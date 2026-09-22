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6-годишно момиче 2 пъти разби световен рекорд за нареждане на кубчето на Рубик

6-годишно момиче 2 пъти разби световен рекорд за нареждане на кубчето на Рубик

22 Септември, 2026 12:12 511 6

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  • рекорд-
  • китай

Тя е постигнала средно време от 4,52 и 4,27 секунди, след като е решила кубчето 5 пъти

6-годишно момиче 2 пъти разби световен рекорд за нареждане на кубчето на Рубик - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

6-годишно китайско момиче постави нов световен рекорд при жените по скоростно нареждане на кубчето на Рубик 3х3. Детето е успяло да го реши за малко над 4 секунди, съобщават китайски държавни медии, цитирани от The Straits Times и bTV.

Младата състезателка по скоростно нареждане на кубчето на Рубик Лиан Юнчжи два пъти подобри световния рекорд при жените за средно време при решаване на кубчето 3х3 през септември на две състезания, сертифицирани от Световната кубинг асоциация (WCA), в Ухан и Гуанджоу, съобщи държавната телевизия CCTV на 21 септември.

Тя е постигнала средно време от 4,52 и 4,27 секунди, след като е решила кубчето 5 пъти.

Лиан, която е от Чънду, е „първата жена в скоростното нареждане на кубчето, постигнала средно време под 4,5 секунди“, допълва CCTV.

В публикуван от CCTV видеозапис малкото момиче е с червена карирана панделка на главата, докато ловко завърта и усуква кубчето на Рубик.

След като решава пъзела, тя поставя кубчето на масата, пляска с ръце и вдига победоносно юмрук във въздуха.

Лиан се запознава за първи път с кубчето на Рубик, след като като дете е записана на курс. Той е един от различните извънкласни занимания, които тя посещава наред с уроците по танци и музика, разказва майка ѝ Лин Янси пред местни медии.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    4 1 Отговор
    Ми, браво на детето!

    Какви деца раждат китайски майки юнашки - кога ще ги стигнем!? 🤥

    12:20 22.09.2026

  • 2 съседи

    1 1 Отговор
    След като не намерил котката си, Шрьодингер добре наредил кучето на Рубик.

    12:22 22.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мара Атанасова

    2 1 Отговор
    А аз съм проста ганьова майка юнашка.🐑

    12:28 22.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    1 2 Отговор
    Решило ама друг път ,кубчето е било от китайска фабрика правят измами всяккъкви ,само външно Рубик. Да заповяда в Европа с тукашно производство и пред комисия ще го нареди на 6 години дете 👎🤣👈точно на 36 май.

    12:35 22.09.2026

  • 6 в кратце

    0 0 Отговор
    6-годишно китайско момиче не може да е жена.Жена става след 18-тата си година.

    12:42 22.09.2026