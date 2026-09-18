Бременната Барбара Палвин се показа с Дилън Спраус в Париж (СНИМКИ)

Унгарският супермодел Барбара Палвин, един от „ангелите“ на Victoria’s Secret, публикува нови снимки от Париж, на които позира с мъжа си Дилън Спраус. Кадрите показват Палвин в черен жакет на голо тяло и панталон, а до нея е Спраус, който я държи за ръка.
Според публикуваната информация фотосесията е заснета в един от хотелите в Париж и е споделена в Instagram профила на модела. Именно там Палвин показва и серията от близки и по-неформални кадри, в които акцентът пада върху бременността ѝ и нарастващото ѝ присъствие в социалните мрежи.
Новината за първото им дете беше потвърдена през май
През май Барбара Палвин и Дилън Спраус обявиха, че очакват първото си дете, по време на премиера на френски филм в рамките на Каннския кинофестивал. Това е и първото им дете като семейство, след като двамата се ожениха през 2023 г.
Палвин остава сред най-разпознаваемите лица в модната индустрия, а последните ѝ снимки от Париж отново насочиха вниманието към личния ѝ живот и към начина, по който съчетава публичния си образ с преминаването към майчинство.
Кадрите предизвикаха интерес и заради стила на визията ѝ — семпла, но ефектна комбинация, която се вписва в по-широката тенденция звездите да използват личните си профили, за да споделят професионални и семейни моменти без посредничеството на официални съобщения.
Източници: Газета.Ру, Instagram
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