ЕК: Русия остава член на Г-20 и има право да участва в срещите

Русия остава член на Г-20 и има право да участва както в министерските срещи, така и в срещите на лидерите, заяви говорител на Европейската комисия. Коментарът беше направен на фона на поканата към руския президент Владимир Путин за декемврийската среща на върха на групата в Маями, предава БТА.
По думите на говорителя Г-20 е важен форум за обсъждане на глобалните предизвикателства, включително проблеми, свързани с руската война в Украйна. От 2022 г. ЕС използва срещите на групата, за да призовава Русия да прекрати конфликта, и според Комисията тази позиция ще бъде запазена независимо от състава на участниците.
САЩ официално поканиха Путин на срещата на върха в Маями, която е насрочена за 14-15 декември. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че присъствието на руския президент би дало възможност за контакти както с Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.
От Кремъл потвърдиха, че поканата е получена и оценена положително, но окончателно решение за участието на Путин все още няма. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че въпросът ще бъде обсъден по дипломатически канали, като Москва възнамерява да продължи участието си в работата на Г-20 независимо от това кой ще представлява Русия на срещата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 81
Шах с пешката, а?
Коментиран от #14
14:36 24.09.2026
2 честен ционист
14:37 24.09.2026
3 Г-20
Коментиран от #10
14:38 24.09.2026
4 Лолита експрес
Епщайн клекна на бакшишите ахахахха
Петрохан напъпни потура
14:39 24.09.2026
5 Василеску
14:43 24.09.2026
6 да бе
Коментиран от #12
14:49 24.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:49 24.09.2026
8 Урсулянка отровна
14:52 24.09.2026
9 Фашистите
Коментиран от #13, #17
14:58 24.09.2026
10 явно
До коментар #3 от "Г-20":имаш поглед върху нещата..
15:02 24.09.2026
11 Путин
Коментиран от #15
15:02 24.09.2026
12 Анджо
До коментар #6 от "да бе":Защо ревът като не купуваме гориво вече от тях щом не им пука. Нещата ще се оправят като ги изолират напълно.
Коментиран от #21
15:02 24.09.2026
13 Мусорчик
До коментар #9 от "Фашистите":Фашистите не, но цивилизацията ще изхвърли варварите там, където им е мястото.
Коментиран от #16
15:03 24.09.2026
14 абе
До коментар #1 от "az СВО Победа 81":Безполезна е тази игра, ама нейсе, щом ЕК изказва.. нищо читаво няма да излезе..
15:04 24.09.2026
15 честен ционист
До коментар #11 от "Путин":Ще прати Дед Мороз и минусови температури на ЕС тая зима.
15:04 24.09.2026
16 Просто е написано
До коментар #13 от "Мусорчик":Фашистите не можаха да изолират Русия!
Коментиран от #18, #19, #20
15:05 24.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой му дреме
До коментар #16 от "Просто е написано":За блатото наречено русия?
Коментиран от #25
15:07 24.09.2026
20 Русняк,миризлив
До коментар #16 от "Просто е написано":Кой му дреме за Блатная?
Коментиран от #28, #29
15:08 24.09.2026
21 Нека си реват
До коментар #12 от "Анджо":РФ и без това стана бензиноколонка на Индия и Китай.Ама внася бензин.🤔
15:10 24.09.2026
22 Хибридин
15:12 24.09.2026
23 оня с коня
Коментиран от #27
15:15 24.09.2026
24 Вова
15:26 24.09.2026
25 Както казах
До коментар #19 от "Кой му дреме":Просто е написано, но не е за пр.... хора! Фашистите не можаха да изолират Русия!
15:36 24.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кой набива канчето
До коментар #23 от "оня с коня":Тези които унищожиха Украйна и станаха толкова жалки с лъжите си срещу Русия ли? Ако не бе толкова трагично, щеше да е смешно.
15:38 24.09.2026
28 Никой
До коментар #20 от "Русняк,миризлив":Затова е безсмислено да тролиш и да показваш трагедията си. Не, че ще разбереш. Затова дерзай докато те ползват фашистите, не можаха да изпират Русия. Гадно, но тъй е.
15:41 24.09.2026
29 Наистина
До коментар #20 от "Русняк,миризлив":просто е написано, но не е за пр.... хора! Фашистите не можаха да изолират Русия!
15:48 24.09.2026
30 Някой да ви е питал
15:48 24.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.