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Италианка се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен

Италианка се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен

28 Юни, 2026 17:47 1 329 13

  • италия-
  • жена-
  • учител-
  • сватба-
  • възраст-
  • разлика

Те се срещнали отново години след като 23-годишната жена завършила училище

Италианка се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

23-годишна жена от Италия се омъжи за бившия си учител, който е с 40 години по-възрастен от нея, след като двамата се срещнали отново години след завършването ѝ.

Минеа Пани разказва, че познава 63-годишния Масимо още от ученическите си години, когато той бил неин учител в гимназията. Тогава тя имала симпатии към него, но отношенията им се развили едва много по-късно, след случайна среща в книжарница в родния ѝ град.

По думите ѝ двамата започнали разговор за книги, живота и общите си интереси, след което решили да си разменят телефонните номера. Скоро след това между тях започнала връзка, която постепенно прераснала в брак.

Историята им предизвиква остри реакции в социалните мрежи заради голямата възрастова разлика и факта, че двамата първоначално са се познавали като учител и ученичка. Минеа обаче настоява, че романтичните им отношения са започнали години след края на училището и че връзката им няма нищо общо със старите роли между преподавател и ученик.

Двамата вече са семейство и живеят в Италия. Минеа, която в момента е студентка в университет, казва, че близките им хора бързо приели връзката, след като ги видели заедно. Според нея между тях има „дълбока близост“ и общ поглед към живота, който не зависи от възрастта.

„Имала съм връзки с хора много по-близки до моята възраст, но далечни на човешко ниво. С Масимо, въпреки разликата от 40 години, открих рядка близост и емоционален език, който наистина отговаря на моя“, споделя младата жена.

Минеа признава, че историята им често е посрещана с недоверие и критики. Според нея връзките с голяма възрастова разлика все още се възприемат като нещо „не на място“, особено когато жената е значително по-млада от партньора си.

Тя твърди, че решението ѝ да говори публично за брака си не е продиктувано от желание за популярност, а от стремеж да покаже, че подобни отношения не трябва автоматично да бъдат превръщани в скандал.

Минеа споделя живота си с Масимо и в социалните мрежи, където има десетки хиляди последователи. Там тя получава както подкрепа, така и критики, но казва, че за нея най-важно остава не мнението на непознатите, а спокойствието и разбирателството в брака ѝ.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    17 4 Отговор
    В Кочината няма опасност да се срещнете с някой в книжарница по простата причина,че такива няма.

    Коментиран от #8

    17:51 28.06.2026

  • 2 Браво на нея

    12 0 Отговор
    вместо да я брули като джанка за ракия и доставя истинско удоволствие.

    17:51 28.06.2026

  • 3 Таня

    9 14 Отговор
    Това е ужасно, това момиче акъл няма, съсипва си живота.

    Коментиран от #5, #12

    17:51 28.06.2026

  • 4 хасан в.

    12 1 Отговор
    Силно възмутен съм, че се популяризира хетеро връзка! Ще се оплача на Kлeцов!

    17:54 28.06.2026

  • 5 Алекс

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Таня":

    Проблемите на жените и техните неадекватни действия и постъпки идват от изключителното малко количество мозък в главите им, което е едва 5 грама, колкото на едно пиле.

    17:54 28.06.2026

  • 6 Алекс

    13 1 Отговор
    Виаграта ще му помага, но до време. После ще я люби с пръсти и ези...

    18:04 28.06.2026

  • 7 подлъгана българия

    8 1 Отговор
    Минеа споделя живота си с Масимо и в социалните мрежи, където има десетки хиляди последователи. - там е скрито кучето, за лайкове и парите от тях.

    18:06 28.06.2026

  • 8 е може в

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    дюнерджийницата, ще го добави в онлифенса да има на какво да лъска дядката.

    18:09 28.06.2026

  • 9 Бгг

    5 3 Отговор
    Изглежда има на какво да я научи още.

    18:14 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радио Елто

    2 1 Отговор
    Ние събираме пари ,за партито на чичо Вальо което се провежда там на дуварчето ,където го мъъдръъъсьят бай Амет ,Мюмюн ,Стамат,и 40-те римляни от Лом. Партита е за 1️⃣8️⃣➕️

    18:42 28.06.2026

  • 12 Дзак

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Таня":

    Познавам много хора, които не знаят, че са си провалили живота, защото просто не си задават такъв въпрос!

    18:43 28.06.2026

  • 13 шопо

    0 0 Отговор
    отличничка

    19:09 28.06.2026