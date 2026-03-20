Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
БНТ отдава почит на Минчо Празников с промяна в програмата си

20 Март, 2026 16:47 919 2

  • бнт-
  • програма-
  • минчо празников-
  • ах тези муцуни

Кадър: БНТ
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В знак на уважение към паметта на обичания синоптик Минчо Празников, Българската национална телевизия обяви специална промяна в ефира си.

На 21 март, събота, точно в 22:00 часа, зрителите на БНТ 2 ще могат да си припомнят незабравимите мигове с Празников чрез излъчването на епизод от култовото предаване „Ах, тези муцуни“, в което той участва. Ръководството и целият екип на БНТ изразиха своите най-искрени съболезнования към семейството, приятелите и всички, които скърбят за загубата на емблематичния метеоролог.

Минчо Празников години наред информираше и усмихваше българската публика със своя професионализъм и неподражаемо чувство за хумор. Не пропускайте да си спомните за Минчо Празников – личност, оставила ярка следа в българската телевизионна история.

Синоптикът почина на 19 март 2026 г. на 88-годишна възраст.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.
Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нема що

    3 0 Отговор
    Ако искаха да му от дадът почит да го бяхя
    излъчили в гледаемо време!

    Коментиран от #2

    17:21 20.03.2026

  • 2 Важно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е нема що":

    е да се бие номера!

    17:30 20.03.2026