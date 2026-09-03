Мария Бакалова застана до Райън Рейнолдс и Кенет Брана на премиерата на общия им филм (СНИМКИ)

Холивудски звезди, шпионски интриги и силно българско присъствие събра световната премиера на дългоочакваната екшън комедия "Mayday" в Ню Йорк. В емблематичния киносалон AMC Lincoln Square Мария Бакалова застана редом до Райън Рейнолдс и Кенет Брана за представянето на новия филм на Apple Original Films, чийто глобален дебют е насрочен за 4 септември, пише dir.bg.
Българската актриса привлече вниманието с елегантна и ефектна визия. Бакалова се появи с бяло бюстие без презрамки и прозрачна тюлена макси пола в цвят шампанско. Тоалетът беше украсен с триизмерни цветя в розово и цвят слонова кост, а визията ѝ бе завършена с остри металически обувки.
На червения килим присъстваха още звездата и изпълнителен продуцент Райън Рейнолдс, Кенет Брана, Марчин Дорочински, Луис Канселми и Уенди Крюсън. Сред гостите бяха и режисьорите, продуценти и сценаристи Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдщайн, продуцентите Ашли Фокс и Джони Паризо, както и изпълнителният продуцент Джон Г. Скоти.
Премиерата събра и редица ключови творци, работили по продукцията: оператора Бари Питърсън, монтажиста Джейми Грос, дизайнерката на костюми Дебра Макгуайър и композитора Колин Стетсън.
В "Mayday" Райън Рейнолдс, Мария Бакалова и Кенет Брана се впускат в история, която комбинира екшън, комедия и шпионски трилър. Филмът поставя познатите жанрови клишета в необичайна ситуация и връща действието в разгара на Студената война.
Рейнолдс играе лейтенант Трой "Убиеца" Кели - звезден пилот от Военноморските сили на САЩ, който е изпратен на секретна мисия на съветска територия. Операцията обаче се проваля и той остава зад вражеските линии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
15:15 03.09.2026
2 Тази българка как
Много е оправна
Харесвана , нехаресване, проби
15:20 03.09.2026
3 Милата, тя
15:22 03.09.2026
4 аБе,
15:25 03.09.2026
5 Анита от почивка посмешище
15:26 03.09.2026
6 И я спипахме
Коментиран от #8
15:34 03.09.2026
7 Марчето
16:01 03.09.2026
8 Разбирач
До коментар #6 от "И я спипахме":Къде, на слънчака ли? И ние попаднахме на нея, ама не е тя. Само приличаше
16:02 03.09.2026
9 Марчето не за първи път се
16:24 03.09.2026