"Бурята Епстийн" връхлетя и сестрите Хадид - правили секс с "правилните" хора

Сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Епстийн, пише Gazetta Express.

Според новопубликувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са споменати в размяна на имейли. Епстийн е попитан за успеха на сестрите на модния подиум. Бившият финансист отрича всякакво участие на баща им, който е финансирал кариерата им. Той твърди, че моделите „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.

Островът на Епстийн преди това бе свързван с детския канал Nickelodeon.

Епстийн почина в ареста през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на деца за сексуална експлоатация. През 2021 г. неговата асистентка, Гислейн Максуел, беше осъдена за помагачество.

През 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува архива на финансиста – снимки, кореспонденция и контакти. Сред тези, които са общували с Епстийн, са бившият британски принц Андрю, бившата му съпруга Сара Фъргюсън, френският президент Еманюел Макрон и други западни политици.