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Пет отчаяни хода на жената, която иска да си върне мъжа

Пет отчаяни хода на жената, която иска да си върне мъжа

4 Септември, 2026 17:29 755 9

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Грешките в любовта: Как опитите за сближаване провалят връзката

Пет отчаяни хода на жената, която иска да си върне мъжа - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Раздялата с любим човек винаги е болезнен процес, който често тласка изоставения партньор към импулсивни действия. В стремежа си да поправят нещата и да си върнат изгубената близост, много жени прибягват до тактики, които имат точно обратния ефект. Вместо да разпалят отново искрата, тези стъпки окончателно отблъскват мъжа.

Психолозите отбелязват, че в основата на тези грешки стои паниката и нежеланието да се приеме новата реалност. Ето пет от най-честите отчаяни хода, които жените правят в опит да си върнат партньора, и защо те са обречени на неуспех според експертни анализи в платформи като Psychology Today и Relationship Hub.

Постоянно преследване и бомбардиране със съобщения

Един от първите импулси след раздялата е поддържането на непрекъснат контакт. Жената започва да звъни по няколко пъти на ден, да изпраща дълги текстови съобщения, в които анализира връзката, или да коментира всяка негова публикация в социалните мрежи. Това поведение лишава мъжа от лично пространство и не му оставя време да усети липсата ѝ. Според експертите по отношенията липсата на дистанция само затвърждава решението му за раздяла.

Използване на сълзи, молби и емоционално изнудване

Прибягването до жални молби, плач и обещания за пълна промяна накърнява сериозно достойнството на жената. Още по-опасен ход е емоционалното изнудване (например фрази от типа "Няма да оцелея без теб" или "Ти съсипа живота ми"). Тези действия предизвикват у мъжа чувство за вина и примка, а не искрено желание за връщане. В дългосрочен план съжалението никога не може да бъде основа за здравословна любов.

Опити за предизвикване на ревност

Демонстративното флиртуване с други мъже или публикуването на кадри от "щастливия нов живот" в социалните мрежи е класически, но изключително рискован ход. Вместо да накара бившия партньор да съжалява, тази тактика по-често го кара да мисли, че жената е продължила напред твърде бързо или че се държи незряло. Мъжете бързо разчитат фалша в подобно поведение, което напълно разрушава остатъците от доверие.

Включване на приятели и роднини като посредници

Търсенето на съдействие от общи приятели, майка му или други роднини с цел те да "му повлияят" е сериозно нарушение на границите. Връзката е пространство за двама, а намесата на трети лица създава допълнителен натиск и дискомфорт за мъжа. Вместо да преосмисли позицията си, той се чувства притиснат в ъгъла и започва да избягва не само бившата си партньорка, но и общата им компания.

Манипулации със секс или измислени извънредни ситуации

Някои жени използват интимността като последен шанс за сближаване, надявайки се, че физическата връзка ще събуди старите чувства. В повечето случаи това води до кратки срещи без емоционален ангажимент, които носят само допълнително разочарование. Същият негативен ефект имат и измислените здравословни или битови проблеми, целящи да го накарат да се притече на помощ – лъжата рано или късно излиза наяве.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Почти всички приятелки на вдовицата съм ги треснал заради опита им да предизвикат ревност.😎

    17:32 04.09.2026

  • 2 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    7 1 Отговор
    вчера беше обратното, а утре ше има ли

    Пет отчаяни хода на мьжа, която иска да си върне мъжа

    Коментиран от #3

    17:33 04.09.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    ПИШЕТЕ СИ С НОМЕР № 1☝
    ОН Е СПЕЦИАЛИСТ ПО „ДОГРАМИ”м/ж

    17:40 04.09.2026

  • 4 Поне

    5 0 Отговор
    Има добавка в днешната статия: манипулация със секс

    17:41 04.09.2026

  • 5 Цъцъ

    4 0 Отговор
    Не се занимавайте с отчаяни жени за да не се отчаяте и вие, справка "Ергена-извращения в рая" 😉

    17:41 04.09.2026

  • 6 Как действаше една ревла

    0 0 Отговор
    Знам един, който от години не живееше с жена си. В студентския ни период не знам защо се ожениха, но след като завършихме тя си замина за нейния роден град, а той остана при родителите си в София. После срещна момиче, в което изглежда се влюби и даде молба за развод.
    После научихме, че жена му скоропостижно пристигнала в София и с много рев се опитала да го разубеди да не се развеждат. Чак после той разбрал, че молбата му за развод е изтеглена незнайно как. Обяснявше си това с огромните връзки на тъста си. След месец той пак подал молба за развод и след известно време, не получавайки известие за насрочено дело, отишъл да провери и научил, че и тази молба кой знае как била изтеглена.
    Доколкото разбрах от общи познати, момичето, в което се беше влюбил, се отдръпнало. Причина за това бил фактът, че той отначало не й казал,че е женен, а нямали общи познати, от които тя да научи това.
    Сега не знам какво е положението, но същият този все още млад мъж продължава да живее при родителите си, жена му не се мярка в София. Не знам дали са се развели. Но нейното оръжие било кански плач и молби да не я изоставя, макар да живеят в различни градове.

    17:59 04.09.2026

  • 7 Мъж

    2 0 Отговор
    Да, простотиите на жените са като по учебник! Жените никога нямат умствените способности, за да измислят нещо ново. Затова следват само тъпи и утвърдени схеми, научени или от мама, или от Бг.мсма, или от "отворени" приятелки. Затова арсенала им е толкова еднообразен и предизвикващ презрение. Или ще ти въртят номера с ревността, или ще те канят за секс.
    Запомни - като си и ударил шута, пусни я да лети!

    Коментиран от #9

    18:02 04.09.2026

  • 8 Ха ха ха

    0 1 Отговор
    Тя първо си връща ключовете от колата, които той тържествено е получил на сватбата като дар от тъста и тъщата.
    После тя и детето започват да се хранят при нейните родители, които живеят на долния етаж, а той, когато се прибере, установява, че в хладилника няма нищо.
    В началото на всеки месец обаче тя изрично му иска определена сума, за детето.Онова, което му остава, едвам му стига за банички и за трамвайни билети.
    След това тя наивно го пита дали си е намерил вече квартира? И с нежно гласче му съобщава, че нейният татко напоследък е много зает, затова не му е останало време да намине към близкия си приятел, когото преди няколко години е помолил да назначи току що оженения зет на хубава длъжност и да го покровителства.
    След тези две последни съкрушителни изявления той подвива опашка, свива знамената и приема всички нейни условия, заявявайки, че би направил всичко, за да спаси брака им.
    Извод: Моме, омъжвай се, имайки предвид възможностите на татко си. Ако не е голям шеф или солиден богаташ, то дано поне може здраво да пердаши,та зетят да слушка.

    18:11 04.09.2026

  • 9 Перо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мъж":

    Само ще добавя, и голямото реване, с което направо изнудват!

    18:16 04.09.2026