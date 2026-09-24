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Митьо Крика за връзките си с Васил и Жоро Илиеви: Мутрите ме харесваха, отраснал съм с Таки (ВИДЕО)

Митьо Крика за връзките си с Васил и Жоро Илиеви: Мутрите ме харесваха, отраснал съм с Таки (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 13:58 1 815 7

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  • мутри

Бившият културист разкрива, че бяха от България в Англия заради тежки борчове

Митьо Крика за връзките си с Васил и Жоро Илиеви: Мутрите ме харесваха, отраснал съм с Таки (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Димитър Ходжев, по-известен като Митьо Крика, разказа неизвестни подробности за срещите си с известните ВИС-аджии Васил Илиев и Георги Илиев, както и за периода, в който финансови проблеми го принудили да напусне България и да започне от нулата в Англия.

Бившият културист, майстор по таекуондо и риалити участник направи признанията в подкаста „BRATЯТА – АНО и ВАНКАТА“ на Иван и Ангел Петкови. По думите му първият му досег с Васил Илиев бил още когато бил студент първи курс. Тогава Ходжев имал проблеми заради наложени глоби за хулигански прояви. Майка му преподавала на първа братовчедка на братята Илиеви и потърсила съдействие от Васил Илиев, като Митьо Крика я придружил до офиса му.

С Георги Илиев историята била съвсем различна. Двамата се срещнали години по-късно покрай снимките на видеоклипа към „Като лъскаво ферари“ на попфолк певицата Кати. Песента е част от албума „Мили момчета“ от 2005 г. и остава сред разпознаваемите хитове в кариерата ѝ.

По спомените на Митьо Крика клипът бил заснет в огромна къща в столичния квартал Драгалевци. Докато Крика и Кати снимали сцени в единия край на просторния хол, Жоро Илиев бил в другия и правел залози по телефона. Ходжев твърди, че на мястото присъствали и други известни фигури от подземния свят.

Именно тогава Крика станал свидетел и на момент, който според думите му трудно се забравя. Той твърди, че Илиев загубил между 80 000 и 90 000 долара от залози, но приел огромната за онези години сума спокойно. „Не се притеснявам, ще си ги избия пак“, спомня си Ходжев думите му.

По думите на Митьо Крика именно Георги Илиев стоял финансово зад видеоклипа на Кати. Крика разказва и друг любопитен детайл от снимачния ден. Ferrari-то, предвидено за клипа, се оказало с повредена скоростна кутия и затова част от кадрите с автомобила трябвало да бъдат направени в гаража. Самата „Като лъскаво ферари“ излиза през 2005 г., а две десетилетия по-късно, през 2025 г., Кати представи нова версия на хита.

В подкаста Митьо Крика говори откровено и за финансовия срив, който по-късно преобръща собствения му живот. Той развивал магазини, дистрибуторска мрежа и бизнес с хранителни продукти и протеинови добавки. След финансовата криза от 2008 г. обаче част от клиентите му спрели да плащат, натрупали се кредити и задължения, а бизнесът започнал да затъва.

„Овъртях се като всички и затова избягах в Англия, горе-долу да събера пари“, признава риалити героят. По собствените му думи пристигнал във Великобритания само с 350 паунда.

Първата работа на някогашната телевизионна звезда била далеч от славата и камерите. Митьо Крика започнал да мие автомобили в покрайнините на Лондон, а след това се насочил към охранителния бизнес. Ходжев разказва, че в началото дори нямал необходимия британски лиценз и изпитвал сериозни затруднения с английския език.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    35 2 Отговор
    "мъжко" да си биеш камшика и да избягаш в Англия, оставайки борчовете си ! И голяма Фалба с кого бил израснал ?!

    14:05 24.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    20 3 Отговор
    И ТОЗИ АНАБОЛНИЯТ СЕ Е НАБОЛ!

    14:05 24.09.2026

  • 3 Чест му прави да

    15 6 Отговор
    разкаже за хора отдавна забравени
    Умряха момчетата а жените около тях им харчат парите и не работят
    Върхът на наглост е на И.П наследничката която като бясна харчи нашите пари
    Никой не ги прибра да им държи сметка за поведение и просто разврат.

    14:06 24.09.2026

  • 4 Само да питам

    18 2 Отговор
    Какво стана с незаконната чешма-паметник на подземния бос Георги Илиев в двора на църквата в село Кленовик? Славчо няма ли да ходи да я бута?

    Коментиран от #5

    14:20 24.09.2026

  • 5 Адолф

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само да питам":

    Как да ходи да я бута? Нали той биеше на дайрето и пееше на майсторите докато я зидаха.

    14:34 24.09.2026

  • 6 Педро Гомез

    15 0 Отговор
    Големият мъж се хвали, че бил в компания с убийци, рекетьори и наркотрафиканти.

    Коментиран от #7

    14:36 24.09.2026

  • 7 МП4

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Педро Гомез":

    Тези в парламента сега какви са , тиквата какъв е , чу ви промени съдбите , фонзи шишляк какъв е ?? Доган какъв беше . . . Тези поне имаха достойнство, бяха биткаджии , сърцати , не се върнали човек , а славно време на бай Тошо изгради сгради и улици където родителите ви и бабите ви отгледаха . . Ха сега ги наричай както искаш.
    Таси е извънземен , недосегаем 6та степен !

    14:44 24.09.2026