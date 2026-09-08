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Нова телевизия окончателно изостави "Биг Брадър"

Нова телевизия окончателно изостави "Биг Брадър"

8 Септември, 2026 14:31 970 12

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Риалити шоуто няма да се завърне в ефира скоро

Нова телевизия окончателно изостави "Биг Брадър" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две години след триумфалното завръщане в ефир на първото риалити шоу у нас – "Биг Брадър", Нова телевизия окончателно се отказа от него. След дълго умуване там в крайна сметка решиха, че проектът се замразява за неопределено време за сметка на екстремното "Игри на волята". Според източници, цитирани от "Уикенд" причината е твърде високата лицензна цена на формата, както и непредвидимите разходи покрай хонорари на участници и водещи. Освен това не е сигурно какъв ще е рейтингът, а и рекламодателите не гледали с добро око на шоуто.

Тази есен в Нова телевизия са решили да минат тънко откъм разходи. Вместо да влагат пари в разнообразна програма, заложиха на една карта, която да предлагат на зрителите си всеки божи ден без неделя и тя да се разточи в целия праймтайм. Това е гладиаторското риалити "Игри на волята". Епизодите му в понеделник са разтеглени до цели 3 часа – започват в 20 ч., веднага след централната емисия новини, и приключват в 23. От вторник до петък епизодите са по два часа и половина и само в събота са с продължителност, която е по силите на всеки зрител на изгледа, а именно – час и 15 минути. Това време е предвидено за "Битка на звездите", т.е. в дуели влизат участници от предишни сезони, които си спечелиха места в актуалния.

По този начин телевизията запълва най-гледаното си време с една-единствена инвестиция, а именно – в "Игри на волята". Първоначално беше планирано да се снима и нов сезон на "Биг Брадър". Екипът дори обяви официален кастинг за участие с него, но снимки така и не започнаха. На водещата Александра Богданска дори ѝ се наложи да се премести на работа в конкурентната Би Ти Ви и, вместо звезда от малкия екран, отсега нататък тя ще бъде репортер в интернет притурката към музикалното шоу "Гласът на България". Най-странното в случая е, че въпреки всичко, на страницата на Нова телевизия формата за участия в кастинга за "Биг Брадър" продължава да е активна. Всеки, който има интерес да блесне в най-популярната къщата в страната ни, може да я попълни и изпрати до телевизията, но дали предаването ще се снима, е друг въпрос.

"Уикенд" още преди месеци писа, че миналогодишният сезон на риалитито може да се окаже последен, тъй като се е оказало прекалено скъпо. Разходите са били завишени заради огромния екип, който работи в шоуто и трябва денонощно да е на разположение. Продукцията се оскъпява и от факта, че епизодите се правят успоредно със снимките в къщата, а има и много преки предавания, които са сложни за осъществяване и също изискват техника и работна ръка. Въпреки че не се оплаква от липса на зрители, шоуто се оказало на загуба. Затова в телевизия са решили този сезон да заложат само на едно риалити, с което да напълнят целия си праймтайм, и то да върви на запис. Най-подходящо за целта е "Игрите", защото хем изглежда скъпо и помпозно, хем разходите по него са значително по-малки в сравнение с "Брадъра", тъй като се снима и подготвя предварително и няма никакви преки предавания.

Единственото шоу, което върви тази есен по Нова, освен "Игрите", е "Пееш или лъжеш". То обаче се излъчва само веднъж седмично, на запис е и на фона на големи проекти от рода на "Като две капки вода" например също излиза доста евтино. За сравнение, в предишни години Нова тв е предлагала далеч по-разнообразна програма, включваща не само риалитита, но и оригинални сериали по поръчка на телевизията. Сред тях са големи хитове като "Откраднат живот", "Пътят на честта", "Лъжите в нас", "Ягодова луна" и др. В момента телевизията се хвали с високи рейтинги, но няма и следа от предишната ѝ амбициозна дейност.

Първият сезон на "Биг Брадър" у нас тръгна през 2004г. при голям зрителски интерес. С течение на времето Нова тв започна все повече да залага на версията с популярни хора – "ВИП Брадър", а през 2018 г. прекрати излъчването на риалитито. Върна го на екран през 2024-а, но към днешна дата шоуто отново изглежда без бъдеще.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 8 Отговор
    Истината е, че "Ергенът" удари в земята всички други предавания и няма смисъл да се наливат повече пари.

    Коментиран от #3, #5, #6

    14:35 08.09.2026

  • 2 Алфа шегаджия 🃏

    12 0 Отговор
    Шнур за бТВ, два за Нова

    14:35 08.09.2026

  • 3 ПогрЕбален🖤

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Истината е, че телевизията е отживелица и след някоя и друга годинка със смяната на поколенията ще й направим една траурна сесия

    14:36 08.09.2026

  • 4 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Слава Богу

    14:39 08.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Истината е, че в миналия Биг Брадър имаше само един етнически българин и него го неслушаше главата. Приказваше си с една машинка и постоянно ревеше.

    14:39 08.09.2026

  • 7 Фют

    0 2 Отговор
    Ще ми липсва, въпреки че не съм го гледала от цял вечност.
    Чао.

    14:53 08.09.2026

  • 8 444444

    3 1 Отговор
    Една глупост по-малко по Нова телевизия.Може да върнат предаването "Златния скункс". Водещите обещават да не го връчват повече на Домусчиев.

    14:56 08.09.2026

  • 9 КонСпиратор

    4 0 Отговор
    Той "Биг Брадър" си продължава. Само че не е по телевизорите.😎

    Коментиран от #12

    14:57 08.09.2026

  • 10 Ще си направя

    1 0 Отговор
    Тениска с логото им с ликетата за спомен.
    Like like привлича :))))

    15:25 08.09.2026

  • 11 И аз кога

    0 0 Отговор
    Да си очаквам хонорара?
    Щото то само на реклами на коли и детски колички не се живее.

    15:31 08.09.2026

  • 12 Къч

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "КонСпиратор":

    Най-обичам някой да ме гледа безплатно.
    Направо ми е любимо!
    Като се пенсионирам обаче, да не плащам по старчески домове.

    15:34 08.09.2026