Светлана Василева и Златка Райкова заживяха заедно с децата и без мъже

Светлана Василева прави нова важна стъпка в личния си живот, като се е нанесла със семейството си в затворен луксозен комплекс в София. Появата ѝ не е останала незабелязана от живущите в района, известен с високия стандарт, сигурността и спокойствието си, пише в. Марица.

Комплексът се намира в един от най-предпочитаните квартали на столицата и предлага всички удобства за комфортен живот. Именно комбинацията от уединение и сигурност е сред основните причини за избора на моделката.

Любопитен детайл е, че в същия комплекс живее и нейната близка приятелка Златка Райкова. Така двете не само ще продължават да поддържат близкото си приятелство, но и ще бъдат съседки. Децата им също са близки, което прави новата ситуация още по-удобна за двете семейства.

В последните години Светлана Василева живееше с децата си в къща край Правец, близо до хотел „Хаят“, където се радваха на природа и спокойствие. Постоянното пътуване до столицата обаче вероятно е натежало и е довело до решението за завръщане в града.

Очаква се през есента дъщеря ѝ да започне училище в София, което също е фактор за преместването. Новият дом ще улесни ежедневието на семейството и ще осигури по-добра организация.

Двете блондинки допълнително се сближиха и покрай кризите с мъжете в живота си. Светлана заряза съпруга си Христиан Гущеров с бурни публични скандали и обвинения в изневяра, лъжи и какво ли още не, а Златка тихомълком се е развела със своя мъж Карен насред проблемите му със закона заради участие в черно тото.