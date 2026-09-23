Билетите за предпремиерата на „Под прикритие 6“ в НДК се разпродадоха за 2 дни

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) По-бавният ритъм ще Ви помогне да запазите силите си и да не се въвличате във всичко, което се случва около Вас. Сутринта чуждо настроение или очакване лесно може да Ви повлияе повече, отколкото си давате сметка. Оставете важните заключения за по-късно. Около обяд подходящ разговор може да изясни въпрос, свързан с доверие, общи ангажименти или средства. Работата върху нещо насаме ще бъде особено продуктивна. Началото на есента Ви напомня, че понякога промяната започва тихо – с решение какво повече няма да носите със себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) По-видими сте и присъствието Ви се усеща силно, дори без да полагате особени усилия. Сутринта настроението може да Ви подтикне към големи жестове или категорични решения, затова оставете малко време между импулса и действието. Около обяд се отваря отлична възможност за разговор, обучение, пътуване или споделяне на идея с човек, който може да я разбере. Отношенията остават важни, но не е нужно да доказвате нищо. Първият есенен ден може да Ви донесе усещане, че сте готови да погледнете на живота от по-различна височина.

Козирог (23.12 - 20.01) Усещането за собствена стойност е по-важно от това дали някой друг ще оцени усилията Ви веднага. Сутринта може да се изкушите да похарчите повече или да си поставите прекалено амбициозна финансова цел. Не бързайте. Около обяд професионален разговор, предложение или решение може да се развие много добре, особено ако сте подготвили аргументите си. Имате възможност да покажете компетентност без излишна демонстративност. Новият сезон насочва вниманието Ви към това как искате да изглежда следващият етап от професионалния Ви път.

Стрелец (23.11 - 22.12) Раздвижването около Вас може да донесе новина, покана или контакт, който заслужава внимание. Сутринта информацията е много, но не всичко, което чувате, е еднакво важно – възможно е някой да преувеличава или просто да се увлече. Към обяд става много по-лесно да отделите фактите от впечатленията и да проведете успешен разговор с приятел или колега. Бъдещ проект може да получи необходимата подкрепа. С настъпването на есента започва подходящо време да решите с кои хора и идеи искате да продължите напред.

Скорпион (24.10 - 22.11) Не е необходимо да бъдете в центъра на събитията, за да се случва нещо важно. По-тихото начало Ви позволява да чуете собствените си мисли и да забележите какво назрява под повърхността. Сутринта семейна или домашна тема може да бъде представена по-драматично, отколкото заслужава – изчакайте, преди да реагирате. Около обяд разговор насаме носи полезна яснота. Присъствието Ви е силно и привличате повече внимание, дори когато не го търсите. Есента Ви намира в период на вътрешно пренареждане.

Везни (24.09 - 23.10) Започва по-личен и видим период, в който ще Ви бъде по-важно какво искате Вие, а не само какво очакват околните. Сутринта Ви носи много идеи и желание за удоволствие, но не прекалявайте с обещания, покупки или планове. Около обяд сте особено убедителни и можете успешно да проведете разговор, да представите предложение или да изясните отношения. Любовта и личните ценности стават по-дълбока тема през следващите дни. Първият есенен ден е хубав момент да си зададете прост въпрос: какво искате да бъде различно до края на годината?

Дева (24.08 - 23.09) Ритъмът на ежедневието Ви се променя и е добър момент да видите кое работи и кое само Ви отнема време. Сутринта не претоварвайте графика си с прекалено много задачи – желанието да отметнете всичко наведнъж лесно ще доведе до умора. По обяд можете много успешно да уредите практически въпрос, покупка или разговор, свързан с работа. Общуването с близки хора е по-интензивно и си струва да слушате внимателно. Началото на есента Ви приканва постепенно да преминете от непрекъснато действие към по-балансиран ритъм.

Лъв (24.07 - 23.08) Другите хора играят важна роля в плановете Ви и някой може да внесе свежа идея или предложение. Сутринта обаче има риск да очаквате прекалено много от среща, партньорство или общ проект. Не е нужно всичко да бъде великолепно, за да бъде ценно. Около обяд разговорите вървят много по-леко и можете да кажете точно онова, което досега не сте успявали да формулирате. Семейните отношения изискват повече деликатност. С настъпването на есента може да усетите желание да промените начина, по който разпределяте времето между себе си и другите.

Рак (22.06 - 23.07) Нещо, което споделяте с друг човек – отговорност, средства или силно чувство – изисква повече внимание. Сутринта избягвайте крайностите и не приемайте обещанията за сигурни само защото Ви се иска да им вярвате. По-късно можете спокойно да обсъдите финансов или семеен въпрос и да стигнете до решение, което устройва всички. Вашата собствена активност остава висока, затова използвайте я за конкретни действия. Първият есенен ден е подходящ да се освободите от нещо излишно и да оставите повече място за онова, което действително Ви дава сигурност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Любопитството Ви води към нови теми, хора и идеи и вероятно ще Ви бъде трудно да стоите в рамките на обичайното. Сутрешният ентусиазъм е приятен, но може да Ви подтикне да прецените някоя възможност прекалено оптимистично. Изчакайте до обяд – тогава думите идват по-лесно и можете чудесно да представите идея, да учите, да пишете или да водите важен разговор. В любовта също има повече възможности за откровено общуване. Есента започва с желание да разширите света си, а не да се затворите в него.

Телец (21.04 - 21.05) Работна или обществена тема може да привлече вниманието Ви още от сутринта и да Ви накара да мислите по-мащабно. Пазете се от прекалени очаквания – както към себе си, така и към резултатите, които трябва да получите веднага. По обяд ще Ви бъде по-лесно да организирате задачите, да проведете полезна среща или да намерите практично решение. В отношенията ще търсите повече дълбочина и искреност. Новият сезон е добър повод да промените малка част от ежедневието си, която отдавна не Ви носи удовлетворение.