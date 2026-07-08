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Алекс Сърчаджиева изненада с шарена секси визия (СНИМКИ)

Алекс Сърчаджиева изненада с шарена секси визия (СНИМКИ)

8 Юли, 2026 14:31 2 073 18

  • александра сърчаджиева-
  • нова визия-
  • перука-
  • розова-
  • актриса-
  • водеща

Актрисата се показа по-цветна от всякога

Алекс Сърчаджиева изненада с шарена секси визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Сърчаджиева показа визия, каквато не сме виждали досега, въпреки десетките ѝ трансформации на сцената и телевизионния екран. Актрисата засне нова фотосесия с огромна розова перука, наподобяваща захарен памук, и захарни пръчици на устните вместо червило.

Необичайният образ е част от артистичен проект на коафьори от един от най-луксозните фризьорски салони в София, където официалните прически са по 130 евро, пише Шоу Блиц.

Идеята била Алекс да се превърне в истински сладкиш, а роля в това изиграват и аксесоарите, които буквално я превръщат в сладко изкушение - розов топ и още шарени украшения допълват лятната и цветна визия, а гримьорите са заложили на нетипичен за нея тежък грим, който силно подчертава очите ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 9 Отговор
    Не чака и седмица поне да мине.

    14:36 08.07.2026

  • 2 въртоглава работа

    24 11 Отговор
    баща й си отиде и тя явно изтрещява
    така не се прави по популярна

    Коментиран от #4

    14:37 08.07.2026

  • 3 Оффф ,

    22 0 Отговор
    младокът направо ще го шашне с тази шарения и артистичнност !

    14:38 08.07.2026

  • 4 Един шофьор

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "въртоглава работа":

    Четох някъде , че баща и не я признава.

    Коментиран от #13

    14:52 08.07.2026

  • 5 Край

    10 2 Отговор
    Секси, секси… колко да е секси? Хубавите години и ги взе Ласкин …

    14:58 08.07.2026

  • 6 Факти

    11 1 Отговор
    130 евро за прическа?! И после, българите били умни .

    15:03 08.07.2026

  • 7 Васо

    12 6 Отговор
    И тази жена според Вас е секси? Значи сте много загоряли. Не сте виждали мутка от бая време, щом казвате, че е секси.

    Коментиран от #9

    15:05 08.07.2026

  • 8 амии

    11 4 Отговор
    Така де, нали го обичаше, нали й липсваше - то няма и пет дни и тя весела, шарена, направо на карнавал да отиде. В крайна сметка, носи името му. Нито беше Ласкина, нито пък като гледам друг ще я вземе на сериозно.

    Коментиран от #18

    15:06 08.07.2026

  • 9 Един шофьор

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Васо":

    И какво не и харесваш ?

    15:07 08.07.2026

  • 10 ГОРИЛИ ОГЪН

    9 2 Отговор
    НЯМА СПИРАНЕ,ОНЯ ПИЕШЕ А МОМЕТО ИСКА ШЕТАНЕ ДАНО МЛАДИЯ ДА ШЕТА УСПЕХ.

    15:07 08.07.2026

  • 11 Косьо

    10 1 Отговор
    Тази за реклама на Джъмбо ли се е приготвила?

    15:15 08.07.2026

  • 12 Килото

    5 3 Отговор
    Проева се. Забрави Васко да Гама от село Рупча.

    Коментиран от #14

    15:23 08.07.2026

  • 13 Христо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Един шофьор":

    Дал й е името си

    Коментиран от #16

    15:27 08.07.2026

  • 14 ......па

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Килото":

    Време беше, захлеби покрай кончината на любовника,със сълзиви спектакли и то благодарението на фамилията на ,,непризналия,,и баща та вече може да си вихри коня.А и вече пробутва за талант и отрочето си и то ще е благодарение пак на фамилии на баща и дядо.

    15:28 08.07.2026

  • 15 Мишо

    3 2 Отговор
    Бахтъвгрозпила

    15:32 08.07.2026

  • 16 Един шофьор

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Христо":

    Четох ,че ,когато бел болен Алекс му се е обадила ,той питал - кой е тя казала - дъщерята Александра , а той казал - аз нямам такава дъщеря.

    15:39 08.07.2026

  • 17 Наглост без край

    1 4 Отговор
    Йосиф Сърчаджиев с пълно право отказаваше всякакъв контак с дъщерята на покойната Пепа Николова, станала случайно "артистка", без да е завършила ВИТИЗ! Да, с пълно парво! Загледайте се винмателно във физиономията на дъщерята на Пепа Николоав! Почти винаги момичетата причат повече на бащите си, отколкото на майките си! Та, вгледайте се във физиономията на тази карикатура на снимката! Йоско имаше толкова характерно и нестандартно лице! Поне една черта от него трябваше да е наследена от тази, дето се слага за негова дъщеря, ама няма нито една! Нито една! Задължително Александра трябваше да е рижа, а тя е чернокоса! Тя не е дъщеря на Йосиф Сърчаджиев! Нищо, че цяла България вярваше на лъжите и измислиците на майка й!

    15:44 08.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.