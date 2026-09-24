Край след 29 години: Лори Лафлин от „Пълна къща“ се развежда

Американската актриса Лори Лафлин, позната най-вече като Беки Катсополис от хитовия сериал „Пълна къща“, официално предприе стъпки за прекратяване на брака си с модния дизайнер Мосимо Джанули. 62-годишната звезда е подала молба за развод след близо 29 години брак и около година след фактическата раздяла на двойката.

Според съдебните документи Лафлин е подала молбата на 4 септември, като е посочила „непреодолими различия“ като причина за края на брака. В документите като дата на раздялата е записан 31 август 2025 г. Представител на актрисата потвърди още през есента на миналата година, че двамата живеят отделно, но тогава все още не бяха предприели официални действия за развод.

Лори Лафлин и Мосимо Джанули се женят през ноември 1997 г. Двамата имат две вече пълнолетни дъщери – Изабела Роуз, известна като Бела, и инфлуенсърката Оливия Джейд Джанули. Тъй като децата им са пълнолетни, въпросите за родителски права и издръжка няма да бъдат част от бракоразводното производство.

Съдебните документи показват още, че двойката има предбрачен договор, сключен през октомври 1997 г. и впоследствие променен през 2015 г. Лафлин е поискала имуществото, активите и задълженията им да бъдат разпределени в съответствие с договореното между двамата. Въпросът за евентуална съпружеска издръжка е оставен за последващо решение.

Близо три десетилетия заедно

Лафлин и Джанули дълго време бяха сред устойчивите двойки в Холивуд. Актрисата вече имаше един брак зад гърба си, когато започва връзката си с основателя на модната марка Mossimo. Двамата сключват брак през 1997 г. и през следващите десетилетия рядко допускаха подробности от семейния си живот до медиите.

Имената им обаче попаднаха в центъра на огромен обществен скандал през 2019 г., когато станаха част от разследването Operation Varsity Blues за измами при приема в престижни американски университети. Прокуратурата обвини двойката, че е платила 500 000 долара, за да бъдат дъщерите им представени като потенциални състезателки по гребане и така да получат прием в Университета на Южна Калифорния.

През 2020 г. Лори Лафлин и Мосимо Джанули се признаха за виновни по обвинения, свързани със случая. Актрисата излежа двумесечна присъда, докато съпругът ѝ прекара около пет месеца в затвора. Скандалът нанесе сериозен удар и върху кариерата на Лафлин, която временно изчезна от редица телевизионни продукции.

Лори Лафлин отново се завръща на екран

Разводът идва в момент, когато актрисата постепенно възстановява телевизионната си кариера. След дълго отсъствие тя отново се появи като Абигейл Стантън в сериала „When Calls the Heart“, а завръщането на героинята ѝ ще продължи и през следващия сезон. Предстои Лафлин да се върне и към ролята на Дженифър в поредицата „Garage Sale Mysteries“.

Само дни преди новината за развода актрисата се завърна и в Instagram след продължително отсъствие. Любопитно съвпадение е, че една от първите ѝ публикации беше придружена от посланието: „За нещата, които се нареждат“.

Така след почти три десетилетия съвместен живот Лори Лафлин и Мосимо Джанули поемат по различни пътища, година след като стана ясно, че вече живеят отделно.