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Сидни Суини изгуби 200 000 последователи заради скандала с голата реклама

Сидни Суини изгуби 200 000 последователи заради скандала с голата реклама

16 Септември, 2026 11:15 531 10

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Звездата от „Еуфория“ понесе вълна от критики от олимпийски атлетки заради провокативната си кампания

Сидни Суини изгуби 200 000 последователи заради скандала с голата реклама - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната американска актриса Сидни Суини, станала световноизвестна с ролята си в драмата „Еуфория“ (Euphoria), се сблъска с мащабно недоволство в социалните мрежи. Само в рамките на два дни профилът на Суини в Instagram е бил „отпоследван“ от над 200 000 потребители.

Повод за масовото недоволство стана промоционалното видео за новото приложение за спортни залози Novig, в което актрисата е стратегически партньор и акционер, пише Variety. В 60-секундната реклама Суини позира напълно гола, а интимните части от тялото ѝ са прикрити единствено от различни спортни уреди като футболни и баскетболни топки.


Кампанията предизвика гневни реакции сред редица професионални спортисти. Четирикратната олимпийска златна медалистка по плуване от Австралия Ариарт Титмус коментира остро:

„В какъв свят живеем, че комерсиализирането и сексуализирането на женския спорт все още е водещ мотив за продажби?“. Суини се защити в своите Instagram Stories, публикувайки архивни голи корици на атлети от списанието ESPN Body Issue Variety, но критиците контрираха, че нейният проект има чисто комерсиална цел


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Историк

    4 0 Отговор
    И спечели 2 милиона нови.

    11:23 16.09.2026

  • 5 ИВАН

    2 0 Отговор
    Чак се разревах, горкото момиче ...

    11:27 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сидни, омъжи се за мен

    2 0 Отговор
    Но пък спечели нови 2 милиона, един от които съм аз.

    11:32 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Спортните уреди,

    1 0 Отговор
    особено топките, изглеждат добре на фона на Сидни!

    Що може заголоени мадами да продават коли, а топки- не?!

    11:43 16.09.2026