Сандра Бълок дебютира нова сантиментална татуировка на премиерата на "Приложна магия 2" (СНИМКИ)

Сандра Бълок привлече внимание с нова татуировка по време на европейската премиера на „Приложна магия 2“ в Лондон. 62-годишната актриса се появи на червения килим в рокля на Givenchy с открити рамене, която разкри фин надпис „LB²“ върху рамото ѝ.

Първоначално татуировката предизвика различни предположения сред феновете, като част от тях свързаха буквите с децата на Сандра Бълок, Луис и Лайла, както и с покойния ѝ партньор, фотографа Брайън Рандал. Впоследствие беше съобщено, че дизайнът всъщност е посветен на двете ѝ деца, 16-годишния Луис и 12-годишната Лайла.

Новата татуировка се появява в особено личен период за носителката на „Оскар“. Само дни по-рано Сандра Бълок говори откровено в подкаста „SmartLess“ за последните години от живота на Брайън Рандал, който почина през август 2023 г. на 57 години след тригодишна битка с амиотрофична латерална склероза, ALS.

По думите ѝ децата са били напълно наясно с прогресирането на заболяването и са реагирали по различен начин на тежката ситуация у дома. Бълок обясни, че се е стремяла да даде на Луис и Лайла свободата сами да определят колко близо искат да бъдат до Рандал в последните етапи на заболяването му, без да ги натоварва с отговорности, които не са подходящи за възрастта им.

Премиерата на „Приложна магия 2“ бележи и голямото завръщане на Сандра Бълок в киното след няколкогодишна пауза. В продължението тя отново влиза в ролята на Сали Оуенс, а Никол Кидман се завръща като сестра ѝ Джилиан. Към актьорския състав се присъединяват Джоуи Кинг и Мейзи Уилямс, а Стокард Чанинг и Даян Уийст също повтарят ролите си от оригиналния филм от 1998 г.

„Приложна магия 2“ продължава историята на семейство Оуенс почти три десетилетия след оригиналния филм и отново поставя в центъра сестринството, семейството и наследеното проклятие.