нито един филм досега не е успявал – да премине границата от 1 млрд. долара само в Северна Америка. Variety отбелязва, че при настоящия етап от разпространението това би било трудно без бъдещо повторно пускане по кината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВИС-2 🦁
Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.
13:19 17.09.2026
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4 Никой…
13:35 17.09.2026
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12 Паяжината на спайдърмен може да се
Дрона отпуска кордата и се захваща за нещо след което лебедката на гърба на спайдър мен започва дс навива кордата
14:14 17.09.2026