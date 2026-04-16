„Сен Тропе“ на Азис стана хит по шведска телевизия (ВИДЕО)

Краля на поп фолка Азис отново премина границите на родината с хитовете си. Васко „взриви“ ефира на шведската национална телевизия SVT1, където една от най-хитовите му песни "Сен Тропе" прозвуча по повече от неочакван начин.

Парчето, което вече 14 години не слиза от музикалните класации и има внушителните 195 милиона гледания в YouTube, изненадващо се появи като фон в предаване за спорт и упражнения. Докато участници демонстрираха движения и тренираха пред камерите, ритмите на „Сен Тропе“ огласиха студиото, а атмосферата мигновено се нажежи.

Най-шокирана обаче остана самата водеща, която не скри изумлението си от неочаквания музикален избор. Камерите уловиха нейната реакция – смесица от недоумение и любопитство, докато екзотичният балкански хит звучеше на фона на упражненията, пише Марица.

Случката бързо обиколи социалните мрежи, след като българинът Петър Петров от Димитровград засне култовия момент от телевизора си. „Жив да не бях. Какво доживях. Азис по шведската SVT1“, написа той, а видеото му събра десетки реакции за минути.

Потребители онлайн избухнаха с коментари, като мнозина определиха случката като „културен пробив“ и доказателство, че българската музика може да стигне навсякъде. Други пък се пошегуваха, че шведите вече тренират „по балкански ритъм“.