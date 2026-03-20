БНТ отдава почит на Минчо Празников с промяна в програмата си

В знак на уважение към паметта на обичания синоптик Минчо Празников, Българската национална телевизия обяви специална промяна в ефира си.

На 21 март, събота, точно в 22:00 часа, зрителите на БНТ 2 ще могат да си припомнят незабравимите мигове с Празников чрез излъчването на епизод от култовото предаване „Ах, тези муцуни“, в което той участва. Ръководството и целият екип на БНТ изразиха своите най-искрени съболезнования към семейството, приятелите и всички, които скърбят за загубата на емблематичния метеоролог.

Минчо Празников години наред информираше и усмихваше българската публика със своя професионализъм и неподражаемо чувство за хумор. Не пропускайте да си спомните за Минчо Празников – личност, оставила ярка следа в българската телевизионна история.

Синоптикът почина на 19 март 2026 г. на 88-годишна възраст.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология.