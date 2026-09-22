6-годишно момиче 2 пъти разби световен рекорд за нареждане на кубчето на Рубик

6-годишно китайско момиче постави нов световен рекорд при жените по скоростно нареждане на кубчето на Рубик 3х3. Детето е успяло да го реши за малко над 4 секунди, съобщават китайски държавни медии, цитирани от The Straits Times и bTV.
Младата състезателка по скоростно нареждане на кубчето на Рубик Лиан Юнчжи два пъти подобри световния рекорд при жените за средно време при решаване на кубчето 3х3 през септември на две състезания, сертифицирани от Световната кубинг асоциация (WCA), в Ухан и Гуанджоу, съобщи държавната телевизия CCTV на 21 септември.
Тя е постигнала средно време от 4,52 и 4,27 секунди, след като е решила кубчето 5 пъти.
Лиан, която е от Чънду, е „първата жена в скоростното нареждане на кубчето, постигнала средно време под 4,5 секунди“, допълва CCTV.
В публикуван от CCTV видеозапис малкото момиче е с червена карирана панделка на главата, докато ловко завърта и усуква кубчето на Рубик.
След като решава пъзела, тя поставя кубчето на масата, пляска с ръце и вдига победоносно юмрук във въздуха.
Лиан се запознава за първи път с кубчето на Рубик, след като като дете е записана на курс. Той е един от различните извънкласни занимания, които тя посещава наред с уроците по танци и музика, разказва майка ѝ Лин Янси пред местни медии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 редник
Какви деца раждат китайски майки юнашки - кога ще ги стигнем!? 🤥
12:20 22.09.2026
2 съседи
12:22 22.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мара Атанасова
12:28 22.09.2026
5 Соваж бейби
12:35 22.09.2026
6 в кратце
12:42 22.09.2026