Сандра Бълок с дръзка визия на премиерата на „Приложна магия 2“

Сандра Бълок направи впечатляваща поява в Лондон за европейската премиера на „Приложна магия 2“, като привлече вниманието с дръзка визия на Givenchy. 62-годишната актриса заложи на рокля с леопардов принт, дълбоко деколте и висока цепка до бедрото, пише The Fashion Spot, цитиран от marica.bg.
Тоалетът е част от колекцията на Givenchy за есен/зима 2026 и съчетава втален корсет, обемни гънки около бедрата и дръзка цепка отпред. Бълок допълни визията с дългата си кестенява коса, прибрана с път по средата, и ненатрапчив грим в топли кафяви нюанси.
Актрисата носеше и бижута с диаманти от Джесика Маккормак – висулка, колие, пръстен със змия от жълто злато и обеци. Ансамбълът беше завършен с черни сандали на висок ток Givenchy с тънки каишки и голям черен помпон.
Появата на Бълок в Лондон идва преди завръщането на „Приложна магия“ с дългоочакваното продължение на филма от 1998 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 още важи
08:16 28.08.2026
2 аеантгард
Коментиран от #8
08:19 28.08.2026
3 Ааа, бива, бива
08:49 28.08.2026
4 ристю
08:53 28.08.2026
5 ИВАН
Коментиран от #6
08:55 28.08.2026
6 хай ван
До коментар #5 от "ИВАН":шо мучиш от обора
09:25 28.08.2026
7 Наблюдател
09:29 28.08.2026
8 Абе
До коментар #2 от "аеантгард":Опитах, ама така и не се научих да пея.
Коментиран от #9
09:36 28.08.2026
9 А поне
До коментар #8 от "Абе":Със свиренето как си?
09:42 28.08.2026