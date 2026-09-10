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Джъстин Мъск с шокиращи разкрития за брака си с Илон Мъск

Джъстин Мъск с шокиращи разкрития за брака си с Илон Мъск

10 Септември, 2026 08:47 1 821 10

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  • илон мъск-
  • брак-
  • разкрития-
  • документален филм

Той постоянно коментирал по какви начини я намира за недостатъчна

Джъстин Мъск с шокиращи разкрития за брака си с Илон Мъск - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джъстин Мъск, първата съпруга на Илон Мъск, наруши мълчанието за отношенията им в новия документален филм на Алекс Гибни, пише сп. „People“, цитирано от marica.bg. Тя разказва, че именно по време на брака си с милиардера той често я карал да се чувства незначителна и говорел с нея пренебрежително.

Джъстин си спомня и за сватбата им през 2000 г., когато по време на първия им танц Мъск ѝ заявил, че е „алфата в тази връзка“. Тя твърди още, че той постоянно коментирал по какви начини я намира за недостатъчна. В документалния филм Джъстин говори и за смъртта на първото им дете Невада, както и за отношенията на Мъск с дъщеря им Вивиан.

Според Джъстин, Мъск е прекратил здравната осигуровка на Вивиан, след като тя разкрила, че е транссексуална, и „никога не се е опитвал да поправи нещата“ с нея.

Четиричасовият документален филм „Мъск“ беше представен във Венеция и се очаква да излезе по кината на 16 октомври.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 4 Отговор
    Богат човек, а всъщност - богат психопат!!!

    Коментиран от #4, #5

    08:51 10.09.2026

  • 2 М дааа

    12 7 Отговор
    Прав е бил човека, тая кво се оплаква ?

    08:53 10.09.2026

  • 3 Госあ

    7 6 Отговор
    4 часов филм за тоя палячо? О, богове! 😂 краварите сигурно са полудели 😂

    Коментиран от #10

    09:04 10.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пффф

    3 2 Отговор
    Това си е реклама, не очерняне. Аз ганьото на първият танц настъпих булкаа, за да си знае, а тя милата се жалва от думички. Естествено, че ще прекъсне здравните като там са давали препарати за химическа кастрация и психо обработка на момченцето му...малко им е. Нищо чудно, че те е зарязал, та сега му таковш отгоре за пари.

    09:20 10.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин многоходовия":

    Не можеш да стъпиш и на малкия пръст на интелекта на колегата Пич !

    09:28 10.09.2026

  • 10 Направи кола като Тесла,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    изстреляй в космоса над 11 000 спътника за Старлинк със собствена ракета за многократно използване "Фалкон 9", започни да правиш "умни покриви", кораба Дракон за връзка с МКС, ракета по-голяма от Сатурн-5 за Марс, направи 14 деца, заводи по цял свят за елколи и батерии, натрупай $1трлн.. богатство и чак тогава наричай Мъск палячо.

    09:46 10.09.2026