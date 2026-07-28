Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидент

Журналистката и телевизионна водеща Мира Добрева е получила покана да се включи в предстоящите президентски избори като кандидат за вицепрезидент, но за неназован кандидат-президент. Въпреки отправеното доверие, тя е взела решение да отклони предложението и да не влиза в политическата надпревара, както съобщи в личния си профил във Facebook.
Въпреки отправеното доверие, Мира Добрева е взела решение да не приеме предложението и да не влиза в политическата надпревара.
„Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел“, гласи част от позицията ѝ, публикувана в профила ѝ преди часове.
В публикацията си журналистката поставя специален акцент върху кауза, свързана с нейната обществена и професионална работа - съдбата на възрастните хора у нас. По думите ѝ, към момента тя не вижда реален шанс чрез подобна политическа роля да промени тяхното положение, което е било сред основните мотиви за отказа ѝ.
Водещата определя решението си да каже „не“ като „най-честния отговор“ спрямо аудиторията, близките си и самата нея, макар да приема поканата като високо признание за своята работа през годините.
Мира Добрева подчертава, че намерението ѝ е да продължи да служи на обществения интерес чрез средствата на журналистиката - като задава въпроси, разказва човешки истории и дава трибуна на каузи, които често остават извън публичното внимание.
Реакциите под публикацията са предимно позитивни от последователите ѝ, като повечето от тях определят стъпката ѝ да остане извън политиката като правилна и достойна.
Към момента Мира Добрева не разкрива от кого точно е дошла офертата - дали от конкретна политическа сила, инициативен комитет или кандидат за държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям праз марийке
що става из зайчарника
Коментиран от #13
12:01 28.07.2026
2 така, де
Коментиран от #8
12:04 28.07.2026
3 мучо
12:04 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Жиголо
Коментиран от #12
12:13 28.07.2026
6 ужасен
12:16 28.07.2026
7 Нали помните
Явно поканата е била от него, ама тази и за това не става... "Моето призвание..."- минути за самореклама... Докога това нищожество ще Мърси националната телевизия?
12:17 28.07.2026
8 Сила
До коментар #2 от "така, де":Помашки неволи на петата възраст и климактериума ....
12:18 28.07.2026
9 🤮 Роко
12:19 28.07.2026
10 ха ха Хо
12:20 28.07.2026
11 Нека позная
Мисирки, овенни и ДС-пенциите ще ни "оправят" пак!
12:21 28.07.2026
12 Феичка
До коментар #5 от "Жиголо":Ама въздържайте се да пишете такива неща, мислят ме за мръднала! Вървя, и се смея.
12:22 28.07.2026
13 голем
До коментар #1 от "голям праз марийке":я, кой от сегашните кандидати за президент става наистина за такъв, че Мира да го подкрепи. Тя е сериозен човек по произход, но и по възпитание, призвание и въобще настройка !
12:23 28.07.2026
14 Гост
12:40 28.07.2026
15 Цвете
12:44 28.07.2026
16 Лунатик
Коментиран от #19
12:49 28.07.2026
17 Шрековица
12:51 28.07.2026
18 Искам да кажа
12:53 28.07.2026
19 Луна
До коментар #16 от "Лунатик":е личност! Не се подигравай с нея!
12:54 28.07.2026
20 бушприт
12:59 28.07.2026
21 Избори
13:10 28.07.2026
22 Баба Мира
13:19 28.07.2026
23 направо да отива
13:23 28.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха ха
13:29 28.07.2026
26 Факт
Коментиран от #28
13:30 28.07.2026
27 Хммм
13:33 28.07.2026
28 Чакай
До коментар #26 от "Факт":Така е, но и забравяш пълното недоразумение Росен Банов, който беше президент, пълен та...к, и Цацка Цечева също беше "достоен" кандидат...
13:41 28.07.2026