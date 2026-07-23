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Мат Деймън е имал жена-дубльор за каскадите в "Одисея"

Мат Деймън е имал жена-дубльор за каскадите в "Одисея"

23 Юли, 2026 15:31 519 6

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  • каскадьор

Актьорът обясни, че това се е наложило заради ръста на екранните му врагове

Мат Деймън е имал жена-дубльор за каскадите в "Одисея" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мат Деймън разкри, че част от кадрите с неговия герой в „Одисея“ на Кристофър Нолан са заснети с помощта на каскадьорката Девин Далтън. Необичайното решение е използвано при сцените с лестригоните – племе от човекоядни великани, с които Одисей и спътниците му се сблъскват по пътя към Итака.

В подкаста Happy Sad Confused 55-годишният актьор обясни, че екипът е разчитал на принудителна перспектива, за да създаде разлика в ръста между великани и хора без пълна зависимост от компютърни ефекти. За образите на лестригоните били привлечени каскадьори с височина около два метра, докато дубльорите на останалите персонажи трябвало да бъдат значително по-ниски.

Публикация, споделена от TOGETHXR (@togethxr)

Така Мат Деймън бил дублиран от Далтън, която е висока под метър и половина.

„Тя имаше най-впечатляващите ръце, които някога съм виждал“, заяви актьорът. По думите му при първата им среща той я прегърнал и ѝ благодарил за подготовката и работата по филма.

Актьорът в главна роля уточни, че собствените му ръце се виждат в почти всички останали кадри, но призна, че физиката на каскадьорката е допринесла за сцените, в които Одисей трябва да изглежда значително по-дребен до великаните.

Мат Деймън е имал жена-дубльор за каскадите в "Одисея"

Далтън потвърди участието си и публикува снимки от снимките в Шотландия. Тя определи работата по битката с лестригоните като мащабно екипно усилие и едно от най-запомнящите се преживявания в кариерата си. Каскадьорката има участия и в продукции като „The Last of Us“, „Weapons“ и „War for the Planet of the Apes“.

За ролята на Одисей Мат Деймън преминава през продължителна физическа подготовка и сваля теглото си до около 76 килограма – най-ниското му от гимназиалните години. Актьорът ограничава глутена и следва внимателно планиран хранителен и тренировъчен режим, без да прибягва до крайни или опасни методи.

Той определи „Одисея“ като най-трудната продукция, в която е участвал. Филмът е третата му съвместна работа с Нолан след „Интерстелар“ и „Опенхаймер“.


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  • 1 Щото е

    2 0 Отговор
    амбреаж

    15:35 23.07.2026

  • 2 Дитър

    3 0 Отговор
    Скучен филм, с големи усилия го гледах до 25 минута. Шарлиз Терон си имаше своя чар, вече не е така. Ан Хатауей нищо особено. Мат Деймън има много силни роли, не мисля че тази е така. Но какво разбирам от кино, надявам се да греша с оценките си.

    15:42 23.07.2026

  • 3 Мат Деймън е добър актьор

    0 0 Отговор
    Обикновено се шегувам с неговото име шах- Мат Диамант! Но иначе с удоволствие гледам филмите в които участва! Има някакъкво излъчване на добротата, което го прави симпатяга

    15:54 23.07.2026

  • 4 Типично за

    1 0 Отговор
    Женчо

    Като целият филм 3ч бълвоч

    15:56 23.07.2026

  • 5 По слаба

    0 0 Отговор
    “Одисея” не имало до сега!

    16:03 23.07.2026

  • 6 Давид

    1 0 Отговор
    Всеки хареса ролята на великаните . Защото това са боговете , но те не са жестоки , Холивуд ги прави такива . Боговете са истрадали същества , жертващи се за хората , но ви трябва време , нали офицери от ДС ;)

    16:09 23.07.2026