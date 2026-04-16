„Сен Тропе“ на Азис стана хит по шведска телевизия (ВИДЕО)
16 Април, 2026 14:58 1 121 17

Години след излизането на песента в Швеция я използват за спорт

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Краля на поп фолка Азис отново премина границите на родината с хитовете си. Васко „взриви“ ефира на шведската национална телевизия SVT1, където една от най-хитовите му песни "Сен Тропе" прозвуча по повече от неочакван начин.

Парчето, което вече 14 години не слиза от музикалните класации и има внушителните 195 милиона гледания в YouTube, изненадващо се появи като фон в предаване за спорт и упражнения. Докато участници демонстрираха движения и тренираха пред камерите, ритмите на „Сен Тропе“ огласиха студиото, а атмосферата мигновено се нажежи.

Най-шокирана обаче остана самата водеща, която не скри изумлението си от неочаквания музикален избор. Камерите уловиха нейната реакция – смесица от недоумение и любопитство, докато екзотичният балкански хит звучеше на фона на упражненията, пише Марица.

Случката бързо обиколи социалните мрежи, след като българинът Петър Петров от Димитровград засне култовия момент от телевизора си. „Жив да не бях. Какво доживях. Азис по шведската SVT1“, написа той, а видеото му събра десетки реакции за минути.

Потребители онлайн избухнаха с коментари, като мнозина определиха случката като „културен пробив“ и доказателство, че българската музика може да стигне навсякъде. Други пък се пошегуваха, че шведите вече тренират „по балкански ритъм“.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Паисий Европейски

    16 3 Отговор
    И ний сме дали нещо на света

    15:00 16.04.2026

  • 2 Айс Вентура

    16 3 Отговор
    И там ли е бъкано с м@н густи?

    15:03 16.04.2026

  • 3 Ъхъ

    19 1 Отговор
    Как няма да е хит, там братчедите са мнозинство!

    15:04 16.04.2026

  • 4 Цвете

    6 7 Отговор
    МНОГО ХУБАВО. ХОРАТА СЕ КЕФАТ, МОЖЕ И ДА НЕ СА ЧУВАЛИ ЗА АЗИС, НО МУЗИКАТА ВДЪХНОВЯВА.😂❤️👍

    15:06 16.04.2026

  • 5 Шведска музика

    15 2 Отговор
    Ами нормабно е в Швеция да слушат музиката на шведите. Той и Азис-Васко е швед от костинбродските села.

    15:07 16.04.2026

  • 6 поКУРко

    11 3 Отговор
    Завалиите си мислят че това е народната ни музика, а не мазен и гнусен кючек на лилавия пенделурко! Най-големия купувача на гледания в тубата следван от Баба Саня и Бангарангаджубга и тем подобни!

    15:09 16.04.2026

  • 7 Де бре

    2 1 Отговор
    Какъв балкански индийски ритъм е това

    15:15 16.04.2026

  • 8 Идън

    5 1 Отговор
    Васко там- а тук идват Юръп-16 май и Ингви Малмстийн-15 юли.

    15:15 16.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Виждаме

    2 2 Отговор
    На Шиши секретарката, още позната като Боко Tъnomo, Винету, Тиква, Еднокнижник, Чекмеджан, Буда и тн. са го пуснали да върти евтин ПР.

    15:35 16.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васо

    1 2 Отговор
    Ман+galat sere като самосвал. Кафявата точка му е станала фи 50. Като на магьосник ръкава.

    15:38 16.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Моди къде си

    0 1 Отговор
    КОМ 11 Е РАСИСТКИ

    Коментиран от #17

    15:48 16.04.2026

  • 17 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Моди къде си":

    Ся вдяна ли, що ви викат "шведи" 😂

    15:57 16.04.2026