Филип Буков е сам, но разкри каква жена си търси

Актьорът Филип Буков в момента е без половинка, но това не означава, че няма ясна представа каква жена иска до себе си. Екранният лекар от "Откраднат живот" разкри доста любопитни подробности за любовния си живот и призна какви качества търси в бъдещата си партньорка. Откровенията му прозвучаха в „На кафе“, където той попадна под серия от лични въпроси на репортерката Елизабет Методиева.

Буков не пропусна възможността да се пошегува със сегашния си статус и с типичното си чувство за хумор заяви, че приятелка няма.

„Притрябвал съм им на жените. По-далеч да стоят от мен, за да не им разваля хубавия живот и да не им скъсам нервите“, пошегува се актьорът.

Зад шегата обаче се крие доста по-сериозен поглед към собствените му отношения. Филип признава, че вече е разговарял с бившите си партньорки за своите недостатъци като гадже. И именно от тях е получил отговор, който явно добре е запомнил.

Оказва се, че големият проблем във връзките му е бил свързан с професията. Буков признава, че е прекалено отдаден на работата си, често отсъства и не успява да отделя достатъчно време на жената до себе си. Според него в определен момент на половинките му просто им е писвало от този начин на живот и са избирали да си тръгнат.

„Не съм лошо гадже, но съм труден партньор с постоянните си отсъствия и нямам време да им обръщам внимание. На жените в един момент им писва и си тръгват“, признава актьорът.

Филип Буков разкри и кога за последно е преживял истинско любовно разочарование. По думите му това се е случило преди две-три години, когато бил във връзка с жена, към която имал сериозни намерения. Оказало се обаче, че чувствата и очакванията им не са били еднакви. Той искал отношенията да се развият сериозно, докато тя очевидно гледала на връзката по-скоро като на забавление. Различните нагласи в крайна сметка довели до раздяла.

Любопитна е и една от историите от младостта му. След завършването на 12-и клас Буков решил да изненада тогавашната си приятелка и потеглил от София към морето. Само че тя също решила да направи изненада и тръгнала в обратната посока. Резултатът бил комичен – двамата буквално си разменили местата. В един момент Филип ѝ се обадил, за да каже, че е в Созопол, а тогава разбрал, че тя пътува към София.

Актьорът разкри и нещо доста интересно за отношението си към бъдещата си половинка. Оказва се, че няма нищо против майка му да се намеси в избора му, защото добре познавала вкуса му към жените.

Буков дори разкри, че не харесва разглезени момичета и т.нар. „принцески“. Напротив – привличат го по-доминантни и по-сурови жени. За него обаче външността не е най-важното, тъй като я определя като субективна оценка. По-значим е човекът срещу него и неговият характер.

А когато дошъл най-прекият въпрос – каква жена всъщност мечтае да срещне, Филип Буков изненада с доста конкретен отговор. Лекарка!

Причината е чисто семейна. Актьорът е израснал с две баби лекарки и чичо си и явно медицинската професия му е близка и позната още от детството.

Но Буков има и още едно условие – би било добре бъдещата му половинка да е бивша спортистка. Така, според него, тя по-лесно би разбрала натовареното му ежедневие и необходимостта му понякога просто да се отпусне след тежък работен ден.

Така Филип Буков очерта доста конкретен портрет на жената, която би искал да има до себе си – самостоятелна, силна, без претенции на разглезена „принцеса“, с разбиране към професията му и по възможност с медицинско образование и спортно минало.

Засега обаче актьорът е свободен и явно няма намерение да се хвърля в първата срещнала се връзка. А дали скоро ще се появи лекарка, която да отговори на високите му изисквания, предстои да видим.