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ПП внася законови промени: Указите за помилване да се публикуват задължително

ПП внася законови промени: Указите за помилване да се публикуват задължително

17 Септември, 2026 14:37 559 38

  • асен василев-
  • указ-
  • президент-
  • помилване

Внасяме промени в Закона за държавен вестник, които ще задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

ПП внася законови промени: Указите за помилване да се публикуват задължително - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Внасяме промени в Закона за държавен вестник, които ще задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Василев посочи, че е включена разпоредба, с която всички непубликувани укази до момента също да бъдат публикувани.

След обвиненията на Асен Василев: Президентството обясни защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“

Вече трети ден госпожа Йотова не публикува указите за помилване, които е издала през последните години, в това число и указа за петимата помилвани наркотрафиканти. Българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван и защо, каза още Василев.

По повод отстраняването на госпожа Пушкарова, предишният ръководител на комисията по помилванията, Василев цитира думи на Йотова - "неудовлетворена е от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност". Може би нивото на прозрачност е било прекалено високо и е трябвало да бъде намалено, каза той.

Василев към Йотова: Защо точно наркодилър и наркотрафикант са били помилвани

По повод мерките, които ще предложи правителството за намаляване на цените на горивата, Василев коментира, че още не е ясно колко са конкретни мерките. Това е доста закъсняла реакция, още когато се приемаше бюджетът ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет, защото за никой не беше изненада, че вследствие на войната в Иран ще се вдигнат цените на горивата, добави той.

През 2022 г. дадохме 25 стотинки отстъпка за бензиноколонката за евтините горива, а не на премиумните, и това помогна на българските шофьори, посочи Василев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ МНОГО СЕ ВЖИВЯВА

    13 5 Отговор
    ТЕ ОТДАВНА СИ ОТИДОХА

    Коментиран от #12

    14:42 17.09.2026

  • 2 Зеления

    15 6 Отговор
    Кокоран в отчаян опит да пренасочи вниманието от случая Петрохан, в който е ползвана политическата им подкрепа от Калушев

    14:42 17.09.2026

  • 3 ДА НЕ БИ ТОА ДА Е ИЗНАСИЛЕНИЯ ОТ КАЛУШЕВ

    14 5 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ПЕТРОХАНСКИ БУДИСТ, ОКОКОРЕН, ВСЕОТДАЕН, ОТ ДЕТЕ ОБУЧЕН.

    14:43 17.09.2026

  • 4 Някой

    6 6 Отговор
    Проблемните помилвания станаха по искане на калинките от ПП. Те декларираха, че ей сега ще се гътнат. Кой виновен?

    14:44 17.09.2026

  • 5 Указ

    10 0 Отговор
    Ако може и подкупа за помилване да се публикува...

    14:45 17.09.2026

  • 6 Трябва Да Се Подложат !

    2 1 Отговор
    На Обществено !

    Обсъждане !

    Както и Методологията !

    По Която Да Стават Те !

    14:45 17.09.2026

  • 7 ОТ ДУХАНЕ ОЧИТЕ МАЛКО СА ИЗХВРЪКНАЛИ

    12 3 Отговор
    КОКОРА Е ОТ ДРУГА СЕКТА, НА ДУХАЩИТЕ.

    14:47 17.09.2026

  • 8 Нека да има граждансо общество

    5 3 Отговор
    Единствено този внася логика в политиката.За тези пуснати знаем.За колко ли не знаем?

    14:50 17.09.2026

  • 9 Указите за попсуване

    1 0 Отговор
    тоже!

    14:50 17.09.2026

  • 10 И ако

    9 8 Отговор
    указа беше публикуван, какво? Щяхте ли да го прочетете и да вдигнете олелия? Трябваше да дойдат избори, да се ровите за компромати и да занимавате обществото. Кой назначи лекарската комисия? Какво е становището и заключението и? Под вола теле няма, колкото и да го търсите. Търсете други грехове на Йотова.

    Коментиран от #25

    14:51 17.09.2026

  • 11 Истината:

    7 6 Отговор
    ТиА Петроханци от ПП/ДБ-тата докато бяха на власт Нищо не правеха,
    а сега внасят прес ден законови промени!

    Коментиран от #15, #16, #17

    14:51 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Зеления

    7 5 Отговор
    Тоя човек защо си е сложил на ревера значка с българското знаме, вместо с цветното на дъгата?

    14:52 17.09.2026

  • 14 Роби Окования

    5 1 Отговор
    Роби, излезте и блокирийте КПП-тата докато не махнат временно акциза и ДДС за горивата, освен ако не искате един хляб да стане 2 евро. ИЛИ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    14:53 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зеления

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Истината:":

    "ТиА Петроханци от ПП/ДБ-тата докато бяха на власт Нищо не правеха,
    а сега внасят прес ден законови промени!"

    Това не е вярно, че нищо не са правили, според експертизата на прокуратурата, след като Калушев и Терзиев се договарят общината да плаща по 300 000 лв на Калушев да пази парк Витоша, Калушев се свързва с негови хора от ППДБ и те внасят законопроект държавата да разреши НПО-та да охраняват защитени територии, за тяхно нещастие другите партии не го подкрепят и Калушев не можа да вземе 300 000 от Васко.

    Така че били са активни в полза на Калушев, не е като нищо да не са правили от ППДБ.

    Коментиран от #19

    14:57 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 СПОМЕНИ ОТ ПЕТРОХАН.

    6 4 Отговор
    ПП-ДБ СА ПРОТИВ ПОМИЛВАНЕ, НО СА ЗА ПОГАЛВАНЕ НА ДЕЧИЦА!

    Коментиран от #20, #21, #22, #23, #24

    14:58 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да не Започваме !

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "И ако":

    Да Ги Изрреждаме !

    15:06 17.09.2026

  • 26 Когатох Стреляте !

    2 0 Отговор
    Не Стреляйте Напразно !

    А Комплексно !

    15:08 17.09.2026

  • 27 Цвете

    5 2 Отговор
    И АЗ СЕ ПОДПИСВАМ КЪМ ПРОГРАМАТА НА АСЕН ВАСИЛЕВ. ВСЕКИ ПОМИЛВАН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ВПИСАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.ТАКА ,ЧЕ ДА СА ЗАПОЗНАТИ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ,А НЕ ПОД СУРДИНКА БАНДИТИТЕ ДА ПОЕМАТ ПЪТЯ СИ НИ ЛУК ЯЛИ НИ ЛУК МИРИСАЛИ.А ЗА ЙОТОВА, СЪЖАЛЯВАМ, НО ТРЯБВА КАТЕГОРИЧНО ДА СЕ ОТТЕГЛИ ,ЗАЩОТО Е НАРУШИЛА ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ ЧОВЕШКИ ЗАКОН ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СМЕ ГЛАСУВАЛИ ДОВЕРИЕ ПРЕДИ 9 ГОДИНИ. А ЗА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА НЕ ЗНАМ ЗАЩО НЕ КОМЕНТИРА ИЗОБЩО? ТОЙ ОТСЪСТВАЛ ЛИ Е, КОГАТО Е " ПОМИЛВАН ЕДИН ПОЛУУМРЯЛ " НАРКОТРАФИКАНТ ????? А СЛЕД ТОВА 5 КГ КОКАИН ? КЪДЕЕ ЛОГИКАТА ,АКО ИМА ТАКАВА? 🚔🚑🚔

    15:09 17.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кокорчо Кокорев

    1 2 Отговор
    Кокорчо иска да уреди Вучков от герб за член на ВСС.Браво, Кокорчо! Честна, принципна, обективна, справедлива, правилна към малкото артисали избиратели на ПП-ДБ .

    15:19 17.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Истината:

    2 1 Отговор
    Мръсни Нефакти, Защо Триете Постоянно
    Истината за Петрохан и Кокорчо!!!

    15:33 17.09.2026

  • 38 @@@

    4 1 Отговор
    Тия Идиоти от Нефакти Изтриха Тринадесет коментара с Истината за Петроханци!

    15:35 17.09.2026

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