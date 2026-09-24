ЕК: Русия остава член на Г-20 и има право да участва в срещите

Русия остава член на Г-20 и има право да участва както в министерските срещи, така и в срещите на лидерите, заяви говорител на Европейската комисия. Коментарът беше направен на фона на поканата към руския президент Владимир Путин за декемврийската среща на върха на групата в Маями, предава БТА.

По думите на говорителя Г-20 е важен форум за обсъждане на глобалните предизвикателства, включително проблеми, свързани с руската война в Украйна. От 2022 г. ЕС използва срещите на групата, за да призовава Русия да прекрати конфликта, и според Комисията тази позиция ще бъде запазена независимо от състава на участниците.

САЩ официално поканиха Путин на срещата на върха в Маями, която е насрочена за 14-15 декември. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че присъствието на руския президент би дало възможност за контакти както с Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.

От Кремъл потвърдиха, че поканата е получена и оценена положително, но окончателно решение за участието на Путин все още няма. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че въпросът ще бъде обсъден по дипломатически канали, като Москва възнамерява да продължи участието си в работата на Г-20 независимо от това кой ще представлява Русия на срещата.