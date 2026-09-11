Скандал около шоуто на Николаос Цитиридис в Кюстендил

Скандал избухна около една от спирките от турнето на Николаос Цитиридис. Стендъп шоуто му "Хейтъросексуален: С любов към омразата“, което трябваше да се проведе на 5 ноември в Кюстендил, беше отменено след спор между организатора Artvent и директора на Общинския театър в града Чавдар Ненов, пише plovdiv24.bg.
От Artvent обявиха в социалните мрежи, че причината за отмяната са условията, поставени за продажбата на билети през касата на театъра. Компанията определи изискванията като "далеч извън обичайните пазарни нива".
"За нас е важно публиката в различните градове на страната да има достъп до културни събития при разумни и коректни условия както за зрителите, така и за организаторите и артистите“, посочиха от Artvent.
Оттам уточниха, че всички закупени билети за представлението ще бъдат възстановени чрез каналите, от които са закупени.
Собственикът на компанията Атанас Боев отправи и остри обвинения към директора на Общински театър - Кюстендил Чавдар Ненов."Artvent не се поддава на изнудване.", заяви Боев.
Той обвини Ненов и че с действията си лишава публиката в Кюстендил от "качествено съдържание".
Реакцията на директора на театъра не закъсня. Ненов отхвърли обвиненията и заяви, че спорът всъщност е възникнал заради отказа му да намали таксата за продажба на билети в нарушение на действащата общинска наредба.
По думите му с наредба на Общинския съвет в Кюстендил цената за услугата "Рекламиране и продажба на входни билети за гостуващи представления“ е определена на 20% от стойността на продадените от театъра билети.
Ненов твърди, че от него многократно е било поискано тази ставка да бъде намалена от 20 на 10%, но той е отказал с аргумента, че няма право еднолично да променя определената с наредба цена.Странно как спазването на закона може да се възприеме за изнудване, коментира директорът на театъра Ненов
Той отправи и ответни обвинения към Artvent, като заяви, че е нелепо посредническа компания да говори за държавни "хранилки“. Според Ненов подобни фирми получават възнаграждение от 20%, а понякога и 30% от реализираните приходи от спектаклите.
Директорът твърди още, че Николаос Цитиридис е бил въведен в заблуда, че театърът се опитва да печели на негов гръб.
Ненов припомни, че комикът е гостувал в Общинския театър в Кюстендил и през миналата година, когато според него не е имало подобни проблеми, а спектакълът е бил добре приет от местната публика. По думите му разликата е, че тогава представлението не е било разпространявано от Artvent.
И така в крайна сметка потърпевши остават зрителите в Кюстендил, които няма да видят планираното забавно шоу на Николаос Цитиридис.
Източник: www.plovdiv24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кой е този
09:53 11.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гошо
09:57 11.09.2026
4 Специалист
Коментиран от #5
10:06 11.09.2026
5 Мнение
До коментар #4 от "Специалист":За да ни омръзне първо трябва да ни е допадал (поне малко), а той (цитриндидис) бе спуснат от антибългарското бтв, което с огромни средства за реклама, се опита да замести шоуто на Славчо (предателя), надявайки се, че пошли жълтопаветни шеги ще се харесат на обществото!
Само дето реалността е съвсем друга!
Ако народът ни има възможност да избира да отнеме лицензите на бтв и нова, уверявам Ви, че и секунда повече няма да изкарат антибългарите, спонсорирани от нпо-та като тези на шорош, да лъжат, манипулират и успиват общественото ни
10:12 11.09.2026
6 баста,
10:22 11.09.2026
7 Боко
Всеки идва на власт с обещание да намали кърлежите , но веднага започва с раздуване на щатове и ограбване на работещия⁉️
Не знам до кога ще издържим , но мисля че трябва да се предприемат радикални мерки и кражбата на “държавата” поне да се ограничи !
Иначе решението е : 💣🔥🤬🪦👍👌
10:33 11.09.2026