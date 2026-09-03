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Мария Бакалова застана до Райън Рейнолдс и Кенет Брана на премиерата на общия им филм (СНИМКИ)

Мария Бакалова застана до Райън Рейнолдс и Кенет Брана на премиерата на общия им филм (СНИМКИ)

3 Септември, 2026 15:06 892 9

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Българската актриса привлече вниманието с елегантна и ефектна визия

Мария Бакалова застана до Райън Рейнолдс и Кенет Брана на премиерата на общия им филм (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудски звезди, шпионски интриги и силно българско присъствие събра световната премиера на дългоочакваната екшън комедия "Mayday" в Ню Йорк. В емблематичния киносалон AMC Lincoln Square Мария Бакалова застана редом до Райън Рейнолдс и Кенет Брана за представянето на новия филм на Apple Original Films, чийто глобален дебют е насрочен за 4 септември, пише dir.bg.

Българската актриса привлече вниманието с елегантна и ефектна визия. Бакалова се появи с бяло бюстие без презрамки и прозрачна тюлена макси пола в цвят шампанско. Тоалетът беше украсен с триизмерни цветя в розово и цвят слонова кост, а визията ѝ бе завършена с остри металически обувки.


На червения килим присъстваха още звездата и изпълнителен продуцент Райън Рейнолдс, Кенет Брана, Марчин Дорочински, Луис Канселми и Уенди Крюсън. Сред гостите бяха и режисьорите, продуценти и сценаристи Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн, продуцентите Ашли Фокс и Джони Паризо, както и изпълнителният продуцент Джон Г. Скоти.

Премиерата събра и редица ключови творци, работили по продукцията: оператора Бари Питърсън, монтажиста Джейми Грос, дизайнерката на костюми Дебра Макгуайър и композитора Колин Стетсън.

В "Mayday" Райън Рейнолдс, Мария Бакалова и Кенет Брана се впускат в история, която комбинира екшън, комедия и шпионски трилър. Филмът поставя познатите жанрови клишета в необичайна ситуация и връща действието в разгара на Студената война.

Рейнолдс играе лейтенант Трой "Убиеца" Кели - звезден пилот от Военноморските сили на САЩ, който е изпратен на секретна мисия на съветска територия. Операцията обаче се проваля и той остава зад вражеските линии.



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  • 3 Милата, тя

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    Застана под тях.

    15:22 03.09.2026

  • 4 аБе,

    8 3 Отговор
    ...елегантна и ефектна визия...ама друг път.Мара по гащи,нищо елегантно няма в това.

    15:25 03.09.2026

  • 5 Анита от почивка посмешище

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