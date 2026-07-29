Милионите на подземния свят: Какво наследство оставиха убитите босове на прехода и къде са децата им днес

Повече от две десетилетия след златната ера на мутренските групировки, наследниците на разстреляните емблеми на прехода управляват легален бизнес за стотици милиони, докато новите показни екзекуции отприщиха мащабни съдебни и корпоративни войни за разпределение на активите.

Кървавите хроники от края на 90-те години и началото на новия век оставиха трайна следа в историята на българския преход. Разстрелите на емблематични фигури като Иво Карамански, Васил Илиев, Георги Илиев, Илия Павлов, Емил Кюлев, Иван Тодоров-Доктора, Поли Пантев, Константин Димитров - Косьо Самоковеца и Красимир Каменов - Къро не просто пренаредиха сивия сектор, но и поставиха въпроса: какво се случи с огромните капитали и кой управлява наследството им днес? Към средата на 2026 година процесите показват две ясни тенденции – оцелелите стари империи са напълно легализирани, докато по-скорошните показни убийства, като тези на Алексей Петров и Къро, отприщиха тежки корпоративни и съдебни битки за милиони.

Екзекуцията на Красимир Каменов - Къро и войната за столичните пазари

Разстрелът на Красимир Каменов - Къро, съпругата му и двама техни служители в Кейптаун (ЮАР) през май 2023 г. бе най-сериозният трус в подземния свят през последните години. Сочен за един от последните класически босове на прехода и бивш ключов кадър на ВИС-2, Каменов контролираше огромна логистична и търговска империя. Неговото наследство включваше мажоритарни дялове в ключови столични пазари, мащабни зеленчукови тържища, хладилни бази, фирми за сметопочистване и паркинги, оценявани на над 100 милиона лева.

Смъртта му отприщи незабавна подмолна война за преразпределение на активите му в София. Тъй като Къро остави след себе си три непълнолетни деца от първия си брак, управлението на наследството му се превърна в сложен юридически казус. Сметките и фирмите му станаха обект на опити за превземане чрез подставени лица и фалшифицирани пълномощни, задействани веднага след убийството му. Към 2026 г. съдебните битки за контрола над хладилните складове и паркингите в София продължават, а децата му живеят под засилена охрана в чужбина, напълно изолирани от оперативния бизнес в България, пише bird.bg.

Откраднатият кокаин на Поли Пантев и наследството в луксозни имоти

Разстрелът на Пантю Пантев (Поли Пантев) на остров Аруба през март 2001 г. бе повратна точка в историята на СИК. Неговата смърт бе обвързана с легендарното изчезване на 600 килограма кокаин от благоевградски склад, което подписа смъртната му присъда. Наследството на Пантев, изчислявано на десетки милиони долари, бе разделено между неговата дългогодишна спътница Силвия Хрисимова (която беше бременна по време на убийството му) и първата му съпруга.

Милионите на Пантев бяха сред първите, които се вляха директно в легалната икономика чрез инвестиции в недвижими имоти. Днес неговите дъщери притежават мащабни активи – луксозни сгради, търговски площи и апартаменти в София и по Черноморието, управлявани чрез сложни корпоративни структури и затворени акционерни дружества. Наследничките му са напълно дистанцирани от криминалния преход, получили са престижно образование и развиват чист бизнес, избягвайки всякаква медийна публичност, пише capital.bg.

Кръстникът Иво Карамански: Изчезналите милиони и съдбата на четирите деца

Разстрелът на Иво Карамански през декември 1998 г. беляза края на първата вълна от силови босове. Сочен за „Кръстника“ на българската мафия, Карамански управляваше огромни финансови потоци чрез застрахователни дружества, казина и търговски фирми. За разлика от по-късните лидери на ВИС и СИК обаче, неговата внезапна смърт не остави след себе си официална петзвездна хотелиерска империя, а сложен пъзел от разпръснати активи и заведени дела.

Наследството на Карамански бе разделено между четирите му деца – трите му дъщери (Десислава, Ралица и Александра) от брака му с Галя Лукановска, и синът му Иво Карамански-младши от връзката му с Нели Атанасова. Голяма част от милионите на Кръстника изчезнаха в офшорни сметки и през подставени лица, а разпределените имоти в София бяха обект на дългогодишни фамилни спорове. Към 2026 г. децата му са напълно дистанцирани от криминалния свят:

Иво Карамански-младши развива успешна кариера в чужбина и у нас като диджей, продуцент и предприемач в дигиталната сфера, превръщайки се в пример за лична трансформация.

Дъщерите на Карамански управляват малки легални търговски фирми и недвижими имоти, като умишлено избягват медийния прожектор, научаваме от 24chasa.bg.

Контрабандната империя на Косьо Самоковеца и конфискациите

Убийството на Константин Димитров (Косьо Самоковеца) в Амстердам през декември 2003 г. сложи край на контрола му над ключови митнически канали. За разлика от други босове, неговото наследство стана обект на дългогодишни съдебни битки с държавата. Вдовицата му Ангелинка Димитрова и синът му Константин-младши (роден месеци след разстрела на баща си) бяха подложени на мащабни проверки от Комисията за конфискация.

Въпреки че държавата конфискува част от имотите му (включително хотел в Боровец), Ангелинка Димитрова успя да спечели ключови дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Към 2026 г. порасналият син на Самоковеца и майка му управляват останалата част от легализираното му богатство, състоящо се от десетки апартаменти и търговски обекти в столицата. Синът му учи и живее предимно в чужбина, без връзки с миналото на баща си, подчертава lex.bg.

Банковата империя на Емил Кюлев и подялбата на милионите

Когато банкерът Емил Кюлев бе разстрелян през октомври 2005 г. в София, той притежаваше ДЗИ и „Роузпелс банк“. Неговото богатство се оценяваше на над 500 милиона евро. Убийството му доведе до една от най-мащабните и тихи подялби на наследство у нас, разпределено между вдовицата му Весела Кюлева и неговите трима синове (Никола, Емил и Александър).

Весела Кюлева бързо продаде банковия и застрахователния бизнес на чуждестранни финансови групи за стотици милиони евро. Спечеленият капитал бе пренасочен изцяло в легалния сектор – мащабни инвестиции в луксозни затворени жилищни комплекси в София и хотелиерство по Черноморието. Синовете на Кюлев получиха солидни дялове, като днес те са образовани в чужбина и развиват собствени инвестиционни проекти в Западна Европа.

Контрабандните канали на Доктора и империята „Мултигруп“

Разстрелът на Иван Тодоров-Доктора през 2006 г. сложи край на ерата на големите контрабандни канали за цигари през България. Наследството му остана в ръцете на неговата бивша съпруга Вили Георгиева и сина му Теодор. Голяма част от активите му бяха инвестирани в луксозни имоти в престижни квартали на София и в Лондон.

Сходна е и съдбата на „Мултигруп“ след убийството на Илия Павлов през 2003 г. Неговото състояние премина към вдовицата му Дарина Павлова и децата му Паула, Илия-Калоян и Венцислава. Днес наследниците му живеят предимно в САЩ и Италия, а бизнесът в България (луксозни хотели в Златни пясъци и Боровец) се менажира от мажоритарни акционери, пише dnes.bg.

Корпоративната война за наследството на Алексей Петров

За разлика от старата генерация босове, по-новите показни убийства създават сериозни трусове на пазара. Показното убийство на бившата барета и застрахователен бос Алексей Петров през август 2023 г. отприщи огромна корпоративна война. Неговото основно наследство бе концентрирано в една от най-големите застрахователни компании у нас – „Лев Инс“, както и в множество охранителни, логистични и софтуерни фирми.

Тъй като Петров нямаше сключен официален брак, подялбата на активите му се превърна в правен казус между неговата дългогодишна спътница в живота и бизнес партньорка Ива Павлова, официалните му наследници (дъщеря му и майка му) и неговия брат Огнян Петров. Към 2026 г. съдебните и корпоративни маневри за контрол над застрахователния гигант продължават, като компанията премина през преструктуриране на собствеността, за да запази стабилността си на пазара, сочи информация на capital.bg.

Наследството на ВИС и СИК: Децата на Илиеви и Бай Миле

Убийствата на Васил Илиев (1995 г.) и Георги Илиев (2005 г.) трансформираха империята ВИС-2.

Ивона Илиева (дъщерята на Васил): Завърши образованието си извън България и към 2026 г. се занимава с бизнес с недвижими имоти, избягвайки публичност.

Децата на Георги Илиев (Криста, Андреа и Георги-младши): Осиновени от Главния и Мая Илиева, те израснаха извън светлината на прожекторите. Мая Илиева успешно легализира и разшири семейния бизнес в сферата на туризма и недвижимите имоти.

Децата на Милчо Бонев (Бай Миле, СИК) – Милчо-младши и Йоана, също получиха огромни активи, управлявани първоначално от майка им Силвия Панагонова. Към днешна дата те притежават мащабен легален строителен бизнес и луксозни хотели в планинските курорти на България.

Преходът в България завърши със своеобразна капиталистическа трансформация. Наследниците на убитите символи на прехода не продължиха по пътя на силовото противопоставяне. Законовите рамки, заложени в Закона за наследството, разпределиха активите по легален път. Днес тези капитали от 90-те и 2000-те години захранват строителния сектор, застрахователния пазар, технологиите и туризма, превръщайки децата на подземните босове в уважавани бизнесмени от ново поколение, които управляват капиталите си с бели ръкавици.