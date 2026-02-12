"Бурята Епстийн" връхлетя и сестрите Хадид - правили секс с "правилните" хора

Сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Епстийн, пише Gazetta Express.
Според новопубликувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са споменати в размяна на имейли. Епстийн е попитан за успеха на сестрите на модния подиум. Бившият финансист отрича всякакво участие на баща им, който е финансирал кариерата им. Той твърди, че моделите „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.
Островът на Епстийн преди това бе свързван с детския канал Nickelodeon.
Епстийн почина в ареста през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на деца за сексуална експлоатация. През 2021 г. неговата асистентка, Гислейн Максуел, беше осъдена за помагачество.
През 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува архива на финансиста – снимки, кореспонденция и контакти. Сред тези, които са общували с Епстийн, са бившият британски принц Андрю, бившата му съпруга Сара Фъргюсън, френският президент Еманюел Макрон и други западни политици.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3
11:16 12.02.2026
2 Иван
11:21 12.02.2026
3 т-п тpoл сopoсoиден
До коментар #1 от "Сила":В ориенталския свят жените ходят забулени, не работят и не си лягат с който ги хване за да се издигат в кариерата. Това го правят жените в либерасткия, западен, прогресивен и демократичен свят, където всички се издигат според заслугите и успехите си ;)
Коментиран от #16, #18
11:23 12.02.2026
4 ДрайвингПлежър
Всичките певачки и всичките актриски и всичките маникенки минават през правилните хора и ако са много ама много добри в леглото си получават славата
11:23 12.02.2026
5 Иронично
11:25 12.02.2026
6 Хасан
Коментиран от #17
11:26 12.02.2026
7 Жени Калкана
11:29 12.02.2026
8 таксиджия 🚖
Това е с цел обучение на подрастващите какви трябва да станат и кого да подражават, за да живеят лесен и луксозен живот. Демокрацията е проституция в голямата си част! И мъже са ги тсковали на тоя остров 🏝️ и това ще излезе, известни актьори и певци.
11:30 12.02.2026
9 топлата вода
11:30 12.02.2026
10 Закономерно
11:32 12.02.2026
11 таксиджия 🚖
Как мислите в продължение на повече от 10 години е лице на водещите фирми за козметика и модни къщи!?
Помните ли скандала със Елон Мъск - хванаха ги да правят тройка със Амбър Хърд във хотел, докато Амбър е гадже на Джони Деп. Запознали са се малко преди това именно на Епщайн острова 🏝️.
11:33 12.02.2026
12 среднощен
Има и други - но, "в свое време"....
11:33 12.02.2026
13 чичо Дони
11:35 12.02.2026
14 Хи хи хи
11:36 12.02.2026
15 Не разбрал
11:46 12.02.2026
16 чиновник без бонуси
До коментар #3 от "т-п тpoл сopoсoиден":Нещо като комплекс за малоценност имаш, а ? Избягват ли те ..."жените в либерасткия, западен, прогресивен и демократичен свят.".. ? Лошо мой човек. Нищо друго не ти остава освен да минеж през ножицата и да обуеш шалварите. Ама да знаеш - пак нямаш гаранции.
12:02 12.02.2026
17 Наивник си ти
До коментар #6 от "Хасан":Като ги гледам и вашите правят направо космически изпълнения, чак пушек се вдига. Я върви в чалготеките в студентски град да ги видиш вашите жени, какво НЕ правят и то за бирени капачки.
Не ставай смешен хасанчо стой си там на село, гледай козите и вярвай, че дъщеря ти не прави такива неща.
12:06 12.02.2026
18 аБе,
До коментар #3 от "т-п тpoл сopoсoиден":Много си заблуден и живееш с приказки от 1001 нощ.
12:07 12.02.2026
19 бай Иван
12:10 12.02.2026
