Италианка се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен

23-годишна жена от Италия се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен от нея, след като двамата се срещнали отново години след завършването ѝ.

Минеа Пани разказва, че познава 63-годишния Масимо още от ученическите си години, когато той бил неин учител в гимназията. Тогава тя имала симпатии към него, но отношенията им се развили едва много по-късно, след случайна среща в книжарница в родния ѝ град.

По думите ѝ двамата започнали разговор за книги, живота и общите си интереси, след което решили да си разменят телефонните номера. Скоро след това между тях започнала връзка, която постепенно прераснала в брак.

Историята им предизвиква остри реакции в социалните мрежи заради голямата възрастова разлика и факта, че двамата първоначално са се познавали като учител и ученичка. Минеа обаче настоява, че романтичните им отношения са започнали години след края на училището и че връзката им няма нищо общо със старите роли между преподавател и ученик.

Двамата вече са семейство и живеят в Италия. Минеа, която в момента е студентка в университет, казва, че близките им хора бързо приели връзката, след като ги видели заедно. Според нея между тях има „дълбока близост“ и общ поглед към живота, който не зависи от възрастта.

„Имала съм връзки с хора много по-близки до моята възраст, но далечни на човешко ниво. С Масимо, въпреки разликата от 40 години, открих рядка близост и емоционален език, който наистина отговаря на моя“, споделя младата жена.

Минеа признава, че историята им често е посрещана с недоверие и критики. Според нея връзките с голяма възрастова разлика все още се възприемат като нещо „не на място“, особено когато жената е значително по-млада от партньора си.

Тя твърди, че решението ѝ да говори публично за брака си не е продиктувано от желание за популярност, а от стремеж да покаже, че подобни отношения не трябва автоматично да бъдат превръщани в скандал.

Минеа споделя живота си с Масимо и в социалните мрежи, където има десетки хиляди последователи. Там тя получава както подкрепа, така и критики, но казва, че за нея най-важно остава не мнението на непознатите, а спокойствието и разбирателството в брака ѝ.