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Парле ву франсе: Парламентът заделя 102 хил. евро без ДДС за езикови курсове за депутати

Парле ву франсе: Парламентът заделя 102 хил. евро без ДДС за езикови курсове за депутати

22 Септември, 2026 11:52 678 49

  • парламент-
  • езикови курсове-
  • депутати-
  • служители

Курсовете сега трябва да са от по 150 часа, а групите на “учениците” да са от 5 до 9 човека

Парле ву франсе: Парламентът заделя 102 хил. евро без ДДС за езикови курсове за депутати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

102 хиляди евро без ДДС е заделило Народното събрание, за да организира езикови курсове за депутати и служители. Сумата е заложена за периода до 2029 г., когато би трябвало да изтече мандатът на 52-ия парламент, ако е пълен, пише "24 часа".

В параметрите на пуснатата обществена поръчка е предвидено обучение по английски, немски и френски език - и за трите от ниво А1 до С1, но и специализирани курсове за работа с институциите на Европейския съюз на съответния език. А за английския се изисква и ниво като за юристи.

Организирането на езикови курсове в парламента се прави редовно, за да се подобрят знанията и на депутатите, и на служителите. Практиката сочи обаче, че в последните мандати интересът към подобно обучение е основно от служители, а по-малко от самите народни представители. Те пътуват често в чужбина като част от делегациите на НС в различни европейски институции, както и за интерпарламентарни срещи.

Курсовете сега трябва да са от по 150 часа, а групите на “учениците” да са от 5 до 9 човека. Изрично е уточнено, че графикът на часовете трябва да е съобразен и с трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август. Ще има начален тест, който ще определи нивото на всеки от желаещите да се усъвършенстват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    32 16 Отговор
    Почвайте да учите руски, доде е време, за да не ви се наложи, да записвате ускорен курс по турски.

    Коментиран от #42

    11:59 22.09.2026

  • 2 Б--о-клуц-и неграмотни

    35 0 Отговор
    Пълно с ИИ за учене на езици, ако имаха желание...не--гра--мотни св--ин-и , че и компютър не са включвали през живота си се издадоха...

    Коментиран от #5

    12:00 22.09.2026

  • 3 Те български

    38 0 Отговор
    не могат да говорят , чужди езици ще ми учат ? Пак разходи на вятъра !

    12:01 22.09.2026

  • 4 ИДИ...

    33 0 Отговор
    ...ОТИ
    ПЛАЩАЙТЕ СИ КУРСОВЕТЕ ОТ ЗАПЛАТИТЕ. ХАЙДЕ СЕГА И КУРСОВЕ ДА ВИ ПЛАЩАМЕ..ТО НЕ БЯХА КАФЕТА,БОНБОНКИ,ЯДКИ....

    12:02 22.09.2026

  • 5 Защото когато ги издигат

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Б--о-клуц-и неграмотни":

    Няма критерии за квалификация
    Мутри и калинки
    Да дадат списъка на курсистите
    Обективно

    Коментиран от #12

    12:03 22.09.2026

  • 6 Да,бе

    29 0 Отговор
    Плащаме им кафето и шоколадите,а сега и езиковите курсове .Хиляди ученици учат английски в частни школи и плащат родителите им.Защо тези с големи заплати не си плащат сами?

    12:04 22.09.2026

  • 7 батвесо

    18 1 Отговор
    Как ще си ги плащат, като са социално бедни.

    12:04 22.09.2026

  • 8 Анонимен

    9 4 Отговор
    Е това да си радевист облаги евра всичко ама всичко от държавата А за онези малоумниците гласували за радев замразени доходи и инфлация Хахахахаха Ето ви вашият месия

    12:05 22.09.2026

  • 9 Поточета от разходи

    22 0 Отговор
    Защо, бе? Не трябва ли да са образовани вече на тези години? Малко ли получават за да си бръкнат в джоба? Да не раздадат дипломите с правописни грешки като оня, изпратен в Испания с ниво А1.

    12:05 22.09.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    15 0 Отговор
    Боооже Господи,
    ТОЛКОВА ЛИ СА БЕДНИ ???
    А от вкъщи се ПЛАЩА за това "бъдещето на България" - /децата/ да са полезни на държавата ...
    За безполезните тър.тей - безплатно...
    Сигурно това и за целите им фамилии - нали ги съпровождат на екскурзиите

    12:06 22.09.2026

  • 11 Льооетибюрек

    11 0 Отговор
    Вместо за предизборни билборди и кебапчета, можеха да изкарат някой бърз курс, ама...

    12:06 22.09.2026

  • 12 Навремето елка к.

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защото когато ги издигат":

    Проф от БАН мъкнеше цели торби с кисело мляко към дома
    Нали тя набута и хулигана а.й. който и от ЕС мина и се върна най- богат евродепутат
    Още Мърси света в Надежда дето комшиите му ревяха че бие жена си.
    Помним джанъм

    12:07 22.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Депутатите трябва да учат езици

    10 0 Отговор
    За тяхна сметка. От къде на къде народа ще им плаща курсовете. Абсолютна наглост. Кражба на пари.

    12:10 22.09.2026

  • 15 Спестиха о пенсии, от майчинство...

    10 0 Отговор
    Прогресивно унижощение на България . Ще останат само прогресивните неграмотници на края, улензени с 32 зъба като прецедателката текезесарка доцова. Напред, след юмрука на мунчо и идва светлото бъдеще!

    12:10 22.09.2026

  • 16 центавос

    12 0 Отговор
    срам радев,на таз празна хазна и пари за езикови курсове,за търтеите,и що трябва езици да знаят,ако е толкозважно да го бяхте сложили към изискванията за депутат,щом досега не са научили няма и да научат,ама явно на наш човек обучителната фирма требе да спечели

    12:10 22.09.2026

  • 17 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Учете руски шматки

    12:12 22.09.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    5 1 Отговор
    Бойко Полиглота ще води курсовете...

    12:13 22.09.2026

  • 19 Не, че нещо

    7 0 Отговор
    Ама, не трябва ли младеенето на чужди езици да е сред изискванията за работа в НС? Какво излиза? Учили-недоучили вземат по незнайно какъв начин службица и после на гърба на данъкоплатците си доучват...

    12:14 22.09.2026

  • 20 А п осят дарения за децата..

    11 0 Отговор
    Ега ти и нагластта! В събота реваха за стотинки в пееш или лъжеш, да дадат за децата. .А за тия неграмотните пари има. Какво става? Хора какво става ?

    12:14 22.09.2026

  • 21 Гост

    7 0 Отговор
    Некое прогресивно българче ще прибере 120 хилки в евро в личната си банкова сметка.

    12:15 22.09.2026

  • 22 Ще учат

    3 1 Отговор
    Български и руски език

    12:15 22.09.2026

  • 23 Пришелец

    4 2 Отговор
    “Ще говоря на френски език. Английският бавно и постепенно губи своята значимост в Европа."-Жан Клод Юнкер.

    12:15 22.09.2026

  • 24 Покъртително е

    8 0 Отговор
    " За да се подобрят знанията и на депутатите, и на служителите..."

    12:16 22.09.2026

  • 25 604

    4 0 Отговор
    Малки са им заплатите...на радеф стринка му има езикова школа...ваййй

    12:17 22.09.2026

  • 26 бай Шиле

    6 0 Отговор
    Пак впрегнахме каруцата пред коня. Защо не се изисква образователен ценз за депутати и служители в Парламента относно владеенето на английски език минимум?
    Ходят в командировки в чужбина и гледат като телета. Кой ще ги вземе на сериозно в чужбина?

    12:17 22.09.2026

  • 27 В работно време ли ще са

    4 1 Отговор
    Тези "курсове" от по 150 часа ? Що не са лятото?

    Коментиран от #31

    12:18 22.09.2026

  • 28 Някви

    3 0 Отговор
    преподавателе, добре ще я захлебят.

    12:19 22.09.2026

  • 29 Хаха

    5 0 Отговор
    Така ли ще "пестят" бюджетни пари тия хрантутници!? Щом са го пропуснали в училище, да си го учат сами, вкл. чрезхИИ, ако има желание тези ч.орове, що ще товарят бюджета!
    Същото и с безсмислената нова агенция, "координираща" КАТ и АПИ, няма такова ма.оумно пръскане на пари, а после "нямало" за заплати и пенсии, нали...

    12:19 22.09.2026

  • 30 Джони Инглиш

    2 1 Отговор
    Инглиша е официален международен език, о.к?

    12:19 22.09.2026

  • 31 По времето на

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "В работно време ли ще са":

    трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август... записват 1 клас а догодина 2-ри

    12:20 22.09.2026

  • 32 А може

    1 0 Отговор
    да започнат с курс по Български? Над половината от депутатите имат проблем с изказа на български, та тръгнали да учат чужди езици. Отделно, защо държавата да им плаща курс за начинаещи, вмсто да залегне като изискване за депутати и министри - владеене на поне един език? Съшо така да се въведе и проверка на дипломите им - валидни или купени.

    12:20 22.09.2026

  • 33 Това е бонус

    3 0 Отговор
    за простите радки. Който иска е щял да ходи на курсове, ама с държавни пари е по-сладко.
    Оставка, негодници!

    12:21 22.09.2026

  • 34 Капачки

    3 0 Отговор
    Да събираме ли ?

    12:22 22.09.2026

  • 35 И трябва

    1 1 Отговор
    Още се срамувам, как бойчо единствен с преводач обяснява нещо, което той си разбира за торта гараш.

    12:22 22.09.2026

  • 36 Да си го плащат сами бре

    3 0 Отговор
    Пари ли нямат или що?

    12:24 22.09.2026

  • 37 Варна 3

    5 1 Отговор
    Мунчо не спира да краде ,няма такъв наглец

    12:24 22.09.2026

  • 38 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    И дипломи ще им дават.

    12:25 22.09.2026

  • 39 И от къде точно

    2 0 Отговор
    102 хиляди евро без ДДС е "заделило" Народното събрание ? От разхода за тоалетна хартия ли?

    12:25 22.09.2026

  • 40 Олеееее...

    2 0 Отговор
    Бюджетът на Народното събрание (парламента) за 2026 година е в размер на 63 167 000 евро (приблизително 123.5 милиона лева), приет с държавния бюджет за 2026 г.

    12:27 22.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ганчо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Йоб твою мать. Йоб тебя в жопу.Явно на празника не си поискал прошка как си требен бе Копюр.ш?

    Коментиран от #49

    12:29 22.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ежко

    4 0 Отговор
    Първо избираме неграмотници,а после ги обучаваме.Найс ,а?

    12:29 22.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ПУЦовете кога?

    1 0 Отговор
    Смешно, жалко човече! Оставка!

    12:35 22.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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