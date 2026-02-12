Новини
Любопитно »
"Бурята Епстийн" връхлетя и сестрите Хадид - правили секс с "правилните" хора

12 Февруари, 2026 11:14 3 033 20

  • джефри епстийн-
  • сестри-
  • хадид

Моделите са споменати в размяна на имейли

"Бурята Епстийн" връхлетя и сестрите Хадид - правили секс с "правилните" хора - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сестрите Бела и Джиджи Хадид са замесени в скандала с Епстийн, пише Gazetta Express.

Според новопубликувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ, моделите са споменати в размяна на имейли. Епстийн е попитан за успеха на сестрите на модния подиум. Бившият финансист отрича всякакво участие на баща им, който е финансирал кариерата им. Той твърди, че моделите „просто“ са предоставяли сексуални услуги на „правилните хора“ и са „следвали заповеди“.

Островът на Епстийн преди това бе свързван с детския канал Nickelodeon.

Епстийн почина в ареста през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на деца за сексуална експлоатация. През 2021 г. неговата асистентка, Гислейн Максуел, беше осъдена за помагачество.

През 2025 г. Министерството на правосъдието на САЩ започна да публикува архива на финансиста – снимки, кореспонденция и контакти. Сред тези, които са общували с Епстийн, са бившият британски принц Андрю, бившата му съпруга Сара Фъргюсън, френският президент Еманюел Макрон и други западни политици.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    40 4 Отговор
    Защо ли не съм изненадан ...ориенталски традиции !!!

    Коментиран от #3

    11:16 12.02.2026

  • 2 Иван

    44 0 Отговор
    Така се издигат моделите. И мис прашки така направи къща

    11:21 12.02.2026

  • 3 т-п тpoл сopoсoиден

    32 6 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    В ориенталския свят жените ходят забулени, не работят и не си лягат с който ги хване за да се издигат в кариерата. Това го правят жените в либерасткия, западен, прогресивен и демократичен свят, където всички се издигат според заслугите и успехите си ;)

    Коментиран от #16, #18

    11:23 12.02.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    41 0 Отговор
    Е кой си е мислел, че не са спали с правилните хора - как мислите, че известните стават известни?
    Всичките певачки и всичките актриски и всичките маникенки минават през правилните хора и ако са много ама много добри в леглото си получават славата

    11:23 12.02.2026

  • 5 Иронично

    37 0 Отговор
    В цял свят “ моделите” правят услуги на правилните хора ама Не, те не го правят за лична изгода а от добро сърце ха ха

    11:25 12.02.2026

  • 6 Хасан

    14 4 Отговор
    наши жена не прави така

    Коментиран от #17

    11:26 12.02.2026

  • 7 Жени Калкана

    27 0 Отговор
    Моите момичета са номер едно, дори фолкаджийките са едно ниво под тях. Аз лично съм ги обучила и запознала с правилните хора а те са работливи и много похотливи.

    11:29 12.02.2026

  • 8 таксиджия 🚖

    30 0 Отговор
    Естествено! Как мислите, че едни и същи момичета биват лансирани във филми, реклами на Лореал, Винчи, Витон, пишат напрекъснато по американски и английски медийни сайтове, за да ум увеличават последователките, които са ученички.

    Това е с цел обучение на подрастващите какви трябва да станат и кого да подражават, за да живеят лесен и луксозен живот. Демокрацията е проституция в голямата си част! И мъже са ги тсковали на тоя остров 🏝️ и това ще излезе, известни актьори и певци.

    11:30 12.02.2026

  • 9 топлата вода

    26 0 Отговор
    Това защо е упрек към сестрите - моделки. Тово им влиза в длъжностната характеристика, както на всичките им колежки. Упреквайте, ако ви стиска, работодателят им.

    11:30 12.02.2026

  • 10 Закономерно

    22 0 Отговор
    До като свят светува, млада плът във стари ръце за бърза кариера и скъпи дрънкулки.

    11:32 12.02.2026

  • 11 таксиджия 🚖

    13 0 Отговор
    Кара ДеЛевин моделката русата

    Как мислите в продължение на повече от 10 години е лице на водещите фирми за козметика и модни къщи!?

    Помните ли скандала със Елон Мъск - хванаха ги да правят тройка със Амбър Хърд във хотел, докато Амбър е гадже на Джони Деп. Запознали са се малко преди това именно на Епщайн острова 🏝️.

    11:33 12.02.2026

  • 12 среднощен

    14 0 Отговор
    "...Сред тези, които са общували с Епстийн, са бившият британски принц Андрю, бившата му съпруга Сара Фъргюсън, френският президент Еманюел Макрон и други западни политици...";

    Има и други - но, "в свое време"....

    11:33 12.02.2026

  • 13 чичо Дони

    12 0 Отговор
    стоеше много добре до Епстийн в архивните кадри които изтекоха от средата на 80-те години когато и двамата са доста млади и енергични, чичо Дони отново си правеше любимите движения с ръцете раз два раз два, като от любимата му песен на Вилидж Пипъл YMCA. Явно демократическата партия започна с компроматите доста рано преди края на мандата му.

    11:35 12.02.2026

  • 14 Хи хи хи

    20 0 Отговор
    Макарона и той ли е доставял сексуални услуги като жена на МЪЖЕТЕ ??????

    11:36 12.02.2026

  • 15 Не разбрал

    9 0 Отговор
    Искате да кажете, че он ги е ман дръ сал?

    11:46 12.02.2026

  • 16 чиновник без бонуси

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "т-п тpoл сopoсoиден":

    Нещо като комплекс за малоценност имаш, а ? Избягват ли те ..."жените в либерасткия, западен, прогресивен и демократичен свят.".. ? Лошо мой човек. Нищо друго не ти остава освен да минеж през ножицата и да обуеш шалварите. Ама да знаеш - пак нямаш гаранции.

    12:02 12.02.2026

  • 17 Наивник си ти

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасан":

    Като ги гледам и вашите правят направо космически изпълнения, чак пушек се вдига. Я върви в чалготеките в студентски град да ги видиш вашите жени, какво НЕ правят и то за бирени капачки.
    Не ставай смешен хасанчо стой си там на село, гледай козите и вярвай, че дъщеря ти не прави такива неща.

    12:06 12.02.2026

  • 18 аБе,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "т-п тpoл сopoсoиден":

    Много си заблуден и живееш с приказки от 1001 нощ.

    12:07 12.02.2026

  • 19 бай Иван

    8 0 Отговор
    А не бе! Гърмели са им джамчетата и от двата входа67за кинти и издигане в "елита". И сега какво прос.ит.тту.ки модел за подражание и световна слава .Ага ти света ,ега ти и евроатлантическите ценностти.

    12:10 12.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.