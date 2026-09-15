Катрин Зита-Джоунс разкри необичайната тайна на 26-годишния си брак с Майкъл Дъглас

Катрин Зита-Джоунс разкри какво според нея е помогнало на брака ѝ с Майкъл Дъглас да устои повече от четвърт век. 56-годишната уелска актриса признава, че професионалните ангажименти и времето, което двамата прекарват разделени, са се оказали важна част от отношенията им.

Катрин Зита-Джоунс и 81-годишният американски актьор и продуцент Майкъл Дъглас са женени от 2000 г. и имат две деца, Дилън, на 26 години, и Карис, на 23.

„Майкъл казва: „Поеми този ангажимент, това е страхотно“. След това може да долети и да ме види за дълъг уикенд“, разказва носителката на „Оскар“ пред The Sunday Times Culture. Според нея този начин на живот е далеч по-подходящ за брака им от постоянното ежедневие под един покрив.

Връзката на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас започва в края на 90-те години. Двамата имат 25 години разлика във възрастта и споделят една и съща рождена дата, 25 септември. Бракът им преминава и през сериозна криза през 2013 г., когато двойката се разделя временно, преди впоследствие да се събере.

През последните години професионалният им ритъм се промени. Майкъл Дъглас съзнателно се оттегли от активните снимки след 2022 г. след почти шест десетилетия в киното. Носителят на две награди „Оскар“ обаче подчертава, че не се смята за официално пенсиониран и би се върнал пред камерата за достатъчно специален проект. Последната му голяма телевизионна роля беше тази на Бенджамин Франклин в минисериала „Franklin“.

Катрин Зита-Джоунс остава значително по-активна. След успеха като Мортиша Адамс в сериала „Wednesday“ актрисата пое главната роля в трилъра „Kill Jackie“. В продукцията тя играе Джаки Прайс, бивша фигура от света на наркотрафика, която по-късно се превръща в търговец на произведения на изкуството. Ролята е специална за Зита-Джоунс и заради възможността да използва естествения си уелски акцент.

Работата вече се превръща в семейна традиция и за следващото поколение. Дилън Дъглас и Карис Дъглас са завършили университета „Браун“ и постепенно изграждат собствени кариери. Карис направи професионални стъпки като актриса на театралната сцена в Ню Йорк, докато Дилън развива присъствие в медиите и политическите формати.

Катрин Зита-Джоунс обаче категорично отхвърля популярния етикет „непо бебета“ за децата на известни родители.

„Тези деца не са избирали да се родят в известно семейство. Те просто се опитват да намерят собствения си път“, казва актрисата. По думите ѝ тя и Майкъл Дъглас подкрепят амбициите на Дилън и Карис, защото виждат колко сериозно работят за тях.

Днес Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас живеят основно в Ню Йорк. В по-ранен период семейството прекарва години на Бермудските острови, решение, което актрисата определя като начин да осигурят на децата си по-нормално детство далеч от постоянния интерес на фотографите.