ПП внася законови промени: Указите за помилване да се публикуват задължително

Внасяме промени в Закона за държавен вестник, които ще задължат президентството да публикува издадените укази за помилване, съобщи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.
Василев посочи, че е включена разпоредба, с която всички непубликувани укази до момента също да бъдат публикувани.
След обвиненията на Асен Василев: Президентството обясни защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“
Вече трети ден госпожа Йотова не публикува указите за помилване, които е издала през последните години, в това число и указа за петимата помилвани наркотрафиканти. Българските граждани трябва да знаят кой точно е помилван и защо, каза още Василев.
По повод отстраняването на госпожа Пушкарова, предишният ръководител на комисията по помилванията, Василев цитира думи на Йотова - "неудовлетворена е от нивото на прозрачност, публичност и аналитичност". Може би нивото на прозрачност е било прекалено високо и е трябвало да бъде намалено, каза той.
Василев към Йотова: Защо точно наркодилър и наркотрафикант са били помилвани
По повод мерките, които ще предложи правителството за намаляване на цените на горивата, Василев коментира, че още не е ясно колко са конкретни мерките. Това е доста закъсняла реакция, още когато се приемаше бюджетът ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет, защото за никой не беше изненада, че вследствие на войната в Иран ще се вдигнат цените на горивата, добави той.
През 2022 г. дадохме 25 стотинки отстъпка за бензиноколонката за евтините горива, а не на премиумните, и това помогна на българските шофьори, посочи Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЯ МНОГО СЕ ВЖИВЯВА
Коментиран от #12
14:42 17.09.2026
2 Зеления
14:42 17.09.2026
3 ДА НЕ БИ ТОА ДА Е ИЗНАСИЛЕНИЯ ОТ КАЛУШЕВ
14:43 17.09.2026
4 Някой
14:44 17.09.2026
5 Указ
14:45 17.09.2026
6 Трябва Да Се Подложат !
Обсъждане !
Както и Методологията !
По Която Да Стават Те !
14:45 17.09.2026
7 ОТ ДУХАНЕ ОЧИТЕ МАЛКО СА ИЗХВРЪКНАЛИ
14:47 17.09.2026
8 Нека да има граждансо общество
14:50 17.09.2026
9 Указите за попсуване
14:50 17.09.2026
10 И ако
Коментиран от #25
14:51 17.09.2026
11 Истината:
а сега внасят прес ден законови промени!
Коментиран от #15, #16, #17
14:51 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Зеления
14:52 17.09.2026
14 Роби Окования
14:53 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зеления
До коментар #11 от "Истината:":"ТиА Петроханци от ПП/ДБ-тата докато бяха на власт Нищо не правеха,
а сега внасят прес ден законови промени!"
Това не е вярно, че нищо не са правили, според експертизата на прокуратурата, след като Калушев и Терзиев се договарят общината да плаща по 300 000 лв на Калушев да пази парк Витоша, Калушев се свързва с негови хора от ППДБ и те внасят законопроект държавата да разреши НПО-та да охраняват защитени територии, за тяхно нещастие другите партии не го подкрепят и Калушев не можа да вземе 300 000 от Васко.
Така че били са активни в полза на Калушев, не е като нищо да не са правили от ППДБ.
Коментиран от #19
14:57 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 СПОМЕНИ ОТ ПЕТРОХАН.
Коментиран от #20, #21, #22, #23, #24
14:58 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Да не Започваме !
До коментар #10 от "И ако":Да Ги Изрреждаме !
15:06 17.09.2026
26 Когатох Стреляте !
А Комплексно !
15:08 17.09.2026
27 Цвете
15:09 17.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кокорчо Кокорев
15:19 17.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Истината:
Истината за Петрохан и Кокорчо!!!
15:33 17.09.2026
38 @@@
15:35 17.09.2026