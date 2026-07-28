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Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидент

Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидент

28 Юли, 2026 11:58 1 902 28

  • мира добрева-
  • политика-
  • журналистка-
  • кандидат-президент-
  • вицепрезидент

Водещата съобщи, че е отказала поканата да се включи в тазгодишните кандидат-президентски избори

Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидент - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналистката и телевизионна водеща Мира Добрева е получила покана да се включи в предстоящите президентски избори като кандидат за вицепрезидент, но за неназован кандидат-президент. Въпреки отправеното доверие, тя е взела решение да отклони предложението и да не влиза в политическата надпревара, както съобщи в личния си профил във Facebook.

Въпреки отправеното доверие, Мира Добрева е взела решение да не приеме предложението и да не влиза в политическата надпревара.

„Не защото не ме вълнува съдбата на България, точно обратното - приемам я твърде сериозно. Давам си сметка какво е моето призвание и не искам да го превръщам в политическа цел“, гласи част от позицията ѝ, публикувана в профила ѝ преди часове.

В публикацията си журналистката поставя специален акцент върху кауза, свързана с нейната обществена и професионална работа - съдбата на възрастните хора у нас. По думите ѝ, към момента тя не вижда реален шанс чрез подобна политическа роля да промени тяхното положение, което е било сред основните мотиви за отказа ѝ.

Водещата определя решението си да каже „не“ като „най-честния отговор“ спрямо аудиторията, близките си и самата нея, макар да приема поканата като високо признание за своята работа през годините.

Мира Добрева подчертава, че намерението ѝ е да продължи да служи на обществения интерес чрез средствата на журналистиката - като задава въпроси, разказва човешки истории и дава трибуна на каузи, които често остават извън публичното внимание.

Реакциите под публикацията са предимно позитивни от последователите ѝ, като повечето от тях определят стъпката ѝ да остане извън политиката като правилна и достойна.

Към момента Мира Добрева не разкрива от кого точно е дошла офертата - дали от конкретна политическа сила, инициативен комитет или кандидат за държавен глава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям праз марийке

    18 2 Отговор
    я по добре цъкни за тиквата
    що става из зайчарника

    Коментиран от #13

    12:01 28.07.2026

  • 2 така, де

    31 5 Отговор
    Тая застаряваща лелка се чуди как да се рекламира!

    Коментиран от #8

    12:04 28.07.2026

  • 3 мучо

    15 4 Отговор
    язък , а аз толкова много се надявах и разчитах на нея....

    12:04 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Жиголо

    17 5 Отговор
    Съвет за начинаещи! Когато попаднеш на такава жена, леко и нежно разтваряш цветето, и пръскаш със спрей за разширяване на обувки! Чакаш пет минути, и тогава работиш!

    Коментиран от #12

    12:13 28.07.2026

  • 6 ужасен

    23 0 Отговор
    Само с тази ще цъфнем , вържем и втасаме !!

    12:16 28.07.2026

  • 7 Нали помните

    13 4 Отговор
    Кой министър на отбраната си назначи за секретарка професионална проститутка? Тъй като той е кандидат за президент ( Боже, господи...)

    Явно поканата е била от него, ама тази и за това не става... "Моето призвание..."- минути за самореклама... Докога това нищожество ще Мърси националната телевизия?

    12:17 28.07.2026

  • 8 Сила

    18 6 Отговор

    До коментар #2 от "така, де":

    Помашки неволи на петата възраст и климактериума ....

    12:18 28.07.2026

  • 9 🤮 Роко

    8 0 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    12:19 28.07.2026

  • 10 ха ха Хо

    13 2 Отговор
    Сигурно Йоло Денев /вечния кандидат за всичко и вечния протестиращ за всичко// я е поканил.

    12:20 28.07.2026

  • 11 Нека позная

    11 2 Отговор
    ДС-мисирката Идиотова поканила още една мисирка за вице.

    Мисирки, овенни и ДС-пенциите ще ни "оправят" пак!

    12:21 28.07.2026

  • 12 Феичка

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Жиголо":

    Ама въздържайте се да пишете такива неща, мислят ме за мръднала! Вървя, и се смея.

    12:22 28.07.2026

  • 13 голем

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "голям праз марийке":

    я, кой от сегашните кандидати за президент става наистина за такъв, че Мира да го подкрепи. Тя е сериозен човек по произход, но и по възпитание, призвание и въобще настройка !

    12:23 28.07.2026

  • 14 Гост

    13 1 Отговор
    Това е някаква пародия

    12:40 28.07.2026

  • 15 Цвете

    10 3 Отговор
    МИРА, ДОБРЕ БИ БИЛО ДА ГО КАЖЕШ В ПРАВ ТЕКСТ НА БИВШАТА СИ КОЛЕЖКА. ПРОСТО ДА НЕ СЕ ИЗЛАГА, А И КАТО ГЛАВНОКОМАНДВАЩ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ?????? ПРОСТО Е ТЪПО. 😉

    12:44 28.07.2026

  • 16 Лунатик

    7 3 Отговор
    Луна- президент!

    Коментиран от #19

    12:49 28.07.2026

  • 17 Шрековица

    4 0 Отговор
    По голям шанс ще има Шрек! Да не си губи време излишно.

    12:51 28.07.2026

  • 18 Искам да кажа

    6 1 Отговор
    И мен ме поканиха за Президент, но отказах защото за мен е ниска топка...

    12:53 28.07.2026

  • 19 Луна

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Лунатик":

    е личност! Не се подигравай с нея!

    12:54 28.07.2026

  • 20 бушприт

    1 0 Отговор
    Мира Добрева получи покана да бъде вицепрезидентка.

    12:59 28.07.2026

  • 21 Избори

    5 1 Отговор
    Свършиха ли спортистите и капацитетите на Слави Трифонов?

    13:10 28.07.2026

  • 22 Баба Мира

    3 1 Отговор
    Баба ти Мира е толкова лигава,тъпа и некадърна, става вече само да излиза с пенсия.Да не ни занимава със себе си.

    13:19 28.07.2026

  • 23 направо да отива

    1 0 Отговор
    кинти, разходки, поклони, и пак и пак

    13:23 28.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха

    1 1 Отговор
    Хвани едната и с нея удари другата!

    13:29 28.07.2026

  • 26 Факт

    1 0 Отговор
    То след Луна и Жорж всеки може.

    Коментиран от #28

    13:30 28.07.2026

  • 27 Хммм

    1 0 Отговор
    Държавата на отказалите се!

    13:33 28.07.2026

  • 28 Чакай

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Така е, но и забравяш пълното недоразумение Росен Банов, който беше президент, пълен та...к, и Цацка Цечева също беше "достоен" кандидат...

    13:41 28.07.2026