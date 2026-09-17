Откраднаха сензационните мемоари на граф Спенсър за сестра му принцеса Даяна

Четири копия от дългоочакваните мемоари на граф Чарлз Спенсър за сестра му, принцеса Даяна, са били откраднати от камион в Нидерландия само дни преди официалното излизане на книгата. Полицията разследва необичайния инцидент, който се случва на фона на засилен интерес към разкритията за британското кралско семейство.

Камионът превозвал хиляди екземпляри от „Swan Song: Diana, My Sister“ („Лебедова песен: Даяна, моята сестра“) от печатница към склад на издателството. Докато шофьорът бил спрял за задължителна почивка и спял в кабината, превозното средство било разбито.

Въпреки голямото количество книги в камиона, откраднати били само четири екземпляра от нидерландското издание. Според първоначалната информация копията били опаковани така, че заглавието им да не се вижда. Именно малкият брой липсващи книги и моментът на кражбата пораждат подозрения, че извършителите може да са знаели какво търсят. Нидерландската полиция разследва случая.

Мемоарите на 62-годишния британски аристократ, историк и писател Чарлз Спенсър трябва да излязат на 22 септември. Книгата е от 384 страници и ще бъде публикувана в редица държави, като издателят Penguin Random House планира преводи на общо 12 езика.

Интересът към „Swan Song: Diana, My Sister“ се засили допълнително след публикуването на първите откъси. В тях граф Чарлз Спенсър описва детството си с Даяна, разпадането на брака ѝ с тогавашния принц Чарлз и драматичните дни след смъртта ѝ в Париж на 31 август 1997 г. Това е първият път, когато той разказва толкова подробно публично за живота на сестра си.

Едно от най-сериозните твърдения в книгата вече предизвика рядка реакция от Бъкингамския дворец. Чарлз Спенсър твърди, че малко след смъртта на Даяна тогавашният принц Чарлз му казал по време на напрегнат разговор, че скоро хората ще я забравят. Спорът бил свързан с решението принцовете Уилям и Хари да вървят зад ковчега на майка си по време на погребалната процесия.

Бъкингамският дворец оспори достоверността на този спомен. В позицията си дворецът посочи, че скръбта може да влияе върху паметта и преценката на хората, като по този начин постави под съмнение версията на граф Спенсър, без да навлиза в подробности за самия разговор.

Чарлз Спенсър разказва и за собствената си съпротива срещу идеята 15-годишният тогава принц Уилям и 12-годишният принц Хари да участват в процесията зад ковчега. Темата остава особено чувствителна, тъй като години по-късно принц Хари също говори публично за травматичния характер на този момент.

Самият граф Спенсър обяснява, че е решил да напише книгата с наближаването на 30-годишнината от смъртта на принцеса Даяна през 2027 г. По думите му през годините около сестра му са се натрупали твърдения, които той смята за неверни, и целта му е да представи собствените си спомени за нея.

„Искам да кажа истината за Даяна от гледната точка на нейния брат“, заяви Чарлз Спенсър при обявяването на книгата. Той описва принцесата като човек, изпълнен едновременно с любов, харизма и съмнения в себе си, и казва, че се надява по-младите поколения също да разберат каква е била тя извън публичния ѝ образ.

„Swan Song: Diana, My Sister“ е най-личната книга в досегашната кариера на граф Чарлз Спенсър, който вече има девет нехудожествени книги и четири бестселъра в класацията на Sunday Times. Той е работил и като телевизионен кореспондент на NBC News и е член на Кралското историческо дружество.