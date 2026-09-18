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Бременната Барбара Палвин се показа с Дилън Спраус в Париж (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Бременната Барбара Палвин се показа с Дилън Спраус в Париж (СНИМКИ)

18 Септември, 2026 10:40 409 7

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  • дилън спраус

Моделът публикува снимки от стилна фотосесия във френската столица

Бременната Барбара Палвин се показа с Дилън Спраус в Париж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Унгарският супермодел Барбара Палвин, един от „ангелите“ на Victoria’s Secret, публикува нови снимки от Париж, на които позира с мъжа си Дилън Спраус. Кадрите показват Палвин в черен жакет на голо тяло и панталон, а до нея е Спраус, който я държи за ръка.


Според публикуваната информация фотосесията е заснета в един от хотелите в Париж и е споделена в Instagram профила на модела. Именно там Палвин показва и серията от близки и по-неформални кадри, в които акцентът пада върху бременността ѝ и нарастващото ѝ присъствие в социалните мрежи.

Новината за първото им дете беше потвърдена през май

През май Барбара Палвин и Дилън Спраус обявиха, че очакват първото си дете, по време на премиера на френски филм в рамките на Каннския кинофестивал. Това е и първото им дете като семейство, след като двамата се ожениха през 2023 г.

Палвин остава сред най-разпознаваемите лица в модната индустрия, а последните ѝ снимки от Париж отново насочиха вниманието към личния ѝ живот и към начина, по който съчетава публичния си образ с преминаването към майчинство.


Кадрите предизвикаха интерес и заради стила на визията ѝ — семпла, но ефектна комбинация, която се вписва в по-широката тенденция звездите да използват личните си профили, за да споделят професионални и семейни моменти без посредничеството на официални съобщения.

Източници: Газета.Ру, Instagram


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Венелино, трябва ли

    6 0 Отговор
    да знаем кои са тези неизвестници?

    10:41 18.09.2026

  • 2 Новичок

    3 0 Отговор
    Хайде бе,верно ли.Пфу...

    10:43 18.09.2026

  • 3 Обективен

    4 0 Отговор
    Нито знам коя е тазинито ме интересува,а и не само мен

    10:44 18.09.2026

  • 4 господин Петров

    5 0 Отговор
    Трябва в България да знаем какво става с всеки пръдлив американец. Много се интересуваме от разни дилъни и барбари.

    10:45 18.09.2026

  • 5 Кахърената мафия

    1 0 Отговор
    Имотите имотите 🍾🤭🚩🥳🥳🥳

    10:50 18.09.2026

  • 6 ИВАН

    2 0 Отговор
    Някаква си била бременна, мнооого интересно, ама била и модел, ами да си моделства, кой ли го интересува, разни паразити.

    10:50 18.09.2026

  • 7 ?????

    3 0 Отговор
    Кои са тия двамата и що ни показват тяхни си интимни снимки?

    10:50 18.09.2026