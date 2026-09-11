Продават на търг легендарната „рокля на отмъщението“ на принцеса Даяна

Малко рокли могат да претендират, че са толкова известни, колкото тяхната носителка. Но ако някоя дреха заслужава мястото си в учебниците по история, това е „роклята на отмъщението“.

Носена от Даяна, принцесата на Уелс, на събитие в лондонската галерия „Серпентайн“ през юни 1994 г., малката ѝ черна рокля не просто зададе тенденция – тя вдъхнови цял нов жанр, пише Daily Mail, цитиран от vesti.bg.

Princess Diana's 'revenge dress' to go up for auction https://t.co/8JvhlHqssl — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

Докато нейната дизайнерка Кристина Стамболян отдавна е забравена, създадената от нея рокля за Даяна се е запечатала завинаги в обществената памет.

Дръзката ѝ визия беше интерпретирана като публично упрекване към принц Чарлз, който малко преди появата ѝ в „Серпентайн“ призна в ефира на ITV, че е извършил прелюбодеяние.

Тясна, черна и съблазнително разкриваща раменете, роклята сякаш беше създадена, за да покаже на съпруга ѝ точно какво губи. Носена с високи токчета, червено червило и перлено колие, тя доказа, че елегантността е върховното отмъщение.

През последвалите години редица известни личности се опитаха да пресъздадат нейното въздействие в опит да си отмъстят.

Тридесет и две години след първата си поява, най-известната „малка черна рокля“ в историята е готова отново да предизвика фурор.

През декември аукционна къща Sotheby's в Ню Йорк ще предложи на почитателите възможността да притежават легендарната дреха, която ще бъде продадена на търг за първи път от близо три десетилетия.

Princess Diana's 'revenge dress' to go up for auction https://t.co/8JvhlHqssl — Daily Mail (@DailyMail) September 10, 2026

Даяна е носила роклята само веднъж, преди да я продаде на благотворителен търг през 1997 г. сред общо 79 свои тоалета в полза на организации за борба с рака и СПИН. Оттогава тя остава при настоящия си собственик.

Част от приходите от продажбата на Sotheby's този декември също ще имат благотворителна цел – те ще бъдат дарени на NHS Lothian Charity от името на Кралската болница в Единбург.

Роклята е може би най-яркият пример за това как Даяна майсторски използваше модата, за да управлява своя публичен образ и да сигнализира за чувствата си.

Според нейната стилистка Ана Харви, Даяна решила да облече роклята в последния момент. Тя я притежавала от три години, но преди това я смятала за твърде дръзка за публична поява.

Харви споделя, че тогава Даяна „искала да изглежда като милион долара“. Три десетилетия по-късно това нейно желание може да се сбъдне посмъртно.

Въпреки че от Sotheby's прогнозират, че роклята ще достигне цена между 150 000 долара (110 000 британски лири) и 300 000 долара (221 000 британски лири), крайната сума вероятно ще бъде значително по-висока и би могла спокойно да достигне – или дори да надхвърли – един милион долара.

През януари 2023 г. кадифена рокля на Виктор Еделщайн от гардероба на Даяна беше продадена за 604 800 долара (446 000 британски лири) – пет пъти повече от първоначалната оценка.

През септември 2023 г. известният пуловер с черната овца, носен от 19-годишната тогава лейди Даяна, беше продаден за 1,1 милиона долара (812 000 британски лири) в Ню Йорк. Това надхвърли четиринадесет пъти предварителната оценка на аукционната къща от 50 000 до 80 000 долара.

Снимкa: Shutterstock

Колкото и впечатляваща да е тази цифра, тя все още не я прави най-скъпата вещ, продадена от гардероба на Даяна.

Това отличие принадлежи на роклята на Жак Азагури, носена от Даяна във Флоренция през 1985 г. През декември 2023 г. тя достигна цена от 1 148 080 долара (847 207 британски лири) на търг на Julien's в Холивуд.4

Предвид световната слава на „роклята на отмъщението“, изглежда твърде вероятно най-известният тоалет на новото време скоро да добави и титлата „рекордсмен“ към съдържателната си биография. Без съмнение нейната самостоятелна страница в Уикипедия ще бъде съответно актуализирана.

За щастие онези, които нямат финансовата възможност да я купят, ще имат шанса поне да я видят. Преди продажбата роклята ще замине на световно турне със спирки в Лондон, Хонконг и Женева, след което ще се завърне в Ню Йорк за публична изложба и декемврийския търг.