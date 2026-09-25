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Таксиметровите шофьори са готови за протест

Таксиметровите шофьори са готови за протест

25 Септември, 2026 10:11 632 8

  • таксита-
  • шофьори-
  • протест

Те посочват, че от години водачи, превозвачи и техни представители участват в срещи, комисии и обществени обсъждания, подават становища и предлагат нормативни и организационни решения. Според тях досегашният институционален диалог не е довел до очаквания резултат

Таксиметровите шофьори са готови за протест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Това заявяват „Съюз Такси“, ЕКТКАС и ЕЦРТП в обща позиция, изпратена до БТА.

Организациите припомнят, че в рамките на един ден парламентарната Комисия по транспорт и съобщения не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3 на сто. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации.

Според позицията решението за тарифите е взето въпреки възраженията на бранша относно изчисляването на горивния компонент и настояването за коректно прилагане на приетата методика.

„Таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен“, заявяват трите организации.

Те посочват, че от години водачи, превозвачи и техни представители участват в срещи, комисии и обществени обсъждания, подават становища и предлагат нормативни и организационни решения. Според тях досегашният институционален диалог не е довел до очаквания резултат.

Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. В позицията не се посочва конкретна дата за протест.

„Нашата цел не е конфронтация, а реален и резултатен диалог, при който предложенията на таксиметровия бранш да бъдат разглеждани аргументирано, прозрачно и при равнопоставено отношение към водачите и превозвачите“, се посочва в документа.

Припомняме, че транспортната комисия отхвърли късно вчера на първо четене законопроект, внесен от Иво Михайлов и група народни представители, който предвижда такситата да могат да използват бус лентите, когато превозват пътници, освен при изрично ограничение с пътна сигнализация. Предложението получи три гласа „за“, четири „против“ и 15 „въздържал се“.

По-рано през деня Столичният общински съвет (СОС) реши с 5,3 на сто да се увеличат цените за таксиметров превоз на пътници на територията на Столичната община от 1 януари 2027 г. Решението беше прието с 35 гласа „за“, шест „против“ и пет „въздържал се“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези

    10 3 Отговор
    Мошеници всички имат помпи по такситата!

    Коментиран от #3

    10:17 25.09.2026

  • 2 Шишо Бакшишо

    4 0 Отговор
    А какво правим, ако до 1 Януари 2027г. нещата между САЩ и Иран се нормализират и цената на петрола се върне на нивото от Февруари 2026г.? Защото в БГ временните увеличения на цените и помощите стават постоянни.

    10:31 25.09.2026

  • 3 Е много ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тези":

    така пълнат гушата и на НАП!

    Коментиран от #7

    10:31 25.09.2026

  • 4 Тия

    3 0 Отговор
    няма ли да ги закриват. Карат си както им скимне. За тях правилник няма. Спират си където им кефне, правят си обратни завои навсякъде, двойна непрекъсната линия я пресчат да изпреварват. Деня няма да ми стигне, да ги описвам.

    10:31 25.09.2026

  • 5 Toest

    0 0 Отговор
    чаветата са гладни и мангустите не смогват ?

    10:35 25.09.2026

  • 6 Гладни бакшиши

    3 0 Отговор
    Направете ги 5€ на км. и първоначална 10€ така се смята по-лесно.

    10:36 25.09.2026

  • 7 Пълнят

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Е много ясно":

    чушки.... Такситата са на патентен данък, който е в ЗМДТ, и се събира от общините.

    10:40 25.09.2026

  • 8 Сега са добре много!

    0 0 Отговор
    Чух че правят по 3000 евро на месец в момента чисто като бачкат здраво! Какво точно ги безпокои?! То се губи смисъл са работиш в частен сектор … стани такси малко наглеят?!🤦‍♂️

    10:50 25.09.2026

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