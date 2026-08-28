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Сандра Бълок дебютира нова сантиментална татуировка на премиерата на "Приложна магия 2" (СНИМКИ)

Сандра Бълок дебютира нова сантиментална татуировка на премиерата на "Приложна магия 2" (СНИМКИ)

28 Август, 2026 17:58 583 5

  • сандра бълок-
  • актриса-
  • татуировка-
  • деца-
  • приложна магия

Татусът на актрисата включва единствено две букви, но носи огромно значение

Сандра Бълок дебютира нова сантиментална татуировка на премиерата на "Приложна магия 2" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сандра Бълок привлече внимание с нова татуировка по време на европейската премиера на „Приложна магия 2“ в Лондон. 62-годишната актриса се появи на червения килим в рокля на Givenchy с открити рамене, която разкри фин надпис „LB²“ върху рамото ѝ.

Първоначално татуировката предизвика различни предположения сред феновете, като част от тях свързаха буквите с децата на Сандра Бълок, Луис и Лайла, както и с покойния ѝ партньор, фотографа Брайън Рандал. Впоследствие беше съобщено, че дизайнът всъщност е посветен на двете ѝ деца, 16-годишния Луис и 12-годишната Лайла.

Новата татуировка се появява в особено личен период за носителката на „Оскар“. Само дни по-рано Сандра Бълок говори откровено в подкаста „SmartLess“ за последните години от живота на Брайън Рандал, който почина през август 2023 г. на 57 години след тригодишна битка с амиотрофична латерална склероза, ALS.

По думите ѝ децата са били напълно наясно с прогресирането на заболяването и са реагирали по различен начин на тежката ситуация у дома. Бълок обясни, че се е стремяла да даде на Луис и Лайла свободата сами да определят колко близо искат да бъдат до Рандал в последните етапи на заболяването му, без да ги натоварва с отговорности, които не са подходящи за възрастта им.

Премиерата на „Приложна магия 2“ бележи и голямото завръщане на Сандра Бълок в киното след няколкогодишна пауза. В продължението тя отново влиза в ролята на Сали Оуенс, а Никол Кидман се завръща като сестра ѝ Джилиан. Към актьорския състав се присъединяват Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс, а Стокард Чанинг и Даян Уийст също повтарят ролите си от оригиналния филм от 1998 г.

„Приложна магия 2“ продължава историята на семейство Оуенс почти три десетилетия след оригиналния филм и отново поставя в центъра сестринството, семейството и наследеното проклятие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 123

    2 4 Отговор
    И тази се в продала на Сатанистите.

    18:02 28.08.2026

  • 2 Приложен маг самодеец

    1 5 Отговор
    Сандра Дълбока се чуди, как да привлече внимание, ама вече и наборите не я зачитат

    18:11 28.08.2026

  • 3 Веднъж

    2 3 Отговор
    На Сандра мъжа се оплакал на тъщата, че Сандра нямала Питка! Тъщата се ококорила, но решила да провери каква е тази работа. Един път когато зетят подпийнал, и се заканил че този път ще скъса Сандра, и нахлул в стаята в която Сандра спяла със сестра си, тъщата лепнала око на ключалката. И що да види - зетят вдигнал единият крак на Сандра, и другият крак на балдъзата, и започнал да муши по средата...

    18:13 28.08.2026

  • 4 Сомалиец

    0 2 Отговор
    А аз избамках майка и дъщеря анита и бети цветанови и ме почерпиха в сладкарница неделя. Мале таз бети грозна като плашило 🤣🤣🤣

    18:23 28.08.2026

  • 5 Сър Пичук

    4 0 Отговор
    Сандра Бълок има в сметката си 220 000 000 долара и едва ли се интересува от твоето мнение, пич! Ще си намери мъж какъвто тя иска, не се тревожи за нея!

    18:25 28.08.2026