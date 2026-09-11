Скандал около шоуто на Николаос Цитиридис в Кюстендил

Скандал избухна около една от спирките от турнето на Николаос Цитиридис. Стендъп шоуто му "Хейтъросексуален: С любов към омразата“, което трябваше да се проведе на 5 ноември в Кюстендил, беше отменено след спор между организатора Artvent и директора на Общинския театър в града Чавдар Ненов, пише plovdiv24.bg.

От Artvent обявиха в социалните мрежи, че причината за отмяната са условията, поставени за продажбата на билети през касата на театъра. Компанията определи изискванията като "далеч извън обичайните пазарни нива".

"За нас е важно публиката в различните градове на страната да има достъп до културни събития при разумни и коректни условия както за зрителите, така и за организаторите и артистите“, посочиха от Artvent.

Оттам уточниха, че всички закупени билети за представлението ще бъдат възстановени чрез каналите, от които са закупени.

Собственикът на компанията Атанас Боев отправи и остри обвинения към директора на Общински театър - Кюстендил Чавдар Ненов.

"Artvent не се поддава на изнудване.", заяви Боев.

Той обвини Ненов и че с действията си лишава публиката в Кюстендил от "качествено съдържание".

Реакцията на директора на театъра не закъсня. Ненов отхвърли обвиненията и заяви, че спорът всъщност е възникнал заради отказа му да намали таксата за продажба на билети в нарушение на действащата общинска наредба.

По думите му с наредба на Общинския съвет в Кюстендил цената за услугата "Рекламиране и продажба на входни билети за гостуващи представления“ е определена на 20% от стойността на продадените от театъра билети.

Ненов твърди, че от него многократно е било поискано тази ставка да бъде намалена от 20 на 10%, но той е отказал с аргумента, че няма право еднолично да променя определената с наредба цена.

Странно как спазването на закона може да се възприеме за изнудване, коментира директорът на театъра Ненов

Той отправи и ответни обвинения към Artvent, като заяви, че е нелепо посредническа компания да говори за държавни "хранилки“. Според Ненов подобни фирми получават възнаграждение от 20%, а понякога и 30% от реализираните приходи от спектаклите.

Директорът твърди още, че Николаос Цитиридис е бил въведен в заблуда, че театърът се опитва да печели на негов гръб.

Ненов припомни, че комикът е гостувал в Общинския театър в Кюстендил и през миналата година, когато според него не е имало подобни проблеми, а спектакълът е бил добре приет от местната публика. По думите му разликата е, че тогава представлението не е било разпространявано от Artvent.

И така в крайна сметка потърпевши остават зрителите в Кюстендил, които няма да видят планираното забавно шоу на Николаос Цитиридис.