Джесика Алба и дъщеря ѝ си направиха еднакви татуировки за 18-ия ѝ рожден (СНИМКИ)

Американската актриса Джесика Алба и най-голямата ѝ дъщеря Онър Уорън отбелязаха важен семеен момент с еднакви татуировки, малко преди 18-годишната Онър да започне обучението си в Йейлския университет.
Майка и дъщеря избраха деликатен символ с око и знак за безкрайност, татуиран в областта на китката. Онър показа дизайна още през юли със снимка, на която двете държат ръцете си една до друга, и краткото послание „Me x Mama“.
Татуировките са дело на известния артист Даниел „Winterstone“ Уинтър, работил и с други популярни личности. Той определи момента като спомен, който Джесика Алба и дъщеря ѝ ще споделят завинаги.
Новата татуировка идва в навечерието на голяма промяна за семейството. Онър Уорън завърши гимназия през май и тази есен ще започне обучение в Yale University в Кънектикът, следвайки стъпките на баща си, филмовия продуцент и предприемач Кеш Уорън, който също е възпитаник на университета.
По повод дипломирането Джесика Алба призна, че изпитва огромна гордост и силни емоции от факта, че първото ѝ дете напуска дома. „Времето лети. Времето е свещено“, написа тогава актрисата, определяйки майчинството като един от най-големите подаръци в живота си.
45-годишната звезда от „Dark Angel“ и „Sin City“ има още две деца от брака си с Кеш Уорън, дъщеря Хейвън и син Хейс. През 2019 г. Джесика Алба си татуира астрологичните знаци и на трите си деца като постоянен символ на връзката си с тях.
Татуировките придобиха още по-лично значение за актрисата през последните години. След раздялата с Кеш Уорън тя добави надписа „life is transformation is life“, а през април 2026 г. показа и голямо изображение на възраждащ се феникс върху гърба си, също дело на Winterstone.
Джесика Алба и Кеш Уорън финализираха развода си през март 2026 г. след 16 години брак и продължават да споделят родителските грижи за трите си деца. Актрисата в момента има връзка с актьора Дани Рамирес, познат от „Top Gun: Maverick“ и продукциите на Marvel.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да го наджасам и на 2-те
16:33 20.08.2026
2 и таа
16:37 20.08.2026
3 Гост
16:38 20.08.2026
4 Гост666
16:39 20.08.2026
5 Злоба
16:40 20.08.2026
6 Епааа
16:46 20.08.2026
7 И нас какво ни интересува
16:55 20.08.2026
8 Тити
16:55 20.08.2026
9 Гледай ти!
Интересно....... това е всевиждащото око, което познавате от пирамидите и илюминатите, но в древният вариант, който малко познават. Читаурите! Това са тези, които мислите за демони и дяволи. Висшите от тях имат рога, а най висшите, много големи рога, и трето око на челото. Малките сиви каквато е представата ви за извънземни, са техните слуги. Управляват ви, като приемат човешка форма. За тях пише само в книгите, не търсете в Нета! Там ще намерите само препратка към злодеите на "Марвел", защото крият информацията за себе си!
Коментиран от #10
17:02 20.08.2026
10 Одинсон
До коментар #9 от "Гледай ти!":оправих читаурите,сега теб
Мьолнир !
Коментиран от #11
17:14 20.08.2026
11 Ставаш
До коментар #10 от "Одинсон":Съучастник и адвокат на злото, когато го отречеш!
17:30 20.08.2026
12 Монго-Бонго
17:41 20.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мюмюн
17:52 20.08.2026