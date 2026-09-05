Принцеса Даяна е модната икона на всички времена

Покойната Принцеса Даяна бе обявена за най-голямата модна икона на всички времена в мащабно ново проучване, проведено през септември 2026 г. Почти три десетилетия след трагичната си смърт, стилът на майката на принцовете Уилям и Хари продължава да вдъхновява милиони хора по света и да диктува тенденциите в съвременната мода.
Класацията подреди най-влиятелните жени в историята на модата, като Даяна успя да изпревари популярни личности като Мерилин Монро, Одри Хепбърн, поп дивата Бионсе и настоящата Принцеса на Уелс – Кейт Мидълтън.
Проучването е проведено сред 2000 британци за британската модна марка Cotton Traders. 32% от анкетираните посочват Даяна като еталон за непреходен стил. След нея се нареждат Мерилин Монро с 22% и Одри Хепбърн с 16%. В челните позиции попадат още Катрин, принцесата на Уелс, Бионсе, Риана, Мадона, Грейс Кели, Дженифър Анистън и Дженифър Лопес.
Интересното е, че резултатите идват почти точно 29 години след смъртта на принцеса Даяна на 31 август 1997 г., а модното ѝ влияние очевидно не намалява. Само дни преди оповестяването на класацията, на 31 август 2026 г., British Vogue публикува нов обширен материал за еволюцията на стила ѝ, определяйки влиянието ѝ върху модата като продължаващо десетилетия след смъртта ѝ. Изданието откроява „revenge dress“, роклята, с която танцува с Джон Траволта, и сватбената ѝ рокля на Дейвид и Елизабет Еманюел като образи, превърнали се в самостоятелни моменти от попкултурата.
Резултатите от изследването бяха публикувани от британското издание Daily Mail, което подчертава, че „ефектът на Даяна“ остава недостижим за нито една друга модерна знаменитост.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
да е жива и здрава и да даде някой паунд
Коментиран от #2
13:55 05.09.2026
2 Налудник
До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":Поне да е здрава, жива не е отдавна...
14:11 05.09.2026
3 Я стига сте я превъзнасяли!
Точно пък Даяна да е икона със свтеца арабин!
Коментиран от #6
14:15 05.09.2026
4 Венсеремос
14:20 05.09.2026
5 Чукча
14:31 05.09.2026
6 Макето
До коментар #3 от "Я стига сте я превъзнасяли!":Модна икона, четене с разбиране, Г@ньо - 1ви клас. Освен, че наистина е такава, беше и много с…си!
14:38 05.09.2026
7 Чак па толко
14:43 05.09.2026
8 Анализ
14:51 05.09.2026
9 Наско Марков
15:05 05.09.2026
10 От нейното поколение
15:06 05.09.2026
11 дедо Флашко
15:07 05.09.2026
12 Цвете
15:09 05.09.2026
13 В периода
15:10 05.09.2026
14 Цвете
15:12 05.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Истинско обещание 🇮🇷
15:46 05.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.