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Принцеса Даяна е модната икона на всички времена

Принцеса Даяна е модната икона на всички времена

5 Септември, 2026 13:49 833 17

  • принцеса даяна-
  • модна икона-
  • стил-
  • проучване

Лейди Ди оглави престижна класация, изпреварвайки Кейт Мидълтън, Мерилин Монро и Бионсе

Принцеса Даяна е модната икона на всички времена - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Покойната Принцеса Даяна бе обявена за най-голямата модна икона на всички времена в мащабно ново проучване, проведено през септември 2026 г. Почти три десетилетия след трагичната си смърт, стилът на майката на принцовете Уилям и Хари продължава да вдъхновява милиони хора по света и да диктува тенденциите в съвременната мода.

Класацията подреди най-влиятелните жени в историята на модата, като Даяна успя да изпревари популярни личности като Мерилин Монро, Одри Хепбърн, поп дивата Бионсе и настоящата Принцеса на Уелс – Кейт Мидълтън.

Проучването е проведено сред 2000 британци за британската модна марка Cotton Traders. 32% от анкетираните посочват Даяна като еталон за непреходен стил. След нея се нареждат Мерилин Монро с 22% и Одри Хепбърн с 16%. В челните позиции попадат още Катрин, принцесата на Уелс, Бионсе, Риана, Мадона, Грейс Кели, Дженифър Анистън и Дженифър Лопес.

Интересното е, че резултатите идват почти точно 29 години след смъртта на принцеса Даяна на 31 август 1997 г., а модното ѝ влияние очевидно не намалява. Само дни преди оповестяването на класацията, на 31 август 2026 г., British Vogue публикува нов обширен материал за еволюцията на стила ѝ, определяйки влиянието ѝ върху модата като продължаващо десетилетия след смъртта ѝ. Изданието откроява „revenge dress“, роклята, с която танцува с Джон Траволта, и сватбената ѝ рокля на Дейвид и Елизабет Еманюел като образи, превърнали се в самостоятелни моменти от попкултурата.


Резултатите от изследването бяха публикувани от британското издание Daily Mail, което подчертава, че „ефектът на Даяна“ остава недостижим за нито една друга модерна знаменитост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    4 4 Отговор
    ми добре
    да е жива и здрава и да даде някой паунд

    Коментиран от #2

    13:55 05.09.2026

  • 2 Налудник

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️":

    Поне да е здрава, жива не е отдавна...

    14:11 05.09.2026

  • 3 Я стига сте я превъзнасяли!

    12 4 Отговор
    Колко по- красиви, милостиви, образовани с благ характер има?
    Точно пък Даяна да е икона със свтеца арабин!

    Коментиран от #6

    14:15 05.09.2026

  • 4 Венсеремос

    11 3 Отговор
    Даяна си беше проститутка.Спеше с който завъре в Кралския двор.Хари е от коняра-рижав ,като него.Забременя ат арабин и трябваше по заповед ва Кралица Елизабет II МИ5 и МИ 6 да я ликвидират под мостовета на Париж.Никаква икона не е ! Проститутка! Шантонерка!

    14:20 05.09.2026

  • 5 Чукча

    6 1 Отговор
    Toзи гнусен първобитен сайт не спря а копира информация от чужди сайтове.

    14:31 05.09.2026

  • 6 Макето

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Я стига сте я превъзнасяли!":

    Модна икона, четене с разбиране, Г@ньо - 1ви клас. Освен, че наистина е такава, беше и много с…си!

    14:38 05.09.2026

  • 7 Чак па толко

    6 3 Отговор
    Единствената не много грозна англичанка в цялото кралство! Затова я превъзнасят.

    14:43 05.09.2026

  • 8 Анализ

    10 2 Отговор
    Макар че по често е била гола отколкото облечена.

    14:51 05.09.2026

  • 9 Наско Марков

    2 0 Отговор
    От Мерцедес Бенц пускат капела в неина чест с формата на волан от S classe.

    15:05 05.09.2026

  • 10 От нейното поколение

    5 3 Отговор
    Даяна беше доста глуповата, лековата, че и не особено привлекателна с тази мъжка фигура и не до там одухотворено лице. Аз даже разбирах що Чарлз си падаше по Камила ха ха.

    15:06 05.09.2026

  • 11 дедо Флашко

    5 6 Отговор
    Лейди Даяна си беше красавица,жалко,че я убиха!

    15:07 05.09.2026

  • 12 Цвете

    4 4 Отговор
    А ВИШТЕ ДНЕШНАТА КАМИЛА? 🤫ТЯ Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ПИКАСО.😉

    15:09 05.09.2026

  • 13 В периода

    7 1 Отговор
    когато беше лудо влюбена в хирурга Хаснат Кан , посети родината му , дори майка му , облечена с шалвари и кафтан , забулена и гледаше свенливо към камерата . Модна "икона" .

    15:10 05.09.2026

  • 14 Цвете

    2 5 Отговор
    А ВИШТЕ ДНЕШНАТА КАМИЛА? 🤫ТЯ Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ПИКАСО.😉НОМЕР 4, ГРОЗНО И ПРОТИВНО ЗВУЧЕНЕ ОТ МЪЖ, ЗАПОМНИ ГО. КАКВАТО И ДА Е БИЛА, ПОВЕДЕНИЕТО ТИ НЕ ПРИЛЯГА НА МЪЖ, КОЙТО НАВЕРНО ИМА ЖЕНА ДО СЕБЕ СИ. 🤔🤦‍♂️🤔

    15:12 05.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    3 1 Отговор
    Ужас - една К,,,у,Р,,,в,,,а британска гро,зна зле облечена с у,жа,сно облекло да ми е дават за пример като модна икона! Да пази Господ

    15:46 05.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.