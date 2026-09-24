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ЕК: Русия остава член на Г-20 и има право да участва в срещите

ЕК: Русия остава член на Г-20 и има право да участва в срещите

24 Септември, 2026 14:34 1 067 31

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Европейската комисия заяви, че ЕС ще продължи да използва форумите на групата, за да призовава Москва да прекрати войната в Украйна

ЕК: Русия остава член на Г-20 и има право да участва в срещите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия остава член на Г-20 и има право да участва както в министерските срещи, така и в срещите на лидерите, заяви говорител на Европейската комисия. Коментарът беше направен на фона на поканата към руския президент Владимир Путин за декемврийската среща на върха на групата в Маями, предава БТА.

По думите на говорителя Г-20 е важен форум за обсъждане на глобалните предизвикателства, включително проблеми, свързани с руската война в Украйна. От 2022 г. ЕС използва срещите на групата, за да призовава Русия да прекрати конфликта, и според Комисията тази позиция ще бъде запазена независимо от състава на участниците.

САЩ официално поканиха Путин на срещата на върха в Маями, която е насрочена за 14-15 декември. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че присъствието на руския президент би дало възможност за контакти както с Доналд Тръмп, така и с други световни лидери.

От Кремъл потвърдиха, че поканата е получена и оценена положително, но окончателно решение за участието на Путин все още няма. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че въпросът ще бъде обсъден по дипломатически канали, като Москва възнамерява да продължи участието си в работата на Г-20 независимо от това кой ще представлява Русия на срещата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа 81

    20 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Шах с пешката, а?

    Коментиран от #14

    14:36 24.09.2026

  • 2 честен ционист

    20 3 Отговор
    Поздрав за Урсула и Кая: Юрий Шатунов - Белые розы

    14:37 24.09.2026

  • 3 Г-20

    6 17 Отговор
    Русията оставала член на Г-20, малко увиснал ама нейсе.

    Коментиран от #10

    14:38 24.09.2026

  • 4 Лолита експрес

    17 1 Отговор
    ЕС кшекна на руските миюицио ери ахаххХ


    Епщайн клекна на бакшишите ахахахха

    Петрохан напъпни потура

    14:39 24.09.2026

  • 5 Василеску

    18 0 Отговор
    Урсула и Кая знаят ли, или вече са игноре?

    14:43 24.09.2026

  • 6 да бе

    18 1 Отговор
    Много им пука на руснаците за мнението на някви бивши колонизатори и робовладелци, или пък за балтийски пинчери, свикнали да седят в поза Г.

    Коментиран от #12

    14:49 24.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    ЕсеС казва това което му нареди ШАШт❗

    14:49 24.09.2026

  • 8 Урсулянка отровна

    16 2 Отговор
    Кая и Урсуля ще могат лично да призоват Путин към мир чрез сила - да видим дали им стиска на живо, или ще са като пинчерите дето лаят по питбула през параван...ха-ха.

    14:52 24.09.2026

  • 9 Фашистите

    15 2 Отговор
    не можаха да изолират Русия!

    Коментиран от #13, #17

    14:58 24.09.2026

  • 10 явно

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Г-20":

    имаш поглед върху нещата..

    15:02 24.09.2026

  • 11 Путин

    2 9 Отговор
    От бункера не мърдам!Пратете коня!

    Коментиран от #15

    15:02 24.09.2026

  • 12 Анджо

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "да бе":

    Защо ревът като не купуваме гориво вече от тях щом не им пука. Нещата ще се оправят като ги изолират напълно.

    Коментиран от #21

    15:02 24.09.2026

  • 13 Мусорчик

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Фашистите":

    Фашистите не, но цивилизацията ще изхвърли варварите там, където им е мястото.

    Коментиран от #16

    15:03 24.09.2026

  • 14 абе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа 81":

    Безполезна е тази игра, ама нейсе, щом ЕК изказва.. нищо читаво няма да излезе..

    15:04 24.09.2026

  • 15 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Ще прати Дед Мороз и минусови температури на ЕС тая зима.

    15:04 24.09.2026

  • 16 Просто е написано

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мусорчик":

    Фашистите не можаха да изолират Русия!

    Коментиран от #18, #19, #20

    15:05 24.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой му дреме

    2 9 Отговор

    До коментар #16 от "Просто е написано":

    За блатото наречено русия?

    Коментиран от #25

    15:07 24.09.2026

  • 20 Русняк,миризлив

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "Просто е написано":

    Кой му дреме за Блатная?

    Коментиран от #28, #29

    15:08 24.09.2026

  • 21 Нека си реват

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    РФ и без това стана бензиноколонка на Индия и Китай.Ама внася бензин.🤔

    15:10 24.09.2026

  • 22 Хибридин

    2 0 Отговор
    После да не ревете!?

    15:12 24.09.2026

  • 23 оня с коня

    4 5 Отговор
    Русия не е толкова глупава колкото изглежда и в Москва отлично съзнават че са канени в Г-20 ЕДИНСТВЕНО за да им се набива Канчето демонстративно пред Световната общественост без да се обръща никакво внимание на Обясненията им. Затова и Песков заявява че Москва ще продължи участието си в Г-20,но "ще прецени" кого да изпраща,като най-вероятно е Чистачката.

    Коментиран от #27

    15:15 24.09.2026

  • 24 Вова

    6 0 Отговор
    Няма се хвана у капана!

    15:26 24.09.2026

  • 25 Както казах

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кой му дреме":

    Просто е написано, но не е за пр.... хора! Фашистите не можаха да изолират Русия!

    15:36 24.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой набива канчето

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Тези които унищожиха Украйна и станаха толкова жалки с лъжите си срещу Русия ли? Ако не бе толкова трагично, щеше да е смешно.

    15:38 24.09.2026

  • 28 Никой

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Русняк,миризлив":

    Затова е безсмислено да тролиш и да показваш трагедията си. Не, че ще разбереш. Затова дерзай докато те ползват фашистите, не можаха да изпират Русия. Гадно, но тъй е.

    15:41 24.09.2026

  • 29 Наистина

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Русняк,миризлив":

    просто е написано, но не е за пр.... хора! Фашистите не можаха да изолират Русия!

    15:48 24.09.2026

  • 30 Някой да ви е питал

    3 0 Отговор
    Че вземате отношение ама да кажете нещо

    15:48 24.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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