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Сандра Бълок с дръзка визия на премиерата на „Приложна магия 2“

Сандра Бълок с дръзка визия на премиерата на „Приложна магия 2“

28 Август, 2026 08:12 1 326 9

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62-годишната актриса заложи на рокля с леопардов принт, дълбоко деколте и висока цепка до бедрото

Сандра Бълок с дръзка визия на премиерата на „Приложна магия 2“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сандра Бълок направи впечатляваща поява в Лондон за европейската премиера на „Приложна магия 2“, като привлече вниманието с дръзка визия на Givenchy. 62-годишната актриса заложи на рокля с леопардов принт, дълбоко деколте и висока цепка до бедрото, пише The Fashion Spot, цитиран от marica.bg.

Тоалетът е част от колекцията на Givenchy за есен/зима 2026 и съчетава втален корсет, обемни гънки около бедрата и дръзка цепка отпред. Бълок допълни визията с дългата си кестенява коса, прибрана с път по средата, и ненатрапчив грим в топли кафяви нюанси.

Актрисата носеше и бижута с диаманти от Джесика Маккормак – висулка, колие, пръстен със змия от жълто злато и обеци. Ансамбълът беше завършен с черни сандали на висок ток Givenchy с тънки каишки и голям черен помпон.

Сандра Бълок с дръзка визия на премиерата на „Приложна магия 2“
Снимка: БГНЕС

Появата на Бълок в Лондон идва преди завръщането на „Приложна магия“ с дългоочакваното продължение на филма от 1998 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 още важи

    2 1 Отговор
    няма да я върна

    08:16 28.08.2026

  • 2 аеантгард

    4 0 Отговор
    Абе важни са уменията.

    Коментиран от #8

    08:19 28.08.2026

  • 3 Ааа, бива, бива

    1 0 Отговор
    Баба Санди още дава надежда, може да разтовари некой напрегнат старец.

    08:49 28.08.2026

  • 4 ристю

    4 0 Отговор
    дръзка цепка отпред. ДРЪЗКАТА ЦЕПКА Й Е ОТДОЛУ,МЕЖДУ КРАЧЕНЦАТА.

    08:53 28.08.2026

  • 5 ИВАН

    3 5 Отговор
    Тая отвсякъде е противна, дори името и, балък.

    Коментиран от #6

    08:55 28.08.2026

  • 6 хай ван

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ИВАН":

    шо мучиш от обора

    09:25 28.08.2026

  • 7 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Не е загубила мъжествения си вид.

    09:29 28.08.2026

  • 8 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "аеантгард":

    Опитах, ама така и не се научих да пея.

    Коментиран от #9

    09:36 28.08.2026

  • 9 А поне

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Със свиренето как си?

    09:42 28.08.2026