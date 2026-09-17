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Шок в Двореца: Крал Чарлз III искал да забравят Даяна

Шок в Двореца: Крал Чарлз III искал да забравят Даяна

17 Септември, 2026 08:20 994 8

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Братът на принцеса Даяна с тежки разкрития за крал Чарлз III след смъртта ѝ през 1997 г.

Шок в Двореца: Крал Чарлз III искал да забравят Даяна - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нов огромен скандал разтърси британското кралско семейство, след като Чарлз Спенсър, брат на покойната принцеса Даяна, направи шокиращи разкрития за поведението на настоящия крал Чарлз III. Според откъси от предстоящата му мемоарна книга „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ (Swan Song: Diana, My Sister), тогавашният принц на Уелс избухнал в гневен телефонен разговор броени дни след трагедията в Париж през 1997 г. и заявил по адрес на бившата си съпруга: „Бъди сигурен, че скоро ще я забравим!“.

Според публикация на авторитетното британско издание Daily Mail, което държи правата за публикуване на части от книгата, жестоките думи на Чарлз III са изречени по време на остър спор между двамата мъже. Братът на Даяна твърдо се е противопоставял на решението младите по това време принцове Уилям и Хари (тогава на 15 и 12 години) да вървят пеша зад ковчега на майка си по време на траурната процесия в Лондон. Спенсър описва реакцията на Чарлз като „поток от натрупан през годините яростен презрение към Даяна“ и ужас от факта, че целият свят е толкова покрусен от нейната смърт.

Реакцията на Бъкингамския дворец

В безпрецедентен ход от Бъкингамския дворец побързаха да излязат с официална позиция по повод скандалните твърдения. Говорител на краля коментира пред BBC News: „Въпреки че по принцип не коментираме книги, Негово Величество съзнава, че болката от братската скръб може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начин, който другите не разпознават, дори много години след такава загуба“. С това Дворецът индиректно обвини Ърл Спенсър в изкривяване на истината поради преживяната травма.

Мемоарите на Чарлз Спенсър трябва да излязат официално на пазара на 22 септември, като интересът към тях вече предизвика и криминални прояви – броени дни по-рано камион, превозващ копия от книгата, бе ограбен при мистериозни обстоятелства в Нидерландия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛЕ о ПА р Д

    4 0 Отговор
    братчеда , котарака каза , че го боляло опашката за кралското севмейство

    Коментиран от #4

    08:26 17.09.2026

  • 3 в кратце

    3 3 Отговор
    Крал Чарлз III-ти е поискал да забравят за принцеса Даяна,защото тя му е изневерявала и червеникавият Хари не е негов син.

    08:30 17.09.2026

  • 4 Оооо да

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЛЕ о ПА р Д":

    За бълхарника ли става въпрос? Него не го боли опашката ,боли го под опашката.

    Коментиран от #7

    08:41 17.09.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    „поток от натрупанО през годините яростНО презрение към Даяна“

    08:41 17.09.2026

  • 6 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Тия палячовци на снимката са много смешни. Приличат на клоуни от някой цирк.

    08:48 17.09.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оооо да":

    не се занимавай с него , те съветвам!! навремето имаше битки в клетки-пуснаха му немска овчарка---издра му очите и откъде намери пролука , незнам , ама изкочи навън...

    08:51 17.09.2026

  • 8 българина

    0 0 Отговор
    аз не съм покрусен, стига ни занимавахте с човек, който няма нишо общо с България, хора направили нещо за страната умират всеки ден, но никой не говори за тях 30 г скед това.

    08:55 17.09.2026