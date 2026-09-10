Джъстин Мъск с шокиращи разкрития за брака си с Илон Мъск

Джъстин Мъск, първата съпруга на Илон Мъск, наруши мълчанието за отношенията им в новия документален филм на Алекс Гибни, пише сп. „People“, цитирано от marica.bg. Тя разказва, че именно по време на брака си с милиардера той често я карал да се чувства незначителна и говорел с нея пренебрежително.
Джъстин си спомня и за сватбата им през 2000 г., когато по време на първия им танц Мъск ѝ заявил, че е „алфата в тази връзка“. Тя твърди още, че той постоянно коментирал по какви начини я намира за недостатъчна. В документалния филм Джъстин говори и за смъртта на първото им дете Невада, както и за отношенията на Мъск с дъщеря им Вивиан.
Според Джъстин, Мъск е прекратил здравната осигуровка на Вивиан, след като тя разкрила, че е транссексуална, и „никога не се е опитвал да поправи нещата“ с нея.
Четиричасовият документален филм „Мъск“ беше представен във Венеция и се очаква да излезе по кината на 16 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #5
08:51 10.09.2026
2 М дааа
08:53 10.09.2026
3 Госあ
Коментиран от #10
09:04 10.09.2026
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5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пффф
09:20 10.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зеления
До коментар #4 от "Путин многоходовия":Не можеш да стъпиш и на малкия пръст на интелекта на колегата Пич !
09:28 10.09.2026
10 Направи кола като Тесла,
До коментар #3 от "Госあ":изстреляй в космоса над 11 000 спътника за Старлинк със собствена ракета за многократно използване "Фалкон 9", започни да правиш "умни покриви", кораба Дракон за връзка с МКС, ракета по-голяма от Сатурн-5 за Марс, направи 14 деца, заводи по цял свят за елколи и батерии, натрупай $1трлн.. богатство и чак тогава наричай Мъск палячо.
09:46 10.09.2026