Джесика Алба и дъщеря ѝ си направиха еднакви татуировки за 18-ия ѝ рожден (СНИМКИ)

Американската актриса Джесика Алба и най-голямата ѝ дъщеря Онър Уорън отбелязаха важен семеен момент с еднакви татуировки, малко преди 18-годишната Онър да започне обучението си в Йейлския университет.

Майка и дъщеря избраха деликатен символ с око и знак за безкрайност, татуиран в областта на китката. Онър показа дизайна още през юли със снимка, на която двете държат ръцете си една до друга, и краткото послание „Me x Mama“.

Татуировките са дело на известния артист Даниел „Winterstone“ Уинтър, работил и с други популярни личности. Той определи момента като спомен, който Джесика Алба и дъщеря ѝ ще споделят завинаги.

Новата татуировка идва в навечерието на голяма промяна за семейството. Онър Уорън завърши гимназия през май и тази есен ще започне обучение в Yale University в Кънектикът, следвайки стъпките на баща си, филмовия продуцент и предприемач Кеш Уорън, който също е възпитаник на университета.

По повод дипломирането Джесика Алба призна, че изпитва огромна гордост и силни емоции от факта, че първото ѝ дете напуска дома. „Времето лети. Времето е свещено“, написа тогава актрисата, определяйки майчинството като един от най-големите подаръци в живота си.

45-годишната звезда от „Dark Angel“ и „Sin City“ има още две деца от брака си с Кеш Уорън, дъщеря Хейвън и син Хейс. През 2019 г. Джесика Алба си татуира астрологичните знаци и на трите си деца като постоянен символ на връзката си с тях.

Татуировките придобиха още по-лично значение за актрисата през последните години. След раздялата с Кеш Уорън тя добави надписа „life is transformation is life“, а през април 2026 г. показа и голямо изображение на възраждащ се феникс върху гърба си, също дело на Winterstone.

Джесика Алба и Кеш Уорън финализираха развода си през март 2026 г. след 16 години брак и продължават да споделят родителските грижи за трите си деца. Актрисата в момента има връзка с актьора Дани Рамирес, познат от „Top Gun: Maverick“ и продукциите на Marvel.