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Билетите за предпремиерата на „Под прикритие 6“ в НДК се разпродадоха за 2 дни

Билетите за предпремиерата на „Под прикритие 6“ в НДК се разпродадоха за 2 дни

23 Септември, 2026 07:12 414 7

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Два дни след като генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова обяви завръщането на дългоочаквания шести сезон на „Под прикритие“ в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията за фенове в Зала 1 на Националния дворец на културата са изчерпани.

Билетите за предпремиерата на „Под прикритие 6“ в НДК се разпродадоха за 2 дни - 1
Снимка: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Два дни след като генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова обяви завръщането на дългоочаквания шести сезон на „Под прикритие“ в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията за фенове в Зала 1 на Националния дворец на културата са изчерпани, съобщава bntnews.bg.

Затова БНТ и Falconwing Studio, в партньорство с НДК обмислят и втора дата за премиерна прожекция на култовата криминална поредица. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ в началото на октомври няма да е само на големия екран.

10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - „БГ кино вечер“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "СПП":

    Трябва да ми дадат много пари, че да гледам Под прикритие!

    Коментиран от #7

    07:18 23.09.2026

  • 3 Прав си

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "СПП":

    Сега като изберем Йотова за президент цял свят ще разбере що за хора са това българите.

    Коментиран от #4

    07:20 23.09.2026

  • 4 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Прав си":

    Явно българите мразят децата си и обичат наркотрафикантите.

    07:23 23.09.2026

  • 5 Тв критик

    1 0 Отговор
    Пари на вятъра за билети и за сериала .

    07:43 23.09.2026

  • 6 Злоба

    1 0 Отговор
    И този път ще пропусна то и без това този канал не съществува за мен.

    07:44 23.09.2026

  • 7 Защо не разбораш

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Тоеа е ЕПОСА на една демойратична страна. Продажни ченгета, мутри, бандитизъм, какво не ти харесва?

    07:49 23.09.2026