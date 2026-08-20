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Джесика Алба и дъщеря ѝ си направиха еднакви татуировки за 18-ия ѝ рожден (СНИМКИ)

Джесика Алба и дъщеря ѝ си направиха еднакви татуировки за 18-ия ѝ рожден (СНИМКИ)

20 Август, 2026 16:31 868 14

  • джесика алба-
  • дъщеря-
  • онър уорън-
  • татуировка-
  • 18 години-
  • рожден ден

Актрисата се готви да изпрати голямата си дъщеря Онър в колеж съвсем скоро

Джесика Алба и дъщеря ѝ си направиха еднакви татуировки за 18-ия ѝ рожден (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джесика Алба и най-голямата ѝ дъщеря Онър Уорън отбелязаха важен семеен момент с еднакви татуировки, малко преди 18-годишната Онър да започне обучението си в Йейлския университет.

Майка и дъщеря избраха деликатен символ с око и знак за безкрайност, татуиран в областта на китката. Онър показа дизайна още през юли със снимка, на която двете държат ръцете си една до друга, и краткото послание „Me x Mama“.

Татуировките са дело на известния артист Даниел „Winterstone“ Уинтър, работил и с други популярни личности. Той определи момента като спомен, който Джесика Алба и дъщеря ѝ ще споделят завинаги.

Новата татуировка идва в навечерието на голяма промяна за семейството. Онър Уорън завърши гимназия през май и тази есен ще започне обучение в Yale University в Кънектикът, следвайки стъпките на баща си, филмовия продуцент и предприемач Кеш Уорън, който също е възпитаник на университета.

По повод дипломирането Джесика Алба призна, че изпитва огромна гордост и силни емоции от факта, че първото ѝ дете напуска дома. „Времето лети. Времето е свещено“, написа тогава актрисата, определяйки майчинството като един от най-големите подаръци в живота си.

45-годишната звезда от „Dark Angel“ и „Sin City“ има още две деца от брака си с Кеш Уорън, дъщеря Хейвън и син Хейс. През 2019 г. Джесика Алба си татуира астрологичните знаци и на трите си деца като постоянен символ на връзката си с тях.

Татуировките придобиха още по-лично значение за актрисата през последните години. След раздялата с Кеш Уорън тя добави надписа „life is transformation is life“, а през април 2026 г. показа и голямо изображение на възраждащ се феникс върху гърба си, също дело на Winterstone.

Джесика Алба и Кеш Уорън финализираха развода си през март 2026 г. след 16 години брак и продължават да споделят родителските грижи за трите си деца. Актрисата в момента има връзка с актьора Дани Рамирес, познат от „Top Gun: Maverick“ и продукциите на Marvel.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го наджасам и на 2-те

    8 0 Отговор
    Джесики

    16:33 20.08.2026

  • 2 и таа

    4 0 Отговор
    изпраштя

    16:37 20.08.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Турнала е силикона.

    16:38 20.08.2026

  • 4 Гост666

    3 1 Отговор
    И кво от това

    16:39 20.08.2026

  • 5 Злоба

    3 1 Отговор
    И коя беше тази ???

    16:40 20.08.2026

  • 6 Епааа

    5 0 Отговор
    Да се обадат ако искат и един еднакъв О Й!

    16:46 20.08.2026

  • 7 И нас какво ни интересува

    3 0 Отговор
    Аз пък преди малко се изср@х а те си показват манджите да показвам ли и аз какво съм ял.

    16:55 20.08.2026

  • 8 Тити

    2 0 Отговор
    Аз пък си мислех че с новият и дъщеря и ще си спретнат една бангаранга

    16:55 20.08.2026

  • 9 Гледай ти!

    2 1 Отговор
    Знаят ли какво са си татуирали, или слагат осъзнат белег, че служат на тъмнината?!
    Интересно....... това е всевиждащото око, което познавате от пирамидите и илюминатите, но в древният вариант, който малко познават. Читаурите! Това са тези, които мислите за демони и дяволи. Висшите от тях имат рога, а най висшите, много големи рога, и трето око на челото. Малките сиви каквато е представата ви за извънземни, са техните слуги. Управляват ви, като приемат човешка форма. За тях пише само в книгите, не търсете в Нета! Там ще намерите само препратка към злодеите на "Марвел", защото крият информацията за себе си!

    Коментиран от #10

    17:02 20.08.2026

  • 10 Одинсон

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гледай ти!":

    оправих читаурите,сега теб
    Мьолнир !

    Коментиран от #11

    17:14 20.08.2026

  • 11 Ставаш

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Одинсон":

    Съучастник и адвокат на злото, когато го отречеш!

    17:30 20.08.2026

  • 12 Монго-Бонго

    0 0 Отговор
    Привет на всички татуирани! Добре дошли в племето!

    17:41 20.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мюмюн

    0 0 Отговор
    кояй таз и дъщряй кояй ми припомнете?

    17:52 20.08.2026