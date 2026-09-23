Милко Калайджиев празнува 75 години с нов хит и без мисъл за пенсия

Едно от най-разпознаваемите лица на българската попфолк сцена – Милко Калайджиев, празнува 75-ия си рожден ден днес, 23 септември. Певецът, превърнал характерните си мустаци, чувството за хумор и неизчерпаемата си сценична енергия в своя запазена марка, продължава да има активни участия и десетилетия след началото на кариерата си.

Истинското име на изпълнителя е Михаил Панайотов Калайджиев. Роден е на 23 септември 1951 г. в Свиленград, а музиката постепенно се превръща в негово професионално поприще. През годините изгражда репутация на изпълнител, който с лекота преминава от попфолк и народна музика към сръбски, гръцки и турски песни и популярни евъргрийни.

Сред песните, с които името му остава трайно свързано, са „Къде си, батко?“, „Хей, малката!“ и „GSM“. Дискографията му включва албуми като „Има ли Господ?“, „Прошка“, „Спомен за обич“, „Софиянка“, „Европеец – произведено в България“ и „Кръчма е душата ми“. Кариерата му отдавна излиза и извън пределите на страната – Калайджиев е пял пред българска публика и в редица държави по света.

Любопитна част от историята му е ролята му в началото на кариерата на някои от най-популярните имена в жанра. С Милко Калайджиев през годините са свързвани ранните професионални стъпки на изпълнителки като Преслава, Галена, Анелия, Емилия и Джена.

Певецът успява да превърне и външния си вид в част от сценичния си образ. Знаменитите мустаци отдавна са толкова разпознаваеми, колкото и песните му, а самоиронията и непосредственото му поведение му помагат да остане популярна фигура и извън музикалната сцена. През годините той участва и в различни телевизионни предавания, включително във VIP Brother.

Зад сценичния образ стои и отдаден на семейството си човек. Калайджиев има трима синове. Любопитна семейна подробност от 2026 г. е, че единият от близнаците му – Александър, учи дентална медицина и вече се грижи за усмивката на известния си баща. Самият певец не крие гордостта си от професионалния път на сина си.

На 75 години Милко Калайджиев не показва намерение да се оттегля от сцената. През лятото на 2026 г. той продължи с концертните си участия, като през август беше сред основните изпълнители в програмата за празника на Стражица.

Още по-показателно за музикалната му активност е, че само няколко седмици преди рождения си ден Калайджиев представи нова песен. В края на август 2026 г. излезе дуетът му с Наско Ментата „Капан“. Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Наско Ментата, а към парчето беше заснет и летен видеоклип с морски кадри и парти атмосфера.

Така Милко Калайджиев посреща своята 75-годишнина не с равносметка за края на кариерата, а с нова музика и сценични изяви. След десетилетия пред публика той остава сред най-разпознаваемите представители на българския попфолк – изпълнител, който превърна непосредствеността и чувството си за хумор в толкова важна част от образа си, колкото и самата музика.