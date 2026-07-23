Мат Деймън е имал жена-дубльор за каскадите в "Одисея"

Мат Деймън разкри, че част от кадрите с неговия герой в „Одисея“ на Кристофър Нолан са заснети с помощта на каскадьорката Девин Далтън. Необичайното решение е използвано при сцените с лестригоните – племе от човекоядни великани, с които Одисей и спътниците му се сблъскват по пътя към Итака.

В подкаста Happy Sad Confused 55-годишният актьор обясни, че екипът е разчитал на принудителна перспектива, за да създаде разлика в ръста между великани и хора без пълна зависимост от компютърни ефекти. За образите на лестригоните били привлечени каскадьори с височина около два метра, докато дубльорите на останалите персонажи трябвало да бъдат значително по-ниски.

Така Мат Деймън бил дублиран от Далтън, която е висока под метър и половина.

„Тя имаше най-впечатляващите ръце, които някога съм виждал“, заяви актьорът. По думите му при първата им среща той я прегърнал и ѝ благодарил за подготовката и работата по филма.

Актьорът в главна роля уточни, че собствените му ръце се виждат в почти всички останали кадри, но призна, че физиката на каскадьорката е допринесла за сцените, в които Одисей трябва да изглежда значително по-дребен до великаните.

Далтън потвърди участието си и публикува снимки от снимките в Шотландия. Тя определи работата по битката с лестригоните като мащабно екипно усилие и едно от най-запомнящите се преживявания в кариерата си. Каскадьорката има участия и в продукции като „The Last of Us“, „Weapons“ и „War for the Planet of the Apes“.

За ролята на Одисей Мат Деймън преминава през продължителна физическа подготовка и сваля теглото си до около 76 килограма – най-ниското му от гимназиалните години. Актьорът ограничава глутена и следва внимателно планиран хранителен и тренировъчен режим, без да прибягва до крайни или опасни методи.

Той определи „Одисея“ като най-трудната продукция, в която е участвал. Филмът е третата му съвместна работа с Нолан след „Интерстелар“ и „Опенхаймер“.