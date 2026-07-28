Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидент

Журналистката и телевизионна водеща Мира Добрева е получила покана да се включи в предстоящите президентски избори като кандидат за вицепрезидент, но за неназован кандидат-президент. Въпреки отправеното доверие, тя е взела решение да отклони предложението и да не влиза в политическата надпревара, както съобщи в личния си профил във Facebook.

Въпреки отправеното доверие, Мира Добрева е взела решение да не приеме предложението и да не влиза в политическата надпревара.

„Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел“, гласи част от позицията ѝ, публикувана в профила ѝ преди часове.

В публикацията си журналистката поставя специален акцент върху кауза, свързана с нейната обществена и професионална работа - съдбата на възрастните хора у нас. По думите ѝ, към момента тя не вижда реален шанс чрез подобна политическа роля да промени тяхното положение, което е било сред основните мотиви за отказа ѝ.

Водещата определя решението си да каже „не“ като „най-честния отговор“ спрямо аудиторията, близките си и самата нея, макар да приема поканата като високо признание за своята работа през годините.

Мира Добрева подчертава, че намерението ѝ е да продължи да служи на обществения интерес чрез средствата на журналистиката - като задава въпроси, разказва човешки истории и дава трибуна на каузи, които често остават извън публичното внимание.

Реакциите под публикацията са предимно позитивни от последователите ѝ, като повечето от тях определят стъпката ѝ да остане извън политиката като правилна и достойна.

Към момента Мира Добрева не разкрива от кого точно е дошла офертата - дали от конкретна политическа сила, инициативен комитет или кандидат за държавен глава.