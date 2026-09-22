Парле ву франсе: Парламентът заделя 102 хил. евро без ДДС за езикови курсове за депутати

102 хиляди евро без ДДС е заделило Народното събрание, за да организира езикови курсове за депутати и служители. Сумата е заложена за периода до 2029 г., когато би трябвало да изтече мандатът на 52-ия парламент, ако е пълен, пише "24 часа".
В параметрите на пуснатата обществена поръчка е предвидено обучение по английски, немски и френски език - и за трите от ниво А1 до С1, но и специализирани курсове за работа с институциите на Европейския съюз на съответния език. А за английския се изисква и ниво като за юристи.
Организирането на езикови курсове в парламента се прави редовно, за да се подобрят знанията и на депутатите, и на служителите. Практиката сочи обаче, че в последните мандати интересът към подобно обучение е основно от служители, а по-малко от самите народни представители. Те пътуват често в чужбина като част от делегациите на НС в различни европейски институции, както и за интерпарламентарни срещи.
Курсовете сега трябва да са от по 150 часа, а групите на “учениците” да са от 5 до 9 човека. Изрично е уточнено, че графикът на часовете трябва да е съобразен и с трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август. Ще има начален тест, който ще определи нивото на всеки от желаещите да се усъвършенстват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #42
11:59 22.09.2026
2 Б--о-клуц-и неграмотни
Коментиран от #5
12:00 22.09.2026
3 Те български
12:01 22.09.2026
4 ИДИ...
ПЛАЩАЙТЕ СИ КУРСОВЕТЕ ОТ ЗАПЛАТИТЕ. ХАЙДЕ СЕГА И КУРСОВЕ ДА ВИ ПЛАЩАМЕ..ТО НЕ БЯХА КАФЕТА,БОНБОНКИ,ЯДКИ....
12:02 22.09.2026
5 Защото когато ги издигат
До коментар #2 от "Б--о-клуц-и неграмотни":Няма критерии за квалификация
Мутри и калинки
Да дадат списъка на курсистите
Обективно
Коментиран от #12
12:03 22.09.2026
6 Да,бе
12:04 22.09.2026
7 батвесо
12:04 22.09.2026
8 Анонимен
12:05 22.09.2026
9 Поточета от разходи
12:05 22.09.2026
10 АГАТ а Кристи
ТОЛКОВА ЛИ СА БЕДНИ ???
А от вкъщи се ПЛАЩА за това "бъдещето на България" - /децата/ да са полезни на държавата ...
За безполезните тър.тей - безплатно...
Сигурно това и за целите им фамилии - нали ги съпровождат на екскурзиите
12:06 22.09.2026
11 Льооетибюрек
12:06 22.09.2026
12 Навремето елка к.
До коментар #5 от "Защото когато ги издигат":Проф от БАН мъкнеше цели торби с кисело мляко към дома
Нали тя набута и хулигана а.й. който и от ЕС мина и се върна най- богат евродепутат
Още Мърси света в Надежда дето комшиите му ревяха че бие жена си.
Помним джанъм
12:07 22.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Депутатите трябва да учат езици
12:10 22.09.2026
15 Спестиха о пенсии, от майчинство...
12:10 22.09.2026
16 центавос
12:10 22.09.2026
17 И Киев е Руски
12:12 22.09.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
12:13 22.09.2026
19 Не, че нещо
12:14 22.09.2026
20 А п осят дарения за децата..
12:14 22.09.2026
21 Гост
12:15 22.09.2026
22 Ще учат
12:15 22.09.2026
23 Пришелец
12:15 22.09.2026
24 Покъртително е
12:16 22.09.2026
25 604
12:17 22.09.2026
26 бай Шиле
Ходят в командировки в чужбина и гледат като телета. Кой ще ги вземе на сериозно в чужбина?
12:17 22.09.2026
27 В работно време ли ще са
Коментиран от #31
12:18 22.09.2026
28 Някви
12:19 22.09.2026
29 Хаха
Същото и с безсмислената нова агенция, "координираща" КАТ и АПИ, няма такова ма.оумно пръскане на пари, а после "нямало" за заплати и пенсии, нали...
12:19 22.09.2026
30 Джони Инглиш
12:19 22.09.2026
31 По времето на
До коментар #27 от "В работно време ли ще са":трите депутатски ваканции - за Коледа, за Великден и през август... записват 1 клас а догодина 2-ри
12:20 22.09.2026
32 А може
12:20 22.09.2026
33 Това е бонус
Оставка, негодници!
12:21 22.09.2026
34 Капачки
12:22 22.09.2026
35 И трябва
12:22 22.09.2026
36 Да си го плащат сами бре
12:24 22.09.2026
37 Варна 3
12:24 22.09.2026
38 Хасковски каунь
12:25 22.09.2026
39 И от къде точно
12:25 22.09.2026
40 Олеееее...
12:27 22.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ганчо
До коментар #1 от "честен ционист":Йоб твою мать. Йоб тебя в жопу.Явно на празника не си поискал прошка как си требен бе Копюр.ш?
Коментиран от #49
12:29 22.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ежко
12:29 22.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А ПУЦовете кога?
12:35 22.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.